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Компанія Metro, яка не пішла з РФ, погрожує українському офісу відключенням від централізованих закупівель, - Дубілет

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

metro

Компанія Metro, яка досі не хоче іти з Росії, погрожує українському офісу відключенням від централізованих закупівель та поставок товару.

Про це у Telegram повідомив ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Український офіс Metro з першого дня війни почав звертатись до німецького офісу із вимогою закрити бізнес в росії. Спочатку вони отримали у відповідь бла-бла листа про те, що вони не вважають, що їхні продажі у рф мають вплив на війну. І взагалі, мовляв, вони жертвують гроші в ООН", - йдеться в повідомленні.

За словами Дубілета, також німецький офіс почав загрожувати українському офісу, що якщо вони не припинять тиск, то Україну буде відключено від централізованих закупівель та поставок товару, що взагалі може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні.

"Ми спілкуємося з нашими колегами з кампусу в Дюссельдорфі на різних рівнях - вони стверджують, що рішення залишатися в росії Рада директорів приймала одноосібно, без будь-якого обговорення ні зі співробітниками, ні з інвесторами. Всіх просто поставили перед фактом", - сказали в компанії.

"Варто також зазначити, що у 2014 році METRO AG прийняла рішення просто перереєструвати 2 ТЦ МЕТРО у Криму (Сімферополь та Севастополь) на окрему юридичну особу в рф, щоб уникнути санкцій", - повідомив ексміністр.

Дубілет розповів, що завтра у Дюссельдорфі планується мітинг та закликав небайдужих приєднатись. Початок о 13:00 біля дюссельдорфського ландтагу.

Читайте: Російський офіс Samsung саботує санкції корейського керівництва і перестав підкорятися центральному офісу, - Дубілет

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+97
Значить треба закрити те метро.
Зараз не час йти на компроміси.
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18.03.2022 21:31
+40
Значит там кацапской капитал или завербованные агенты
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18.03.2022 21:31
+36
Конфіскувати к іпеням за співробітництво з агресором!

Хай потім в європейських судах відсуджують....
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18.03.2022 21:35
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Значить треба закрити те метро.
Зараз не час йти на компроміси.
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18.03.2022 21:31 Відповісти
Конфіскувати к іпеням за співробітництво з агресором!

Хай потім в європейських судах відсуджують....
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18.03.2022 21:35 Відповісти
До речі, засновник та власник цього Метра -

ветеран НСДПА та постачальник вермахта

Можемо нагадати не лише NaZle....
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18.03.2022 21:38 Відповісти
ни в коем случае! Мы потом ни одного инвестора не увидим.
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18.03.2022 21:54 Відповісти
Шкода. Це був улюблений супермаркет... Але більше туди ані ногою.
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18.03.2022 21:40 Відповісти
Для оптивиків - гарний. Для звичайного покупця там мало цікавого
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18.03.2022 22:09 Відповісти
Якість та свіжість. В Ашані, наприклад, 3 з 5 разів, коли купуєш м'ясо - воно воняє. Бічили сир, який запліснявіл (який не має бути з пліснявою, риба слизька, хоч типу і в вакуумній упаковці тощо. В інших магазинах також таке буває, хоч і не так часто, як в Ашані. В Метро - за 12+ років користування ЖОДНОГО разу такого не було, хоча закуповувалися 3-4 рази на місяць кожен місяць.
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19.03.2022 10:58 Відповісти
І що там такого цікавого? Часто в інших магазинах дешевше. Закрити його і всіх справ.
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19.03.2022 07:31 Відповісти
Ашан Франції Метро Німеччини все що потрібно знати.
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18.03.2022 21:58 Відповісти
ещё Leroy Merlin(бывший ОБИ Германия французы у них сеть купили, а те ноги дали) Франция, есть в Украине и в Раше
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18.03.2022 22:10 Відповісти

