Не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. Оточення Путіна навряд зацікавлене в ядерній загрозі, - генерал армії США Ходжес
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Оточення Путіна насправді не зацікавлене в ядерній загрозі, до того ж, президент РФ навряд чи зможе сам використати ядерну зброю.
Про це в інтерв'ю DW заявив генерал США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що ми надаємо надмірного значення російським погрозам про розширення кордонів війни і про ядерну зброю. Я не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. По-перше, Путін не зможе зробити це сам, і я не вірю, що люди, які його оточують, насправді зацікавлені в ядерній загрозі", - сказав він.
За словами Ходжеса, через це ми ніби відмовляємось від більш рішучих дій.
"Ми занадто багато говоримо про те, що ми не можемо і чого не будемо робити. І недостатньо про те, що ми можемо зробити", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
В цих умовах варто згадати українські заклики, що останнім часом активно лунають в адресу Грузії, Молдавії та сирійської антиасадівської опозиції - є гарний час почати повертати своє, користуйтесь, поки ЗСУ перемелюють в Україні всі ці інтернаціональні необільшовистські загони.
И не надо кричать капсом, а то на панику похоже.
K tomu že (razvedki vedj rabotajut), esli by ne byli uvereny v smerteljnoj otvetke ot NATO, davno by zagrabastali kak minimum byvšie Baltijskie sovetskije respubliki plius strany Varšavskogo pakta.
Так держать наши герои!
Видео - https://youtu.be/HIkuTOckR34
Тому ти й не на місці Ходжеса, розумієш?)))
а тo шо вони там на кацапії всі ******* - вже цілком підтверджний факт.
@uncle_ru
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57 хв
Якщо зєрмак з арахнідой такі протягне "нейтралітет" та відмову від НАТО - це буде означати тільки одне: русня отримає час для вивчення помилок, озброїтися ще сильніше і максимум через 5 років буде нова війна.
Ну, застосує. Й що? Припинеш вбивати москалів?
Це ж неймовірна забава, краща, ніж за будь-яку ядрьону зброю! 😉