Завод "Азовсталь" знищений окупантами. Запустити це все вже не можна, - заммера Маріуполя Орлов

Завод "Азовсталь" у Маріуполі повністю знищений ворожими обстрілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в інтервʼю Forbes заступник мера міста Сергій Орлов.

"Нічого не працює. Все стоїть. Запустити це все вже не можна. "Азовсталь" розбомблено. Повністю. Дуже багато авіанальотів прийшлося на "Азовсталь", - сказав Орлов.

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