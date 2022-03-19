Завод "Азовсталь" знищений окупантами. Запустити це все вже не можна, - заммера Маріуполя Орлов
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Завод "Азовсталь" у Маріуполі повністю знищений ворожими обстрілами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в інтервʼю Forbes заступник мера міста Сергій Орлов.
"Нічого не працює. Все стоїть. Запустити це все вже не можна. "Азовсталь" розбомблено. Повністю. Дуже багато авіанальотів прийшлося на "Азовсталь", - сказав Орлов.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Нашу безопасность обеспечит либо членство в НАТО, либо армия численностью не меньше, чем сейчас, с возможностью использовать все неядерные вооружения, которые были спроектированы нашими КБ (все наши разработки независимых лет, включая ракетные), и зарубежные неядерные ненаступательные вооружения (ПЗРК, ПТРК, стационарные системы ПВО и ПРО).
ЗЕлёные активно насаждают антиНАТОвскую риторику, но тут нужно понимать - либо мы отдаём задачу нашей защиты блоку НАТО, вступив в него, либо мы сами обеспечиваем свою защиту. Отказ и от первого, и от второго - отказ от нашей независимости.
Он сам не подпишет договор, в котором будет прописана реальная защита
Завжди є формальна причина для санкцій, зараз це агресія проти нашої держави. Якщо жертва навіть формально за допомогою нелегітимного договору «помириться» з агресором, останній цілком правомірно зможе вимагати зняття чи послаблення накладених санкцій. Іншого варіанту немає. Не кажучи вже про тактичну перевагу для агресора у війні від такого перемир'я
Если ЗА УКРАИНУ ПРОТИВ РОССИИ готова воевать какая-либо страна мира (кроме самой Украины) - пусть Зеленский прямо сейчас подпишет с той страной международный договор о военной помощи и пусть та страна вступит в эту войну!!!
Самая мощная страна в мире - США - отказалась закрыть наше небо. Великобритания - отказалась. Они сказали, что военные действия с их стороны против страны с ЯО приведут к ядерной войне. ЯО будет у россии и при следующем их нападении и тогда за нас наше небо тоже никто другой не закроет, чтобы не случилось ядерной войны.
Орієнтуватися слід на вихід на кордони України, як прийнятний результат ( хоч ще кращим буде вийти на кордони і НЕ миритися... а пильнувати нагоди додатково дестабілізовувати кацапію).
Довільний мир чи навіть перемир"я до досягнення цієї цілі зруйнує ДУЖЕ сприятливу для України геополітичну кон"юнктуру (поставки зброї, фін.допомога, санкції ітп).
А я-то думал, что"так обычно бывает" когда свихнувшийся фюрер нападает на мирную страну.
Ахметов офшорами не зловживав
Його компанії завжди були одними з найбільших платників податків в Україні
Так что тут вариант третий - куйлу пофиг на интересы жителей Мариуполя, ему своим 140 миллионам ватников надо показать, что он победил "Азов" и прорубил сухопутный коридор в Крым, а какой ценой - всегда можно сказать, что это "Азов" сам всё разбомбил, народ в подавляющей своей массе там тупой, как сибирский валенок, на днях смотрел интервью с электоратом куйла на россии - там такое морозили про эту войну, при чём и стар, и млад.
Треба було Ахметову створювати добровольчий батальйон і захистити свій Маріуполь.
https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1504917729115049988
Міг би млрд доларів дати.
Краще потратити половинц від своїх статків, ніж зараз втратити все.
За млрд доларів можна було б організувати афігенний захист Маріуполя.
У НЕГО ЦЕЛЬ ВЕРНУТЬ ГРАНИЦЫ ДО 40 года
Потому договор с ниминельзя подписывать , бо он все равно пойдёт войной как залижет раны
Просто это приграничные города и их снесли первыми.
Если, не дай Бог пойдут дальше, то такое самое будет
Найбільше надходжень податкових платежів до зведеного бюджету Україні за 12 місяців 2018 року було сплачено такими кластерними об'єднаннями:
підприємствами НАК "Нафтогаз України" - 93млрд 306,6 млн грн, що на 11 133,2 млн грн, або на 13,5% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Група забезпечила 23,3% загальних податкових надходжень до зведеного бюджету України.
Фінансово-промислова група SKM (Ринат Ахметов) сплатила в бюджет 90млрд 186,8 млн грн., що на 13 242,3 млн грн, або на 17,2% більше аналогічного періоду минулого року. Питома вага надходжень SKM до загальних надходжень усіх платників податків України становить 22,6%.
Збулись,нарешті,їхні мрії.