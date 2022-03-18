"Сказав, що контракт не підписував": Матір російського строковика добивається повернення свого сина з України, військова частина відповідає їй "веселою музикою"

Російського строковика Данила Воробйова відправили на війну проти України, де він потрапив до полону ЗСУ. Однак в частині солдата заявляють, що його нікуди не відправляли і він знаходиться в розташуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

Його матір Любов Воробйова живе в містечку Сокол біля Вологди.

"27 лютого я збиралася на роботу, у мене була нічна зміна. І тут надходить SMS: "Я офіцер української армії, чи знаєте ви, де знаходиться ваш син?" І вказано його ім'я, по-батькові, прізвище, дата народження - це все. І далі: "Знаходиться у нас у полоні, в Україні". Фотографію надіслали, де він із зав'язаними очима, але я не одразу його впізнала. А потім зателефонували по відеозв'язку, він уже з відкритим обличчям був, і дали нам поговорити. Я перше що запитала: "Синочку, ти підписував контракт?" Він сказав: Ні, мамо, не підписував, - розповідає жінка.





Розмову із сином, що підтверджує його полон, Любов записала на відео. Це її головний доказ. Було воно у матері на руках уже тоді, коли по телефону частини запевняли, що Данило в частині, нікуди не їхав.

Потім слухавку у частині брати, за її словами, перестали. Наречена Женя, як розповідають Воробйови, знайшла телефон замполіта військової частини, той обіцяв уточнити долю рядового і передзвонити. З того часу слухавку не бере, тільки весела музика замість гудків. На цьому все спілкування з частиною закінчилося. Єдиний, хто сам прийшов зустрітися з матір'ю солдата, — голова району.

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