https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
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18.03.2022 23:04 Відповісти
Пустая голова рукам покоя не дает? Т.е. вот этих всех настоящих патриотов Украины, которые требуют от головного офиса в Германии проукраинской позиции, ты предлагаешь выкинуть на улицу и оставить без работы? А все Мetro в Украине - это больше тысячи безработных. Минус поставки продуктов питания. Нам же сейчас не нужны продукты питания, верно?
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18.03.2022 22:31 Відповісти
Здания забрать
Товар найдется - поставщики найдутся
Оборотные средства - не проблема
Софт - вопрос гамно
И налоги сейчас - даст возможность держать сеть в тонусе и без всех скидок для метро
Все буде Україна!!!
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18.03.2022 22:49 Відповісти
Безусловно, всё будет Украина!
Только ересь нести не надо. Я больше 10 лет проработал в рознице и знаю о чем говорю.
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18.03.2022 22:57 Відповісти
А шо ,окрім Меро ніхто більше вукраїні продукти не продає? Українськи виробники будуть постачати в Сільпо, Новус, АТБ ін. Купа величезних супер маркетів. Будівлі з собою не заберуть. Бойкот Метро,Ашану ті ін дляпочатку.У мокшанців грошей скоро геть не буде і там буде не вигідно торгувати. Самі підуть,дапізно буде.
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18.03.2022 22:56 Відповісти
Вот пусть САМИ и уйдут. И чем быстрее, тем лучше.
Но призывать к разрушению бизнеса в Украине - это работать на врага.
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18.03.2022 23:00 Відповісти
Кому война, а кто о бизнесе печется. А потом в Польшу сбежит. Или уже?
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19.03.2022 01:38 Відповісти
З вашою логікою, закликати знищувати зрадників-колаборантів, - це мабуть, тяжкий удар по демографії?
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19.03.2022 02:28 Відповісти
Какая взвимосвязь между "знищувати cв" и уничтожением бизнеса, увеличением безработицы в воюющей стране?
Вы, прежде чем использовать слово "логика", узнайте его значение.
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19.03.2022 09:43 Відповісти
Значит там кацапской капитал или завербованные агенты
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18.03.2022 21:31 Відповісти
Практично всі мережі супермаркетів мають кацапський капітал, бо рітейл це найбільш ліквідний актив, долю у промисловості продати набагато важче я продати долю в рітейлі.
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18.03.2022 21:37 Відповісти
https://youtu.be/k6cylOAZFTc



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России уже нет - Виталий Портников
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18.03.2022 21:31 Відповісти
‼️‼️‼️ПЕРВОИСТОЧНИК
России уже нет, - Виталий Портников

