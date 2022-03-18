УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14927 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
25 539 33
війна (56174) кіно (680) Лозниця (16)

Українська кіноакадемія виключила режисера Лозницю зі свого складу і просить світ не позиціонувати його представником української культури

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

лозниця

Рішенням Правління і Наглядової ради Української кіноакадемії Сергій Лозниця виключено зі складу Української кіноакадемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Кіноакадемії.

Читайте також: Найкращою драмою на Будапештському кінофестивалі стала українська "Магда"

У повідомленні сказано, що Україна нині захищається на всіх фронтах, тому кожен українець зараз є амбасадором своєї країни.

Читайте також: Кіностудія Paramount йде з російського ринку та жертвує 1 мільйон доларів на допомогу Україні

"Особлива відповідальність зараз лежить на фахівцях із креативних індустрій, яких добре знають за кордоном. Їхня позиція повинна бути чітка і однозначна, - йдеться у тексті.

Режисер Сергій Лозниця неодноразово підкреслював, що вважає себе космополітом, "людиною світу". Проте зараз, коли Україна з усіх сил боронить свою незалежність, ключовим поняттям у риториці кожного українця повинна бути його національна ідентичність. І тут не може бути жодних компромісів чи напівтонів.

Окрім того, нещодавно фільми Сергія Лозниці були включені до програми кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нант під назвою "Від Львова до Уралу". У час кривавої повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, це абсолютно неприпустимо.

Українська кіноакадемія вже закликала світову кіноспільноту до бойкоту російського кінематографа. Ми постійно закликаємо увесь світ розмежовувати українську та російську культури та не ототожнювати їх. Для нас важливо, щоб усі члени Української кіноакадемії розділяли цю позицію і називали речі своїми іменами, проявляючи у своїх переконаннях чіткість і твердість.

Ми звертаємось до світової спільноти з проханням не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери".

Читайте також: "Русские фильмы, идите нах#й!": Megogo видалив зі своєї бази всі російські фільми
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
Від Львова до Уралу...
А українсько-китайський кордон буде проходити по Уральських горах...)
показати весь коментар
18.03.2022 22:04
+13
а Сергій Лойко (69 років, з рос. паспортом) вступив до тероборони
показати весь коментар
18.03.2022 22:09
+11
Симпатичная мысль
но кацапов переселите ЗА УРАЛ . ВСЕХ
показати весь коментар
18.03.2022 22:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від Львова до Уралу...
А українсько-китайський кордон буде проходити по Уральських горах...)
показати весь коментар
18.03.2022 22:04 Відповісти
Симпатичная мысль
но кацапов переселите ЗА УРАЛ . ВСЕХ
показати весь коментар
18.03.2022 22:14 Відповісти
Покидьок.
показати весь коментар
18.03.2022 22:05 Відповісти
а Сергій Лойко (69 років, з рос. паспортом) вступив до тероборони
показати весь коментар
18.03.2022 22:09 Відповісти
‼️‼️‼️Читаем Вики про Сергея Лозницу

В 1991 году поступил во ВГИК на отделение режиссуры игрового кино в мастерскую Наны Джорджадзе. В 1997 году окончил институт с отличием.

С 2000 года работал на Санкт-Петербургской студии документальных фильмов режиссёром.

В 2001 году эмигрировал в Германию.
показати весь коментар
18.03.2022 22:10 Відповісти
Во ВГИК был завербован кгб
показати весь коментар
18.03.2022 22:11 Відповісти
Но они бы не дали ему фильм Донбасс снять.
Я думаю, он в мыслях плавает просто, вот и всё.
показати весь коментар
18.03.2022 23:34 Відповісти
Люди, которые выросли на своей земле , ее защищают
А ЛОЗНИЦА- ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ
показати весь коментар
18.03.2022 23:36 Відповісти
Серге́й Влади́мирович Лозни́ца (белор. Сяргей Уладзіміравіч Лазніца, укр. Сергій Володимирович Лозниця: 5 сентября 1964, Барановичи, Брестская область, Белорусская ССР)
показати весь коментар
18.03.2022 22:12 Відповісти
Кацапи пiдкупили "космополiта".
показати весь коментар
18.03.2022 22:11 Відповісти
Он таким был всегда - человек без Родины
показати весь коментар
18.03.2022 22:13 Відповісти
А чем эта Лозница знаменита?
показати весь коментар
18.03.2022 22:11 Відповісти
Фильм "Донбасс" - лучший фильм о событиях 2014 года. Он атмосферу передает лучше, чем документальные хроники.
показати весь коментар
18.03.2022 22:15 Відповісти
Під час свого інтерв'ю у 2010 році українському виданню «Український тиждень», Лозниця заявив, що після того, як Україна «відокремилася» від Росії, Київ став провінційним містечком.


