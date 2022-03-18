УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8318 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
77 953 207
армія РФ (13443) Цаплієнко (36) генерал (49)

Командувач 8-ї армії окупантів генерал-лейтенант Мордвічов ліквідований в Чорнобаївці, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мордвічов

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що українські воїни ліквідували командувача 8-ї армії окупантів генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

"В Чорнобаєвці вбили командуючого 8-ої армії південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвичова. Повідомляє The Insider", - написав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ята частина генералів російських окупаційних військ в Україні загинула, - ВВС

Командувач 8-ї армії окупантів генерал-лейтенант Мордвічов ліквідований в Чорнобаївці, - ЗМІ 01

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+58
Земля йому скловатою.
показати весь коментар
18.03.2022 22:38
+51
Жил как собака сдох как шакал
показати весь коментар
18.03.2022 22:40
+49
Вот и генералы на концерт к кобздону подтянулись.
показати весь коментар
18.03.2022 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Це ти в путінських мультиках побачив
показати весь коментар
19.03.2022 09:31 Відповісти
это в чернобаевке,что ли
показати весь коментар
19.03.2022 10:45 Відповісти
земля ему камнем ******!
показати весь коментар
19.03.2022 11:06 Відповісти
А почему на фотографии генерал Авдеев?
показати весь коментар
19.03.2022 11:35 Відповісти
Ещё один генерал нетАНАЛоговой армии орков полетел 200-м рейсом на концерт Кобзона.
показати весь коментар
19.03.2022 15:57 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 