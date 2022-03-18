Компанія Metro, яка не пішла з РФ, погрожує українському офісу відключенням від централізованих закупівель, - Дубілет
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Компанія Metro, яка досі не хоче іти з Росії, погрожує українському офісу відключенням від централізованих закупівель та поставок товару.
Про це у Telegram повідомив ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.
"Український офіс Metro з першого дня війни почав звертатись до німецького офісу із вимогою закрити бізнес в росії. Спочатку вони отримали у відповідь бла-бла листа про те, що вони не вважають, що їхні продажі у рф мають вплив на війну. І взагалі, мовляв, вони жертвують гроші в ООН", - йдеться в повідомленні.
За словами Дубілета, також німецький офіс почав загрожувати українському офісу, що якщо вони не припинять тиск, то Україну буде відключено від централізованих закупівель та поставок товару, що взагалі може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні.
"Ми спілкуємося з нашими колегами з кампусу в Дюссельдорфі на різних рівнях - вони стверджують, що рішення залишатися в росії Рада директорів приймала одноосібно, без будь-якого обговорення ні зі співробітниками, ні з інвесторами. Всіх просто поставили перед фактом", - сказали в компанії.
"Варто також зазначити, що у 2014 році METRO AG прийняла рішення просто перереєструвати 2 ТЦ МЕТРО у Криму (Сімферополь та Севастополь) на окрему юридичну особу в рф, щоб уникнути санкцій", - повідомив ексміністр.
Дубілет розповів, що завтра у Дюссельдорфі планується мітинг та закликав небайдужих приєднатись. Початок о 13:00 біля дюссельдорфського ландтагу.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз не час йти на компроміси.
Хай потім в європейських судах відсуджують....
ветеран НСДПА та постачальник вермахта
Можемо нагадати не лише NaZle....
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
Товар найдется - поставщики найдутся
Оборотные средства - не проблема
Софт - вопрос гамно
И налоги сейчас - даст возможность держать сеть в тонусе и без всех скидок для метро
Все буде Україна!!!
Только ересь нести не надо. Я больше 10 лет проработал в рознице и знаю о чем говорю.
Но призывать к разрушению бизнеса в Украине - это работать на врага.
Вы, прежде чем использовать слово "логика", узнайте его значение.
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России уже нет - Виталий Портников
России уже нет, - Виталий Портников
https://youtu.be/CPoDOfymxpA
18.03.2022 09:30
ставим баррикады возле магазина ! не кого не впускать и не выпускать !
Журналістам та режисерам сподобається!
Вони кетчуп *******..
пусть позорятся !!!
за пів року збанкротять
Вбивці, посібники Путіна.
Навіть не школа,якщо закриють цей кацапський клондайк
А ты не ******** жывотное называть себя Украинцем???
Пойдеш ***** вместе с метро
В нас в Україні і своїх супермаркетів хватає!
Вигнати їх позорно з України як пособників фашистів!
Тільки бойкот.
Якщо вжевандалити, то у штаб-квартирі у Німеччині.
Закрити, або призупинити їхній бізнес в Україні, запропонувавши їхнім конкурентам кращі умови, таких, думаю, знайти нескладно. Україна не постраждає. Що не можна буде сказати про Метро.