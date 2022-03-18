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Командувач 8-ї армії окупантів генерал-лейтенант Мордвічов ліквідований в Чорнобаївці, - ЗМІ
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Військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що українські воїни ліквідували командувача 8-ї армії окупантів генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
"В Чорнобаєвці вбили командуючого 8-ої армії південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвичова. Повідомляє The Insider", - написав він.
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