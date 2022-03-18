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Окупанти заявили, що СБУ нібито хоче "підірвати" лікарню №2 у Дніпрі, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лікарня

Російські окупанти заявили, що СБУ нібито готують провокацію з підриву 2-ї клінічною лікарні у місті Дніпро.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Представник Генштабу ЗС РФ генерал Конашенков заявив, що в Дніпрі готується провокація СБУ з підриву 2-ї клінічної лікарні на вулиці Нігояна. Абсурдність такої заяви є очевидною. Ймовірно, Росія планує завдати по лікарні чергового ракетного удару, як вони розбомбили Драмтеатр у Маріуполі, щоб тероризувати містян. Там теж вони заявили, що в Драмтеатрі штаб полку Нацгвардії і розбомбили будівлю. Після бомбардування вони заявили, що будинок підірвали самі українці. Тут заяву про самопідрив зроблено до удару", - наголосив журналіст.

"2-а Лікарня Дніпра – це центр міста, поряд трамвайне депо, жодних військових об'єктів немає. У цьому легко може переконатися будь-хто.

Якщо Росія завдасть ракетного удару по лікарні, то це буде черговим злочином Путіна та керівництва РФ, спробою вбити невинних і викликати нові потоки біженців, щоб залякати непокірних російській агресії українців", - підсумував Бутусов.

Читайте: Окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
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18.03.2022 22:11
+12
як тільки вони рота роззявляють про "провокацію СБУ" - то іхня наступна ціль....
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18.03.2022 22:07
+10
евакуюйте хворих негайно звідти, кацапи таки пальнуть.
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18.03.2022 22:04
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чья бы корова мычала, а уж ваша бы точно молчала..
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18.03.2022 22:03 Відповісти
Время такое, шо необходимо уточнять....
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18.03.2022 22:05 Відповісти
То касапы депилы.. и об этом надо кричать..
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18.03.2022 22:06 Відповісти
эх... зря номер больнички сказали...
люди занервничают
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18.03.2022 22:03 Відповісти
Про це знають із 18.00. Сподіваюся всіх звідти евакуювали.
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18.03.2022 22:05 Відповісти
сподіваюсь
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18.03.2022 22:07 Відповісти
Ще лишились ідіоти, які вірять москалям?
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18.03.2022 22:04 Відповісти
Daze unas Latvija imejutca takie ruZZko-govarjashtije vatniki, kotorie verjat putinu ***** i ********** fashostkoi roSSiji
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18.03.2022 22:17 Відповісти
евакуюйте хворих негайно звідти, кацапи таки пальнуть.
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18.03.2022 22:04 Відповісти
На фото не она!!!
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18.03.2022 22:05 Відповісти
Вона.
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18.03.2022 22:08 Відповісти
ви здуріли ,може ще викладете фото і кординати вкажете?
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18.03.2022 22:12 Відповісти
Які координати? Свиноспів у гуглі забанили чи що?
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18.03.2022 22:13 Відповісти
Ну мабуть СБУ дурне ,що просить не вточнювати об,єкти та місце разположення.,так?
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18.03.2022 22:26 Відповісти
Яким боком сюди СБУ якщо про це заявляє прес-секретар міннападу підарахи? І де знаходиться 2-я міська лікарня Дніпра можна легко загуглити.
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18.03.2022 22:30 Відповісти
При тому що був указ Миноборони не розпространяти в ЗМІ навіть ті об,єкти що підверглися обстрілам,а ви тут уточнюєте-"та ,не та" .Вам скинути ссилку на указ Міноборони,чи ви повірите на слово?Доречі це було неодноразово публіковано на ЦН.
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18.03.2022 22:34 Відповісти
Ще раз яким боком те, що ти пишеш до того, що я написав?
Іноді хоча би включайте мозок.
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18.03.2022 22:38 Відповісти
Ось ви і увімнкіть мозок, чи потрібно уточнювати та лікарня на світлині чи не та?
До речі впертість це не ознака розуму,ви поводите себе як підліток, котру треба показати себе перед окружаючими, доросла людина вже би зрозуміла про що я кажу і не огризалася як мала дитина.
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18.03.2022 22:48 Відповісти
Ти втомила. Чесно. Востаннє повторюю. Адреса та фасад міськлікарні №2 у Дніпрі легко гуглиться. Те, про що ти пишеш, стосується наслідків авіаударів/ракет. Оскільки ракети використовують карту місцевості.
***** я біля цієї лікарні живу. Що ти намагаєшся мені довести?
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18.03.2022 22:55 Відповісти
То что ты подвергаешь опасности не только себя ,но и людей живущих рядом.
Вот сюда напиши и росскажи об гугл картах.
https://www.mil.gov.ua/news/2022/03/14/ne-praczyujte-koreguvalnikami-vognyu-u-voroga-%E2%80%93-zvernennya-ganni-malyar/
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18.03.2022 23:17 Відповісти
Для вас даже даю выдержку з сайта Минобороны.-"
"... під час війни не треба правдиво інформувати ворога - навпаки.Якщо ви не хочете допомагати ворогу знищувати наші міста і села, тоді:у соцмережах, у публічних виступах та коментарях для ЗМІ не називайте точні цілі і об'єкти враження.Тому що 80% розвід інформації відпрацьовується з відкритих джерел. І такі повідомлення дозволяють ворогу корегувати вогонь по ваших же населених пунктах."
"Нижче, крім вже написаного, ще перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії наших військ (сил) та негативно вплинути на хід ведення операцій"
4. Описи, зображення чи умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об'єкти."
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18.03.2022 23:24 Відповісти
Минобороны говорят об объектах, которые УЖЕ подверглись обстрелу. В которые УЖЕ попытались попасть. Смысл в том, чтобы не выкладывать последствия обстрелов - тогда рашисты не поймут, насколько они промахнулись и не смогут ударить точнее.

