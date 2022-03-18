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"Сказав, що контракт не підписував": Матір російського строковика добивається повернення свого сина з України, військова частина відповідає їй "веселою музикою"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російського строковика Данила Воробйова відправили на війну проти України, де він потрапив до полону ЗСУ. Однак в частині солдата заявляють, що його нікуди не відправляли і він знаходиться в розташуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

Його матір Любов Воробйова живе в містечку Сокол біля Вологди.

Сказав, що контракт не підписував: Матір російського строковика добивається повернення свого сина з України, військова частина відповідає їй веселою музикою 01

"27 лютого я збиралася на роботу, у мене була нічна зміна. І тут надходить SMS: "Я офіцер української армії, чи знаєте ви, де знаходиться ваш син?" І вказано його ім'я, по-батькові, прізвище, дата народження - це все. І далі: "Знаходиться у нас у полоні, в Україні". Фотографію надіслали, де він із зав'язаними очима, але я не одразу його впізнала. А потім зателефонували по відеозв'язку, він уже з відкритим обличчям був, і дали нам поговорити. Я перше що запитала: "Синочку, ти підписував контракт?" Він сказав: Ні, мамо, не підписував, - розповідає жінка.

Сказав, що контракт не підписував: Матір російського строковика добивається повернення свого сина з України, військова частина відповідає їй веселою музикою 02
Сказав, що контракт не підписував: Матір російського строковика добивається повернення свого сина з України, військова частина відповідає їй веселою музикою 03

Розмову із сином, що підтверджує його полон, Любов записала на відео. Це її головний доказ. Було воно у матері на руках уже тоді, коли по телефону частини запевняли, що Данило в частині, нікуди не їхав.

Потім слухавку  у частині брати, за її словами, перестали. Наречена Женя, як розповідають Воробйови, знайшла телефон замполіта військової частини, той обіцяв уточнити долю рядового і передзвонити. З того часу слухавку не бере, тільки весела музика замість гудків. На цьому все спілкування з частиною закінчилося. Єдиний, хто сам прийшов зустрітися з матір'ю солдата, — голова району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - російським матерям: Любіть своїх дітей більше, ніж боїтеся своєї влади