На жаль, після того як Україна відокремилася від Росії й відкрила кордони, Київ перетворився на провінційне містечко. Все-таки імперія - це щось, що задає тон, визначає певний рівень
показати весь коментар
18.03.2022 22:17 Відповісти
Ось це і є позиція малороса, хохла, який страждає комплексом меньшовартості. Це не українець.
показати весь коментар
18.03.2022 22:27 Відповісти
Ну якщо брати за місцем народження, то білоруса-бульбаша.
показати весь коментар
18.03.2022 22:32 Відповісти
Зано Саранск - центром.
показати весь коментар
18.03.2022 23:28 Відповісти
Киев в Совке был провинциальной столицей, а в независимой Украине стал европейским городом и европейской столицей
показати весь коментар
19.03.2022 00:09 Відповісти
В Україні ще є ублюдки, для яких є адіннарот, мишебрат'я і нєтакіє кацапи. Ті, що намагаються всидіти на двох стільцях одночасно, нехай ідуть слідом за рашистським кораблем.
показати весь коментар
18.03.2022 22:12 Відповісти
Вообще странно. Его фильм о войне на Донбассе "Донбасс" нереально крутой. И там симпатии автора были явно на стороне Украины. Орков он показал реальными орками. Возможно, и с этим фильмом не все однозначно.
показати весь коментар
18.03.2022 22:13 Відповісти
Якщо він такий правдоборець, то мав би стояти на стороні справедливості і потрудитися розібратися в питанні. Після його фільму про "Бабин Яр", де він поклав за злочин відповідальність на українців, з ним все стало зрозуміло. Ще раніше неприємно вражала його зверхність і бажання показати українську культуру провінційною. Але тепер, коли весь світ бачить, що коїться, брати участь у програмі російського кіно "Від Львова до Уралу" (як типу єдиний представник від України, який і легітимізує цю назву)?! Це просто хамство і плювок.
показати весь коментар
18.03.2022 22:23 Відповісти
Я не выступал в его защиту, а просто сказал, что фильм "Донбасс" хороший. Естественно, после такого фильма ожидаешь, что режиссер окажется нормальным человеком. А это оказалось не так. Бабий Яр не смотрел. Меня вообще сильно настораживает такое внимание еврейской теме последние годы. У детворы занятия в школе отменяли несколько дней - по музеям водили, фильмы показывали. Они скоро историю своего народа будут знать хуже, чем историю Израиля.
показати весь коментар
18.03.2022 23:02 Відповісти
Если только за , людину свиту, то может это слишком поспешно?
показати весь коментар
18.03.2022 22:15 Відповісти
Ви ж вмієте читати, що не тільки за це?
показати весь коментар
18.03.2022 22:20 Відповісти
ще до війни, за два тижні )(уйлу продався...я тоді чув просто охренів
показати весь коментар
18.03.2022 22:19 Відповісти
Офигеть! Жаль. Хороший был режисер.
показати весь коментар
18.03.2022 22:22 Відповісти
И еще момент. Война у нас идет с 2014 года. Но это не помешало Кварталу снимать Скотов с кацапскими актерами, а "нашим" артистам выступать в паРаше. Или это другое?
показати весь коментар
18.03.2022 22:21 Відповісти
А что там у него с 2014 испортилось?
показати весь коментар
18.03.2022 22:23 Відповісти
Якщо людина талановита, це зовсім не означає, що вона порядна.
показати весь коментар
18.03.2022 22:34 Відповісти
100%
показати весь коментар
18.03.2022 22:52 Відповісти
Фильм Донбасс шикарен.

Но, видать, на него нашли выход кремлёвские холуи, и он за бабло переметнулся. Бывает.
показати весь коментар
18.03.2022 22:35 Відповісти
нібито адекватний був раніше
показати весь коментар
18.03.2022 23:00 Відповісти
Знаю его еще по молодости лично. Безмерно самовлюбленный сноб, циник и, в новейшей истории- украиноненавистник, опять же, в эстетствующей форме. Повністю підтримую рішення Кіноакадемії
показати весь коментар
19.03.2022 04:03 Відповісти
 
 