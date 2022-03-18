Росія планує перекинути в Україну свої підрозділи зі складу 102-ї бази у Вірменії, - Генштаб

Російська Федерація, намагаючись відновити боєздатність своїх підрозділів на території України, планує перекинути з Вірменії до України підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази.

Як іфнормує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні відзначається: "Продовжуючи спроби відновити боєздатність окремих підрозділів, що беруть участь у бойових діях, військове керівництво російської федерації планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії.

Підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців російської федерації від участі у бойових діях, що обумовлено низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони. Так, зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях.

Особовий склад противника деморалізований, почастішали випадки суїцидів та самоскалічень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони звільняють нашу землю на всіх напрямках, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 18:00 18 березня