Если рашисты сами предупредили о будущем подрыве больницы №2, то они заранее знают, где находится эта больница. Ее фото и адрес легко найти в инете и на картах. Поэтому не бойтесь выкладывать старые фото.
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19.03.2022 01:52 Відповісти
" Наверное знают".. вы играетесь что ли ,серьезно? Есть указание Минобороны,в стране война, от ваших"наверное" может зависеть жизнь ни в чем не повинных людей ,детей.
Не нужно спорить,бесполезный спор.
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19.03.2022 02:07 Відповісти
Ты реально Гугл карт не видела? Для тебя это будет открытие, что там написаны адреса всех больниц, даже в Мексике, и приложены их фото, а так же заводов, трамвайных депо, базаров и т.д. требуй чтоб Гугл запретил их у маскалей.
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19.03.2022 11:51 Відповісти
як тільки вони рота роззявляють про "провокацію СБУ" - то іхня наступна ціль....
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18.03.2022 22:07 Відповісти
Так, козломорді таким чином намагаються створити собі із гівна і палок таке собі "алібі". Але це все розраховано лише на довбойобів, що харчуються помиями з паРаша-ТВ.
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18.03.2022 22:19 Відповісти
Шукати навідників,маячки
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18.03.2022 22:07 Відповісти
Надіюсь, вже всі евакуйовані звідти.
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18.03.2022 22:08 Відповісти
Кацапи відомі брехуни. Свого часу (в 1999) вони взірвали ракету над ринком в Грозному, а всім розповідали, що там склад зброї вибухнув. Навіть невійськова людина, яка пам"ятає як виглядала тайга в епіцентрі вибуху Тунгуського метеориту і подивиться на фото ринку після вибуху, безпомилково визначить, що вибух був в повітрі, що повністю виключає брехливі версії кацапів про вибух складу зброї з необережності або внаслідок провокації. Тоді кацапи вбили кілька сотень мирних жителів.
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18.03.2022 22:08 Відповісти
мені здається що такі провокаціі для внутрішнього користувача, бо усім вже вдомо хто бомбить лікарні в Україні. Треба євакуювати звідтиля і поблизу людей, і якась потвора вказала кацапам кординати, скільки їх тут ще мерзот що допомогають вбивати Україну...
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18.03.2022 22:11 Відповісти
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18.03.2022 22:11 Відповісти
А потім Сагайдачний із Виговським почнуть смалити напалмом тих, хто вижив.
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18.03.2022 22:21 Відповісти
Ага, і Тарас Бульба прибежить з ядерною бомбою, крикне -" я тебе породив, я тебе і вб,ю!"
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18.03.2022 22:28 Відповісти
Знищують лікарні, склади, продуктові заводи, це цілеспрямований терор цивільного населення, ми ж навіть по військових базах на їх території не стріляємо.
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18.03.2022 22:13 Відповісти
после того, что тут наделали кацапы, нужны еще какие-то провокации???, казламордые, вы там в уме??? занюхиваете???
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18.03.2022 22:14 Відповісти
Вся надія на ППО Дніпра. Навіть якщо лікарня не постраждає, все одно не зможе працювати повноцінно через постійну загрозу. Це ще й такий психологічний терор проти дніпрян. Тримайтесь, дніпряне. ✌
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18.03.2022 23:26 Відповісти
Не правду написав Бутусов, саме біля цієї лікарні знаходиться найстрашніше українське вуньдєрвафє - нацистсько-наркоманський бронепотяг... До речі, обувна фабрика, по якій ракетою лупанули московські Zондер-команди теж знаходиться в цьому районі, тож тепер логіка обстрілів зрозуміла.
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19.03.2022 02:45 Відповісти
 
 