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+56
Маманя, тебе наїбали - у тебе дочка.
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18.03.2022 22:50
+44
nebylo u tebja nikakova sina , suchka - nebylo.
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18.03.2022 22:47
+40
Если бы орки таких ******** не начали получать, маманя бы там больше всех гордилась за сыночку "асвабадителя"
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18.03.2022 23:14
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nebylo u tebja nikakova sina , suchka - nebylo.
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18.03.2022 22:47 Відповісти
оторвать ему уши , отдать ему в руки и отправить домой .
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18.03.2022 22:48 Відповісти
и дорогая не узнает какой у парня был конец
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18.03.2022 22:53 Відповісти
Руки тоже можно смело отрубить.К стати хорошая идея ампутировать все пальцы рук у пленных ублюдков.
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18.03.2022 23:14 Відповісти
тем кто постарше - да . А пацанве малолетней и безмозглой надрать задницу шомполами до кровяных потёков чтоб знал до конца своих дней что оружие в руки брать просто так нельзя .
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18.03.2022 23:17 Відповісти
пацанва за телефон стріляла бабусям просто в обличчя. Гвалтувала 9-літніх дівчаток. Просто пускала черги по людям. Відпустити? просто бандит-кримінальник йде в тюрму за таке на 15-20 років, а то й пожиттєво. А цих - відпустити???
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18.03.2022 23:32 Відповісти
не кидайтесь в крайности , дамочка . Всё нужно делать с умом .
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18.03.2022 23:36 Відповісти
орки они и в Африке орки хоть и малолетние
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18.03.2022 23:41 Відповісти
Да, домой, к маме Но в разных посылочках
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19.03.2022 07:09 Відповісти
Маманя, тебе наїбали - у тебе дочка.
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18.03.2022 22:50 Відповісти
Если бы орки таких ******** не начали получать, маманя бы там больше всех гордилась за сыночку "асвабадителя"
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18.03.2022 23:14 Відповісти
100%
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19.03.2022 00:02 Відповісти
Кацапська самка отримає за свою лічінку 11 мульйонів фублєй і заспокоїться.
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18.03.2022 22:52 Відповісти
Нет тела нет дела. Ніфіга їй не дадуть, хіба грамоту на базарі куплять і дадуть.
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18.03.2022 22:55 Відповісти
Звичайно, що не дадуть, але ж вона про це не знає.
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18.03.2022 23:07 Відповісти
с чего это она что то получит - он живой рано или поздно вернется
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18.03.2022 22:57 Відповісти
Процентов 60-70 пропал без вести .сунут в руку с десятой руки остаток рулона тех срублей и заставят еще спасибо сказать за это. там никогда. никто. ничего не получит как и тех тел.которые они тупо сжигают и оставляют.и отказываются от них.
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18.03.2022 22:58 Відповісти
Брехня...2 ляма тільки обіцяють. Дають лише один. 3 тис. у.е.
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18.03.2022 23:09 Відповісти
Да вряд ли она что получит, было б только обещано, а там...
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18.03.2022 23:20 Відповісти
Кожна з них сподівається, що отримає хоча б якісь гроші, це стає зрозуміло з тих розмов, які викладає наша розвідка. Деякі мами навіть засмучуються, що їхній виродок ще живий, бо обіцяні гроші за жмура можуть дуже покращити фінансове становище мати-одиначки-алкоголічки. ***** їм наобіцяло, а вони ж йому вірять.
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18.03.2022 23:29 Відповісти
нічєво, ти ещьо нарожаєш!
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18.03.2022 22:52 Відповісти
без сомнения. Молодая, симпатишная, да теперь уже и медиа персона. Глядишь, переведут на дневную смену, по вечерам будет ходить у клюб
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19.03.2022 00:45 Відповісти
а ведь есть свой дом, и возможно даже с резным палисадом ... так нет - оно к нам приперлось.
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18.03.2022 22:52 Відповісти
На мыло парнишку.И всё.
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18.03.2022 22:53 Відповісти
Хай радіє ,що ії син потрапив у полон,він витяг виграшного квітка. Ніхто його тут не з,їсть ,це не полон у рашистських людожерів ,шкода що дома він заспіває іншої.
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18.03.2022 22:54 Відповісти
Вырастила убийцу-оккупанта
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18.03.2022 22:54 Відповісти
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18.03.2022 23:01 Відповісти
Життя людини нічого не варте в кацапстані...
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18.03.2022 23:02 Відповісти
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18.03.2022 23:25 Відповісти
Може хоч когось його гола ж*** втримає від поїздки за 3-9ть земель на війну
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19.03.2022 02:43 Відповісти
пощастило її сину потрапити в полон. А хтось, як на фото, додому поїде по запчастинах.... або не поїде взагалі.)
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19.03.2022 05:45 Відповісти
Хай йде на лужнікі на концерт
Там їй буде весело, як і всім 71% тої гидоти
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18.03.2022 22:57 Відповісти
https://t.me/s/rf200_now
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18.03.2022 22:59 Відповісти
Хай сама приїде і забере..показати ще боцові походи їй синочка по розбомблених містах
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18.03.2022 23:01 Відповісти
зато бухать будет 12 лямов от сцаря за личинку
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18.03.2022 23:01 Відповісти
в пакеті
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18.03.2022 23:02 Відповісти
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18.03.2022 23:10 Відповісти
АТБ
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18.03.2022 23:26 Відповісти
"Синочку, ти підписував контракт?" === что у этой СвиноМатке в голове. Контракт/не контракт что это меняет? Ты вырастила убийцу-оккупанта, который с автоматом пришел в чужую страну убивать людей....
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18.03.2022 23:02 Відповісти
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18.03.2022 23:02 Відповісти
Хотів мамку приємно здивувати "чоловічим вчинком" і повернутися бравим завойовником-переможцем з медальками на грудях за вправне виконання наказів. У нього був вибір. І він його зробив... Коли мене в 1982 включили в команду на Афган я категорично відмовився з словами "На Україну ніхто не нападав". Це коштувало мені псіхушки в Кічєєво де мене обкололи сульфазіном та впаяли статтю 7-б. Потім я її знімав через військовий госпіталь "Косий капонір" в Києві. Там мене уже обколювали як дисидента дистильованою водою - по 20 кубів під тиском на "4 точки", але статтю зняли. І відправили в стройбат зі словами "нє хотєл служіть как люді будєшь служіть как нєлюді"...

