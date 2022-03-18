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Не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. Оточення Путіна навряд зацікавлене в ядерній загрозі, - генерал армії США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оружие,ядерное

Оточення Путіна насправді не зацікавлене в ядерній загрозі, до того ж, президент РФ навряд чи зможе сам використати ядерну зброю.

Про це в інтерв'ю DW заявив генерал США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ми надаємо надмірного значення російським погрозам про розширення кордонів війни і про ядерну зброю. Я не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. По-перше, Путін не зможе зробити це сам, і я не вірю, що люди, які його оточують, насправді зацікавлені в ядерній загрозі", - сказав він.

За словами Ходжеса, через це ми ніби відмовляємось від більш рішучих дій.

"Ми занадто багато говоримо про те, що ми не можемо і чого не будемо робити. І недостатньо про те, що ми можемо зробити", - підсумував він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Як показує час, яйця є лише у ЗСУ.
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18.03.2022 20:14
+13
Вчора з'явилась інформація про скерування до нас чергової «1000 чеченських добровольців», якими буде командувати помічник Кадирова Апта Алаудінов. З Південної Осетії в Україну вже прямують загони проросійських добровольців, які планують діяти на територіях «ЛДНР». На додачу, вірменський полковник Хачик Асрян, командир добровольчого загону «Вірменські орли», написав листа Путіну, в якому попросив дозволу разом з російською армією «сражаться против Запада в лице НАТО и властей Украины, оказывавших военную, экономическую и моральную поддержку Азербайджану». І це все на додачу до вже наявних чи анонсованих кадирівців, сирійців, африканців, які прийшли насаджувати «русский мир» в Україну.

В цих умовах варто згадати українські заклики, що останнім часом активно лунають в адресу Грузії, Молдавії та сирійської антиасадівської опозиції - є гарний час почати повертати своє, користуйтесь, поки ЗСУ перемелюють в Україні всі ці інтернаціональні необільшовистські загони.
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18.03.2022 20:11
+7
многие не верили что Пукин нападёт на Украину ...
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18.03.2022 20:16
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Вчора з'явилась інформація про скерування до нас чергової «1000 чеченських добровольців», якими буде командувати помічник Кадирова Апта Алаудінов. З Південної Осетії в Україну вже прямують загони проросійських добровольців, які планують діяти на територіях «ЛДНР». На додачу, вірменський полковник Хачик Асрян, командир добровольчого загону «Вірменські орли», написав листа Путіну, в якому попросив дозволу разом з російською армією «сражаться против Запада в лице НАТО и властей Украины, оказывавших военную, экономическую и моральную поддержку Азербайджану». І це все на додачу до вже наявних чи анонсованих кадирівців, сирійців, африканців, які прийшли насаджувати «русский мир» в Україну.

