УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8318 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 091 15
війна (56174) Київ (13826) Київська область (3131) Павлюк Олександр (118)

Оборона Києва готова гідно зустріти ворога та відправити його в пекло, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оборона,київ

Захисники Києва повністю контролюють ситуацію та готові дати відсіч російським окупантам.

Про це під час брифінгу заявив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові гідно зустріти ворога та відправити його в пекло. Особливо надихає настрій бійців, які готові стояти до останнього подиху та останнього патрона. Ситуація в області контрольована", - зазначив він.

За словами Павлюка, найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, міста Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитрівська громада, Макарів, північ Вишгородського району та території трьох громад Броварського району.

Читайте: Наслідки російського обстрілу в Києві: "У нас залишилися тільки стіни"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
18.03.2022 22:35
+12
Чем сильнее Украина защищается, тем больше мир помогает! А если власти сейчас пойдут на договоренности и капитуляцию, то это не будет выполняться народом Украины, а подписанты будут признаны государственными изменниками и будут отвечать по всей суровости наказания перед народом Украины!
показати весь коментар
18.03.2022 22:37
+8
Спочатку арестович тепер ось ця тварина.
Стефанчук допустив зміну Конституції в частині руху до НАТО
показати весь коментар
18.03.2022 22:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спочатку арестович тепер ось ця тварина.
Стефанчук допустив зміну Конституції в частині руху до НАТО
показати весь коментар
18.03.2022 22:32 Відповісти
Хочуть за рюсскім кораблем !
Під час війскового стану Конституцію змінювати заборонено. Це фсбшний фейк скорійше за усе.
показати весь коментар
18.03.2022 22:36 Відповісти
А те, що сьогодні заявила люся - це теж фсбешній фейк, нє?
показати весь коментар
18.03.2022 22:40 Відповісти
Не фейк. Він сказав це в ефірі 1+1: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/18/7332591/
показати весь коментар
18.03.2022 22:47 Відповісти
Изменение конституции пол дулом автомата? Такое себе занятие.
Грозит внутренним конфликтом, что и нужно России.
показати весь коментар
18.03.2022 22:41 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 22:35 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 22:36 Відповісти
Чем сильнее Украина защищается, тем больше мир помогает! А если власти сейчас пойдут на договоренности и капитуляцию, то это не будет выполняться народом Украины, а подписанты будут признаны государственными изменниками и будут отвечать по всей суровости наказания перед народом Украины!
показати весь коментар
18.03.2022 22:37 Відповісти
Не проще. Это не группировка, это ТО, они эффективны только в городе и как подержка армии. Работу армии ТО выполнять не могут. Продуктов в городе много, держать в кольце Киев долго очень непросто.
показати весь коментар
18.03.2022 22:44 Відповісти
Давайте рідненькі забезпечте пекло!
показати весь коментар
18.03.2022 22:40 Відповісти
Пропустите броники через таможню, уроды!
показати весь коментар
18.03.2022 22:42 Відповісти
Чому не пропускають?
показати весь коментар
19.03.2022 02:18 Відповісти
Якась дивна заява насправді...
показати весь коментар
18.03.2022 22:51 Відповісти
 
 