https://youtu.be/CPoDOfymxpA

18.03.2022 09:30
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18.03.2022 21:42 Відповісти
фашист рашисту друг, товарищ и бизнес-партнер...
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18.03.2022 21:32 Відповісти
bljad....nado pogovoritj s Amerikancami - pustj pogrozjat sankijami etim pridurkam nemeckim
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18.03.2022 21:32 Відповісти
Чому досі в Україні «Метро» ще не палає???
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18.03.2022 21:33 Відповісти
Бо ми не воююємо з цивільними та бізнесом- ми не орки.
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18.03.2022 21:35 Відповісти
Значить треба «завершити» їх роботу в Україні
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18.03.2022 21:43 Відповісти
Європейці в себе давно би вже спалили
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18.03.2022 21:45 Відповісти
Та невже...
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18.03.2022 22:55 Відповісти
Ми не воюємо з бізнесом!Та да,ми несемо туди гроші,за які куплять ракети для бомбардування наших міст!
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18.03.2022 21:51 Відповісти
Ви **#нуті якщо не воюєте з ворогом, або інваліди.
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18.03.2022 22:31 Відповісти
Ну так піздуй скупляйся в Метро.
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18.03.2022 21:42 Відповісти
Яким боком мародери до Метро яке платить податки *****? ти ********?
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18.03.2022 21:50 Відповісти
дубілет - прізвище тієї тварюки, яка пограбувала з каломойським вкладників приватбанка, і тепер **** втік закордон.
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18.03.2022 21:33 Відповісти
То не той Дубілет.
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18.03.2022 21:35 Відповісти
це не той дубiлет,а син
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18.03.2022 21:36 Відповісти
))))
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18.03.2022 21:44 Відповісти
Это не тот Дубилет. Его сын. Не кидайтесь на людей.
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18.03.2022 21:41 Відповісти
Закрити їх в Україні, нема чого церимонитися.
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18.03.2022 21:33 Відповісти
народ бойкотируем метро!
ставим баррикады возле магазина ! не кого не впускать и не выпускать !
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18.03.2022 21:34 Відповісти
І побільше битого кетчупах у торговельних залах та на співробітниках цього метрополітену!
Журналістам та режисерам сподобається!
Вони кетчуп *******..
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18.03.2022 21:43 Відповісти
у нас метро нема ,а я все одно їзжу в гості електричкою
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18.03.2022 21:36 Відповісти
А я їзду на метро, але ходжу у Сільпо😏
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18.03.2022 21:39 Відповісти
Шукайте цапу в керівництві Метро.
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18.03.2022 21:37 Відповісти
Пішли вони під три чорти,
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18.03.2022 21:39 Відповісти
Хай за фантики в рашці торгують!
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18.03.2022 21:40 Відповісти
КРОВАВОЕ МЕТРО
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18.03.2022 21:43 Відповісти
Продукты с кровью младенцев
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18.03.2022 21:44 Відповісти
Йдіть ***** з України!
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18.03.2022 21:44 Відповісти
Потрібно діяти більш наполегливо, зробити байкот, поставити охорону з добровольців на вході і заборонити покупцям вхід
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18.03.2022 21:44 Відповісти
Красной краской обрызгать Метро и дать фотки в мировую сеть интрнета
пусть позорятся !!!
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18.03.2022 21:45 Відповісти
Украина должна на государственном уровне, лишать лицензии таким компаниям.
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18.03.2022 21:44 Відповісти
100% ! И быстро. 3 дня им на обдумать, и бац... и только писюны по стенам !
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18.03.2022 21:58 Відповісти
Валяется карточка несколько лет без дела. Я фоп уже закрыла год нахад, так и не сходила за покупками в Метро. Но знаю, что много знакомых там тарится, но закрытие переживут.
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18.03.2022 21:47 Відповісти
***** тварей
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18.03.2022 21:49 Відповісти
хай працюють на параші за фуфлі
за пів року збанкротять
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18.03.2022 21:51 Відповісти
Свято место пусто не бывает. Пусть метро идет за росиянским кораблем! Есть масса торговых компаний которые займут эту нишу.
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18.03.2022 21:52 Відповісти
От пдрси ще й в Криму мають бізнес.
Вбивці, посібники Путіна.
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18.03.2022 21:52 Відповісти
Бариги, байкот МЕТРО в Україні
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18.03.2022 21:53 Відповісти
в сраку те Метро. Ми їх послали ще коли там була система входу за картками.
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18.03.2022 21:54 Відповісти
Це не магазини, а совкові склади товарів,які насипані купою
Навіть не школа,якщо закриють цей кацапський клондайк
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18.03.2022 21:55 Відповісти
Хай забираються з України, в нас є набагато кращий супермаркет, який відомий своїми пакетами.
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18.03.2022 21:55 Відповісти
Бойкот метро
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18.03.2022 21:58 Відповісти
Думаю, это просто пиар. Они отчаянно хотят, чтобы о них вспомнили, даже в негативном ключе. Уж не знаю, какие там условия для оптовиков, но по мне, - ни качеством товара, ни ценами метро не лучше других. Когда кэш'н'кери было мало, они были интересны. А уже года три к ним ни за чем не тянет.
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18.03.2022 22:01 Відповісти
Месть прийдет после победы и возврата Крыма
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18.03.2022 22:01 Відповісти
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
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18.03.2022 22:02 Відповісти
Может это кому то и не понравится, но почему они должны терять свой капитал? Только потому что так хочется нам, украинцам? Так это чистой воды бред. Это решать не нам. Они нам не подчиняются. А терять 2.6-3 миллиарда Евро из за Украины, Это их доход в России, они не будут. А в Украине их- доход составляет 700-800 миллионов Евро. Вот по этой причине они и не уйдут. Быстрее закроются в Украине.
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18.03.2022 22:02 Відповісти
Значить нехай віддадуть 50-70% цього доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
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18.03.2022 22:07 Відповісти
терять 2.6-3 миллиарда Евро из за Украины)) . Шо ти мелеш , чудо . ? То це Україна агресор , чи що .? Опохмелись . .
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18.03.2022 22:22 Відповісти
Мишьа
А ты не ******** жывотное называть себя Украинцем???
Пойдеш ***** вместе с метро
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18.03.2022 22:56 Відповісти
всі і кожний проявяються як на кальці, як до діла доходить.
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18.03.2022 22:02 Відповісти
метро, відправляйся вслід за рускім ваєнним карабльом!
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18.03.2022 22:04 Відповісти
подонки
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18.03.2022 22:07 Відповісти
Послать их ***** с Украины.
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18.03.2022 22:11 Відповісти
***** шастать!
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18.03.2022 22:11 Відповісти
Ну то хай ідуть на ***!
В нас в Україні і своїх супермаркетів хватає!
Вигнати їх позорно з України як пособників фашистів!
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18.03.2022 22:12 Відповісти
Бойкот пронацисткій мережі метро!
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18.03.2022 22:16 Відповісти
Адреса відома
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18.03.2022 22:35 Відповісти
Усім, хто пропонує палити і громити метро: почитайте уважно, що у статті написано. Український офіс просить головний офіс закрити російський. Спаливши власність українського офісу чи нашкодивши працівникам, нічого хорошого добитися не вдасться.

