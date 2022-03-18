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Українські захисники знищили 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти на Східному напрямку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донбас,рф,армія,окупанти,найманці

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило оперативну інформацію на 18 березня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ.

У повідомленні відзначається: "Сьогодні, 18 березня, російські війська в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" одразу на декількох напрямках. В результаті знищено 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти ворога.

Запам’ятайте, російські окупанти, – хочете землі української? Ми вас з нею змішаємо!"

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Автор: Роман Свиридович
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18.03.2022 21:49 Відповісти
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18.03.2022 21:52 Відповісти
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18.03.2022 21:52 Відповісти
Отличная новость!
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18.03.2022 21:58 Відповісти
8 танков, 11 БМП, взвод пехоты - 4 магнитофона, 3 костюма замшевых и т.д. Это ни о чем - видео в студию иначе пустой базар. У кацапов научились?
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19.03.2022 09:21 Відповісти
 
 