В цих умовах варто згадати українські заклики, що останнім часом активно лунають в адресу Грузії, Молдавії та сирійської антиасадівської опозиції - є гарний час почати повертати своє, користуйтесь, поки ЗСУ перемелюють в Україні всі ці інтернаціональні необільшовистські загони.
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18.03.2022 20:11 Відповісти
Як показує час, яйця є лише у ЗСУ.
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18.03.2022 20:14 Відповісти
Не бойтесь апты-у него прозвище в Чечне-"желтые штаны".
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18.03.2022 20:17 Відповісти
Необходимо рассматривать худший вариант , и ДЕЙСТВОВАТЬ НА УПРЕЖДЕНИЕ ‼️ Зная ,что террорист № 1 ,уже угрожал :"за то ,мы все в рай попадём ,А ОНИ СДОХНУТ "
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18.03.2022 20:39 Відповісти
на упреждение - это как? Нанести удар по Армении? так далековато как бы.
И не надо кричать капсом, а то на панику похоже.
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18.03.2022 21:04 Відповісти
они не для этого бабло тырили....
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18.03.2022 20:12 Відповісти
Logično.
K tomu že (razvedki vedj rabotajut), esli by ne byli uvereny v smerteljnoj otvetke ot NATO, davno by zagrabastali kak minimum byvšie Baltijskie sovetskije respubliki plius strany Varšavskogo pakta.
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18.03.2022 22:51 Відповісти
Маю таку саму думку. Він лише вдає з себе навіженого божевільного.
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18.03.2022 20:13 Відповісти
Liningrad. Podvorotnia. Palcy veerom.
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18.03.2022 22:52 Відповісти
Даже сомнений нет,что сможет.
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18.03.2022 20:15 Відповісти
Верю-не верю, это тебе что, ромашка?
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18.03.2022 20:15 Відповісти
Ха, даже оленеводу понятно, что жить с бабулесом на Рублевке лучше, чем до конца дней просидеть на Урале в бункере. А уж реакцию неоленеводов на перспективу шариться по ****** сибирским и под землей до конца дней представляю - то то рожи кислые.
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18.03.2022 20:16 Відповісти
В загрозі зацікавлені, але здихать бояться.
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18.03.2022 20:16 Відповісти
многие не верили что Пукин нападёт на Украину ...
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18.03.2022 20:16 Відповісти
только Земля не вечная в какой то момент расколется на части, вот поэтому у нас всякие изменения погоды и катаклизмы. Вибрация по земле, кто то строит дома не далеко от моря через время оползни и всё уходит в никуда и это факт.
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18.03.2022 20:48 Відповісти
Хорошо нашпиговали орков.
Так держать наши герои!
Видео - https://youtu.be/HIkuTOckR34
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18.03.2022 20:17 Відповісти
Для того, щоб використати зброю проти США, Путіну треба якесь виправдання. Наприклад, що Аляска - ісконно російська, і треба денацифікувати Америку, щоб не знущалися над росіянами. Оскільки він ще про це не написав, то якщо і використає - то тільки проти України. Але ООН Росія вже не визнає. Так що і ООН вже не указ. Шо хочу - то і ворочу. Друзям допомогти - святе діло, можна й ядерною зброєю шарахнуи за друзєй. Святе пісаніє то підтвердить.
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18.03.2022 20:17 Відповісти
Ху*ло не вдарить по країнах НАТО, тому на Україну Мордор напав, а не на країни Балтії.
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18.03.2022 20:23 Відповісти
Виступив у Лужніках, сказав, що ради друзєй можна на кого завгодно напасти. По дружескі ракетами лупить.
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18.03.2022 20:30 Відповісти
А для чого ху#лу використовувати ядрьону бімбу проти США, якщо є Україна? Він на нас буде її випробовувати, а увесь світ буде спостерігати та казати: таки так, застосував.
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18.03.2022 20:25 Відповісти
Проиграют на земле, отдаст приказ... выполнят его или нет никто не знает, но то что он отдаст приказ у меня лично нет сомнений.
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18.03.2022 20:19 Відповісти
Завладеть Украиной - навязчивая идея кремлевского маньяка. Возможность нанесения рашкой тактического ядерного удара отбрасывать нельзя. Ещё пару месяцев назад, ракетные удары и бомбардировки авиацией также казались чем-то невероятным.
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18.03.2022 20:20 Відповісти
О, "Найшовсь-таки один із міліонна свинопасів" Хай тепер тебе почують оті всі перелякани. Та почнемо з Божою допомогою.
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18.03.2022 20:22 Відповісти
Нема такої ганебної думки в московита, яку він не може здійснити. Тому на місці Ходжеса я б подумав тричі.
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18.03.2022 20:22 Відповісти
Облиш, сильно думати - не твоє. Твоє - на цезорі срачі розводити, за пайку або по приколу.
