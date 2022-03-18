За добу гуманітарними коридорами евакуювали понад 9 тисяч людей, - ОП

За добу гуманітарними коридорами евакуювали 9 145 людей.

Про це заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко написав у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 9 145 людей. 4 972 мешканці Маріуполя, з яких 1 124 - діти, виїхали до Запоріжжя", - написав Тимошенко.

Він зазначив, що до Бердянська було доставлено пальне для дозаправки особистого транспорту маріупольців, які рухаються гуманітарним коридором. Адреси для дозаправки: вул.Кабельщиків, 132а; вул.Мелітопольське шосе, 87б.

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За словами Тимошенка, 500 людей забрали автобусами, що прибули до Бердянська із Запоріжжя. Завтра до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців.

Він додав, що із Сумщини було евакуйовано 4 173 людини.

Як повідомлялося, на 18 березня було погоджено 9 гуманітарних коридорів.

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