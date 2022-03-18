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Нацгвардійці зупинили наступ військ РФ на Рубіжне: Знищено близько двох десятків російських окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Військовослужбовці Національної гвардії спинили наступ путінських вбивць зі сторони тимчасово окупованої Старої Краснянки на українське Рубіжне, що на Луганщині.

Про це НГУ повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час бою вони знищили два десятки російських окупантів та змусили їх відступити. Війська ворога супроводжували свої наступальні дії сорокахвилинним обстрілом міста з мінометів та ствольної артилерії.

Сьогодні ж від можливої трагедії Східну Європу відділяє лише мужність українських оборонців міста, які руйнують злочинні плани новітніх варварів", - йдеться в повідомленні.

Наразі у Рубіжному, у перервах між обстрілами, триває евакуація населення, відсутні світло, вода, газ, тепло та мобільний зв’язок. Існують величезні проблеми з підвезенням гуманітарної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
- Онуче, пам'ятай, за кожного двухсотого москаля, буду платити тобі 100 доларів.
- Добре діду.
за два тижня.
- Онуче, ну як ти, що там? Є двухсотий?
- Діду пожди но сі трохов, я зателефоную повідомлю коли буде. Зараз тільки но 198
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18.03.2022 21:22
+16
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18.03.2022 21:28
+15
Ви усі тут здохнене, москалі.
ГЕТЬ УСІ!
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18.03.2022 21:23
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Не прикалывайся!!!
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18.03.2022 21:22 Відповісти
Да, с дивана можно уничтожить больше

Но я не уверена
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18.03.2022 21:24 Відповісти
Скільки прийшло стільки і знищили. Не приходять вже багато і одразу, закінчуються.
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18.03.2022 21:39 Відповісти
видно приходить стали самые смелые. Остальные прячутся обвязанные заговоренными георгиевскими ленточками.
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18.03.2022 21:46 Відповісти
16 вопросов по поводу войны России с Украиной

https://www.youtube.com/watch?v=sKnPjDu2XNk
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18.03.2022 21:21 Відповісти
Рубіжне не захопили.....
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18.03.2022 21:22 Відповісти
Непонятно. В ютубе есть видео за сегодня как в рубежном оккупанты меняют флаг и сидят в кабинете мэра.
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18.03.2022 21:25 Відповісти
Кадыркин тоже в 7 км от Киева сидит.)
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18.03.2022 21:26 Відповісти
https://youtu.be/Ds85B4kd5Vc
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18.03.2022 21:33 Відповісти
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай спростував фейки російської пропаганди, яка розказує, що війська московії повністю контролюють область. Він каже, що окупанти лише частково зайшли в Рубіжне і Попасну
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18.03.2022 21:27 Відповісти
наверное, их попросили поменять его обратно и выйти из кабинета мера...
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18.03.2022 21:30 Відповісти
Посмотри на гугл картах где в Рубежом находится здание администрации!
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18.03.2022 21:58 Відповісти
Ну то есть, по всей видимости, речь идет о частмчном захвате Рубежного орками, а не о полном. Ну, лучше, чем хуже, но хуже, чем было. Увы(
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18.03.2022 22:09 Відповісти
- Онуче, пам'ятай, за кожного двухсотого москаля, буду платити тобі 100 доларів.
- Добре діду.
за два тижня.
- Онуче, ну як ти, що там? Є двухсотий?
- Діду пожди но сі трохов, я зателефоную повідомлю коли буде. Зараз тільки но 198
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18.03.2022 21:22 Відповісти
Не вмієте гуцульським діалектом - не беріться.
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18.03.2022 22:53 Відповісти
О, нормально, нормально...
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18.03.2022 21:22 Відповісти
Ви усі тут здохнене, москалі.
ГЕТЬ УСІ!
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18.03.2022 21:23 Відповісти
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18.03.2022 21:28 Відповісти
Горсовет стоит за 7м и 8м микрорайонами, это многоэтажки, восточная часть города. Могли мордва туда зайти с Варваровки и Пшеничного (направление от Старобельска). А дальше в городе направлением на запад частный сектор. Автомобильная дорога Кременная, Северодонецк, Лисичанск, речка Северский Донец. Плюс железная дорога. В частном секторе бодаться долго можно.
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18.03.2022 21:48 Відповісти
Наверное, так и есть. Видел видео, где оккупанты гуляют по району, где многоэтажки и просят людей быстрее разойтись по домам...
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18.03.2022 21:52 Відповісти
Слава Богу в Україні! Героям шана! С понеділка спостерігаємо спасіння від Господа! Славимо Його!
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18.03.2022 22:22 Відповісти
 
 