Тому ти й не на місці Ходжеса, розумієш?)))
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18.03.2022 20:30 Відповісти
Саме тому ти сьогодні зареєструвався, щоб не розводити срач. Йди до біса
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18.03.2022 21:01 Відповісти
В срачі часто прихована істина, сину мій. Так би мовити - "істина - в гівні".
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18.03.2022 21:06 Відповісти
А чому Байден не лякає путіна ядерною зброєю? Хай теж лякає!
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18.03.2022 20:25 Відповісти
Тому що то демократична країна, найпотужніша в світі, супердержава. Йому й погрожувати немає сенсу, всі це й так знають. Він ж не ***** якесь шизофренічної їбануте.
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18.03.2022 21:37 Відповісти
Поживём -увидим…Мало кто верил ,что «пу»развяжет войну в Украине..
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18.03.2022 20:25 Відповісти
мир приходит к пониманию, что нельзя доверять шизофренику ядерную кнопку.
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18.03.2022 20:26 Відповісти
Что значит "не заинтересованы в ядерной угрозе"? От кого "угрозе"? Кому "угрозе"? Разве Запад что-то мяукнул о мгновенном ответном ударе? На мокшанских болотах на 100% уверены, что Запад как всегда ограничится "глубокой озабоченностью" и "невиданными санкциями". Поэтому не надо сцать в уши. Не нам, не миру.
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18.03.2022 20:28 Відповісти
"вірю не вірю" це тільки ванговство,
а тo шо вони там на кацапії всі ******* - вже цілком підтверджний факт.
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18.03.2022 20:30 Відповісти
Конечно нет. Даже начинающему психологу это понятно. Такие выродки как Владимир Путин живут удовольствием от того, когда притесняют и уничтожают других. Они не могут уничтожить себя, они не самоубийцы. Путин очень хорошо понимает, что применение ядерного потенциала, который всё равно будет уничтожен на старте или же над территорией РФ, повлечёт за собой ответ большинства ядерных держав и блока НАТО в целом. Он не проживёт и месяца после попытки применить ЯО. Он не пойдёт на это только по одной причине, из любви к себе.
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18.03.2022 20:33 Відповісти
Вы сами себя обманываете. Успокаиваетесь так?
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18.03.2022 20:48 Відповісти
стесняюсь спросить, кем он будет уничтожен и кто за нас ответит яо??
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18.03.2022 21:11 Відповісти
eto pohozhe na vyzov ***** - tipa: shto slabo ?
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18.03.2022 20:34 Відповісти
russians are not humans
@uncle_ru
·
57 хв
Якщо зєрмак з арахнідой такі протягне "нейтралітет" та відмову від НАТО - це буде означати тільки одне: русня отримає час для вивчення помилок, озброїтися ще сильніше і максимум через 5 років буде нова війна.
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18.03.2022 20:35 Відповісти
***** готове стерти в "ядерний пепел" кабаєву з виводком? Сумніваюсь.
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18.03.2022 20:36 Відповісти
Да ему на всех насрать. Он ********.
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18.03.2022 20:47 Відповісти
Та Ви що, щоб ***** власними руками зіпсувало головний ЧЕМОДАН його життя (ядерну валізу), про який воно мріяло все своє життя, ще з часів, як він за Собчаком валізи тягав?
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18.03.2022 20:38 Відповісти
А вже є різниця?
Ну, застосує. Й що? Припинеш вбивати москалів?
Це ж неймовірна забава, краща, ніж за будь-яку ядрьону зброю! 😉
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18.03.2022 20:40 Відповісти
Кто еще захочет жрать просроченные пайки ***** в Уральских катакомбах ?
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18.03.2022 20:41 Відповісти
Использует если свои не замочат в сортире. Это 100%. Он настолько конченый, что такого диагноза не придумали ещё. Если сейчас подыхает, то тем более опасен. Он просрал всё что наворовал из за этой войны. Он просрал то что его друзья наворовали. Надо понимать состояние этого маньяка, и делать выводы.
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18.03.2022 20:45 Відповісти
Верить-не верить можно только в Бога, а все остальное всегда может быть.
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18.03.2022 21:39 Відповісти
Я вот не верила, что х*йло нападет на Украину... Но когда фюрер е..нутый, он на всё способен...
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18.03.2022 21:59 Відповісти
серйозно? були такі, що казали, що путіна дума не підтримає, апідтримала одностайно - не було навіть жодного, хто б утримався
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18.03.2022 22:00 Відповісти
Якби хотіли то вже б підірвали Чорнобильську чи ЗАЕС. А так то лише шантаж /залякування. Солдатня на АЕС може сидіти там до скону безвилазно. Як миші в пастці. А потенційна загроза не відміняє тотального знищення окупанта.
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18.03.2022 23:33 Відповісти
 
 