Тільки бойкот.

Якщо вжевандалити, то у штаб-квартирі у Німеччині.
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18.03.2022 22:35 Відповісти
Люди, що ви пишите! Читайте уважно: український офіс метро намагається достукатись до німецького офісу, щоб ті закрили бізнес в раші. У відповідь німці погрожують закрити саме українську мережу метро. Що тут громити і заливати фарбою? Наших українських працівників? Нащо ці провокації?
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18.03.2022 22:42 Відповісти
Влаштувати публічну антирекламу кривавому Метро де тільки можливо. Припинити бізнес Метро в Україні, як посібника агресора. Передати майно Метро їхнім конкурентам.
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18.03.2022 22:54 Відповісти
Що ви з них хочете, яке коріння таке й насіння:"Основатель Metro Group (сеть магазинов Metro cash & carry) Отто Байсхайм служил в элитном подразделении войск СС, "Лейбштандарт Адольф Гитлер", которое находилось под личным покровительством Адольфа Гитлера. Члены Лейбштандарта служили личными охранниками высших чинов Третьего Рейха. Байсхайма считают одним из самых закрытых бизнесменов"
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18.03.2022 22:43 Відповісти
Влаштувати для Метро публічну криваву антирекламу по всьому світу, залучивши прихильників України з усіх країн.
Закрити, або призупинити їхній бізнес в Україні, запропонувавши їхнім конкурентам кращі умови, таких, думаю, знайти нескладно. Україна не постраждає. Що не можна буде сказати про Метро.
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18.03.2022 22:50 Відповісти
Нафуй з пляжу те чу"метро"! Треба їм на всіх можливих ресурсах у соцмережах накидати "вдячних відгуків", і підключити нашу діаспору до процесу "відкривання очей" усіх консьюмерів що користуються послугами метро на цю ганебну мережеву помийку, яка дуже ******** криваве бабло від диктаторських режимів..😡 І взагалі треба створити і розкрутити у вебі якийсь кросс-платформний інфоресурс типу "чистилища"(за прикладом миротворця) - де висвітлювати у потрібних ракурсах усю гнидоту що не гребує співпрацювати зі вбивцями та терористами парашостану, роблячи на цьому свій брудний гешефт.
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19.03.2022 00:09 Відповісти
метро закрыть. Вместо него пригласить лидл. Хороший магазин.
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19.03.2022 00:13 Відповісти
ТАК УБЕЙТЕ ВСЕХ ИХ ДЕТЕЙ !)
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19.03.2022 21:05 Відповісти
 
 