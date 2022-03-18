Окупанти заявили, що СБУ нібито хоче "підірвати" лікарню №2 у Дніпрі, - Бутусов

Російські окупанти заявили, що СБУ нібито готують провокацію з підриву 2-ї клінічною лікарні у місті Дніпро.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Представник Генштабу ЗС РФ генерал Конашенков заявив, що в Дніпрі готується провокація СБУ з підриву 2-ї клінічної лікарні на вулиці Нігояна. Абсурдність такої заяви є очевидною. Ймовірно, Росія планує завдати по лікарні чергового ракетного удару, як вони розбомбили Драмтеатр у Маріуполі, щоб тероризувати містян. Там теж вони заявили, що в Драмтеатрі штаб полку Нацгвардії і розбомбили будівлю. Після бомбардування вони заявили, що будинок підірвали самі українці. Тут заяву про самопідрив зроблено до удару", - наголосив журналіст.

"2-а Лікарня Дніпра – це центр міста, поряд трамвайне депо, жодних військових об'єктів немає. У цьому легко може переконатися будь-хто.

Якщо Росія завдасть ракетного удару по лікарні, то це буде черговим злочином Путіна та керівництва РФ, спробою вбити невинних і викликати нові потоки біженців, щоб залякати непокірних російській агресії українців", - підсумував Бутусов.

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