Висновок. Якщо в 18 років немає розуму і пацан прагне стати окупантом то він вже ніколи не порозумнішає і тому таку виховану матерями молодь потрібно знищувати бо вони таки дадуть потомство "шарікових". Подивіться на фотки а мами! Там же цілий військовий алтарь! Там культ "побєдобєсія" в родині! Вона ж народила його для "родіни" а не для того щоб він жив щасливим життям...
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18.03.2022 23:04 Відповісти
Мого батька в 86 чи 87 визвали у військомат та сказали, що йде мобілізація запасу до Афгану. Він послав комісара на х.й і швирнув військовий квиток йому в рожу, сказав що за законом із запасу з двома дітьми не можна було викликати... за цього покидька 15 діб за *********** відпрацював
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18.03.2022 23:22 Відповісти
тоді да воєнкоми,та їх прислужники погрожували всім в воєнкоматі Афганом...
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19.03.2022 03:45 Відповісти
Повезло. Оказался в плену у украинцев. Никто голову не отрежет. Пусть повоююет за Украину если хочет. А если не хочет...
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18.03.2022 23:07 Відповісти
Балон монтажной пены ему,в жопу.Потом на мыло.Точка.
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18.03.2022 23:15 Відповісти
Если вдруг выяснится, что он стоял около пушки, то могут и отрезать.
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18.03.2022 23:29 Відповісти
В армии ***** люди не служат. Так что не жалко.
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18.03.2022 23:31 Відповісти
Вообще нихуя кацапов не жалко.
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18.03.2022 23:33 Відповісти
Меня русская мать так воспитала, что я ненавижу РФ. Особо и не старалась. Просто гены наверное. А если эта мать не смогла до него донести главное в жизни, то тупик. Идиоты должны дохнуть. И как можно больше.
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18.03.2022 23:35 Відповісти
Нехай приi'жджа на забира.
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18.03.2022 23:14 Відповісти
Так грошей нема їхати зі своїх їбєнєй.))
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18.03.2022 23:34 Відповісти
Є вже перехоплення таких мамок у яких перше бажання це бамбіть хахлов, знав куди йде й для чого, думали на парад їдуть, а потрапили до пекла.
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18.03.2022 23:17 Відповісти
Тепер вони на параді в пеклі.
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18.03.2022 23:42 Відповісти
Буде дзвонити сюди - включайте сумну музику.
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18.03.2022 23:18 Відповісти
Rammstein - Pussy
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18.03.2022 23:30 Відповісти
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18.03.2022 23:24 Відповісти
Мамочка белая и пушистая, сынок аки ангел....поставь свечку у портрета ***** авось попустит...
Вообще то, мадам - не **** ни грамма ваша телеграмма ни здесь ни в рассеи
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18.03.2022 23:24 Відповісти
***** своих не бросает
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18.03.2022 23:37 Відповісти
Небось, за куйла голосовала и сейчас его поддерживает.
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18.03.2022 23:59 Відповісти
Судячи з фото,то вона ще гордиця, що син вбивця,тільки нестиковочка вийшла,синочка забанили.
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19.03.2022 00:00 Відповісти
Кацапів треба просто знищувати всіх! Роками потім добивати і довирізувати! Нема нормальних і хороших кацапів, є тільки дохлий кацап!
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19.03.2022 00:22 Відповісти
Такі коментарі треба частіше писати. Козломорді ж нас моніторять і прекрасно бачать нашу лють та ненависть, але вони навіть не уявляють , як їх будуть рвати голими руками усі ті, хто залишився без рідних, без друзів, без житла та даху над головою.
Смерть кацапам!
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19.03.2022 00:30 Відповісти
кацапню треба мочити всю без всяких полонів,є 700 полонених і вистачить остальних *******!!!
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19.03.2022 00:52 Відповісти
Не жалко. От слова совсем. Упырь-кровинушка наверное марадерствует и насилует в Украине. Не смогла воспитать человека,нех и плакать. Надеюсь подохнет ее вы**док и потомства не даст. Кацабы-тупиковая ветвь приматов
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19.03.2022 01:21 Відповісти
Так он в плену, а это значит что естествиний отбор ужу прошл и есть больщой шанс что войну пережевет... Ну если только его не обменяют и его как врага народа и предателя.... они там рф же сошли сума окончательно
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19.03.2022 06:23 Відповісти
Я знаю,як їх відпускати до дому!
Знімаєте відосик,як він обсцикає живого кадирівського командира,та й хай собі їде додому......
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19.03.2022 03:47 Відповісти
есть хорошие москали, а есть живые.
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19.03.2022 05:23 Відповісти
Если мамка и невеств будут бузить им и 12 лет за оговор и лож на "доблесную" армию рф могут дать по новим законам рф. Придумали же такое - армия рф призавника потеряла! Сказали же мамке - сынуля в часте служит, телефону подойте неможе очень занят.... а она о какомто плене лжет...
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19.03.2022 06:16 Відповісти
Не жалко. Все боевые русские вояки снимают видео какого мочат укропов, а потом в плену блеят как бараны "мынезнали"
Все они хорошо знают. Их взяли с оружием в руках и их вина не требует доказательств.
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19.03.2022 07:03 Відповісти
просто так вбивати їх не треба, а ставити попер наших танків. Як путін колись наших жінок і дітей. М'ясо цього сміття пом'якшить удав рашистських снарядів, особливо якщо поставити цих гамнюків в декілька щільних рядів
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19.03.2022 08:27 Відповісти
Відрізати яйця, вказівні пальці та відправити пішки через ліс на Залісся
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19.03.2022 08:34 Відповісти
Дайте номер цеї сучки я їй бл поясню
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19.03.2022 08:34 Відповісти
 
 