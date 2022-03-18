Українські захисники знищили 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти на Східному напрямку
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Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило оперативну інформацію на 18 березня
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ.
У повідомленні відзначається: "Сьогодні, 18 березня, російські війська в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" одразу на декількох напрямках. В результаті знищено 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти ворога.
Запам’ятайте, російські окупанти, – хочете землі української? Ми вас з нею змішаємо!"
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Николай Украинец 035fd2b7
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