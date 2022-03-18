Нацгвардійці зупинили наступ військ РФ на Рубіжне: Знищено близько двох десятків російських окупантів
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Військовослужбовці Національної гвардії спинили наступ путінських вбивць зі сторони тимчасово окупованої Старої Краснянки на українське Рубіжне, що на Луганщині.
Про це НГУ повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час бою вони знищили два десятки російських окупантів та змусили їх відступити. Війська ворога супроводжували свої наступальні дії сорокахвилинним обстрілом міста з мінометів та ствольної артилерії.
Сьогодні ж від можливої трагедії Східну Європу відділяє лише мужність українських оборонців міста, які руйнують злочинні плани новітніх варварів", - йдеться в повідомленні.
Наразі у Рубіжному, у перервах між обстрілами, триває евакуація населення, відсутні світло, вода, газ, тепло та мобільний зв’язок. Існують величезні проблеми з підвезенням гуманітарної допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Но я не уверена
https://www.youtube.com/watch?v=sKnPjDu2XNk
- Добре діду.
за два тижня.
- Онуче, ну як ти, що там? Є двухсотий?
- Діду пожди но сі трохов, я зателефоную повідомлю коли буде. Зараз тільки но 198
ГЕТЬ УСІ!