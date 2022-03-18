Окупанти заявили, що СБУ нібито хоче "підірвати" лікарню №2 у Дніпрі, - Бутусов
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Російські окупанти заявили, що СБУ нібито готують провокацію з підриву 2-ї клінічною лікарні у місті Дніпро.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Представник Генштабу ЗС РФ генерал Конашенков заявив, що в Дніпрі готується провокація СБУ з підриву 2-ї клінічної лікарні на вулиці Нігояна. Абсурдність такої заяви є очевидною. Ймовірно, Росія планує завдати по лікарні чергового ракетного удару, як вони розбомбили Драмтеатр у Маріуполі, щоб тероризувати містян. Там теж вони заявили, що в Драмтеатрі штаб полку Нацгвардії і розбомбили будівлю. Після бомбардування вони заявили, що будинок підірвали самі українці. Тут заяву про самопідрив зроблено до удару", - наголосив журналіст.
"2-а Лікарня Дніпра – це центр міста, поряд трамвайне депо, жодних військових об'єктів немає. У цьому легко може переконатися будь-хто.
Якщо Росія завдасть ракетного удару по лікарні, то це буде черговим злочином Путіна та керівництва РФ, спробою вбити невинних і викликати нові потоки біженців, щоб залякати непокірних російській агресії українців", - підсумував Бутусов.
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люди занервничают
Іноді хоча би включайте мозок.
До речі впертість це не ознака розуму,ви поводите себе як підліток, котру треба показати себе перед окружаючими, доросла людина вже би зрозуміла про що я кажу і не огризалася як мала дитина.
***** я біля цієї лікарні живу. Що ти намагаєшся мені довести?
Вот сюда напиши и росскажи об гугл картах.
https://www.mil.gov.ua/news/2022/03/14/ne-praczyujte-koreguvalnikami-vognyu-u-voroga-%E2%80%93-zvernennya-ganni-malyar/
"... під час війни не треба правдиво інформувати ворога - навпаки.Якщо ви не хочете допомагати ворогу знищувати наші міста і села, тоді:у соцмережах, у публічних виступах та коментарях для ЗМІ не називайте точні цілі і об'єкти враження.Тому що 80% розвід інформації відпрацьовується з відкритих джерел. І такі повідомлення дозволяють ворогу корегувати вогонь по ваших же населених пунктах."
"Нижче, крім вже написаного, ще перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії наших військ (сил) та негативно вплинути на хід ведення операцій"
4. Описи, зображення чи умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об'єкти."
Если рашисты сами предупредили о будущем подрыве больницы №2, то они заранее знают, где находится эта больница. Ее фото и адрес легко найти в инете и на картах. Поэтому не бойтесь выкладывать старые фото.
Не нужно спорить,бесполезный спор.