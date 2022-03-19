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Маріуполь (2816) Азовсталь (386)

Завод "Азовсталь" знищений окупантами. Запустити це все вже не можна, - заммера Маріуполя Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

Завод "Азовсталь" у Маріуполі повністю знищений ворожими обстрілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в інтервʼю Forbes заступник мера міста Сергій Орлов.

"Нічого не працює. Все стоїть. Запустити це все вже не можна. "Азовсталь" розбомблено. Повністю. Дуже багато авіанальотів прийшлося на "Азовсталь", - сказав Орлов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстрілами знищують металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+72
Если Украина не войдет в НАТО в нас ни копейки не вложат. Никто не будет опять рисковать вкладывая жизнь и все свои деньги в страну которая не защищена хорошей крышей и в любой момент опять будет атакована Парашей. Максимум что нам будут давать ето гуманитарку и много обещани. Именно етого ***** и добивается, а именно вернуть Украину в нищету и под свой контроль.
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18.03.2022 23:03
+40
Так обычно бывает когда вместо армии и оборонки, государство тратит миллиарды на дороги, зеленые тарифы и прочие олигархические схемы. Теперь Гудок может погудеть в трубу
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18.03.2022 22:57
+33
Знищили совок свій, відбудують ще кращий. Все буде Україна
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18.03.2022 22:55
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Знищили совок свій, відбудують ще кращий. Все буде Україна
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18.03.2022 22:55 Відповісти
Так и есть. После победы в нас вложат очень много бабла. Новые предприятия будут куда энергоэффенктивнее нынешних и продукция будет куда более конкерентноспособной
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18.03.2022 22:58 Відповісти
Если Украина не войдет в НАТО в нас ни копейки не вложат. Никто не будет опять рисковать вкладывая жизнь и все свои деньги в страну которая не защищена хорошей крышей и в любой момент опять будет атакована Парашей. Максимум что нам будут давать ето гуманитарку и много обещани. Именно етого ***** и добивается, а именно вернуть Украину в нищету и под свой контроль.
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18.03.2022 23:03 Відповісти
Никакой капитуляции не будет
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18.03.2022 23:04 Відповісти
Почти, но не совсем. Обеспечение безопасности Украины, то есть возможность отразить будущие посягательства на нашу независимость (а они 100% будут с таким мудилой-соседом) - главное, что Украине нужно сохранить!
Нашу безопасность обеспечит либо членство в НАТО, либо армия численностью не меньше, чем сейчас, с возможностью использовать все неядерные вооружения, которые были спроектированы нашими КБ (все наши разработки независимых лет, включая ракетные), и зарубежные неядерные ненаступательные вооружения (ПЗРК, ПТРК, стационарные системы ПВО и ПРО).

ЗЕлёные активно насаждают антиНАТОвскую риторику, но тут нужно понимать - либо мы отдаём задачу нашей защиты блоку НАТО, вступив в него, либо мы сами обеспечиваем свою защиту. Отказ и от первого, и от второго - отказ от нашей независимости.
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18.03.2022 23:41 Відповісти
А ти вже готовий бігти до Маскви та цілувати ПНХ в прутня?
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18.03.2022 23:05 Відповісти
та цей, скоріше за все, з його прутнем в роті і тайпав. Господи, які ж вони убогі
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18.03.2022 23:12 Відповісти
Капитуляция в твоих трусах кацапчик))))
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18.03.2022 23:19 Відповісти
Тільки після перемоги, а не після підписання миру з позаблоковим статусом.
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18.03.2022 23:04 Відповісти
Если только нейтральный статус будет уступкой с железобетонными гарантиями нашей безопасности со стороны США, Британии и Турции то это победа Украины
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18.03.2022 23:06 Відповісти
Ні, ніхто не буде воювати, за позаблокову країну. Україна і в ЄС, також не вступить після цих договорів. В москалів познімають багато санкцій і розморозять їхні резерви. А нам мало що дадуть на відбудову.
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18.03.2022 23:10 Відповісти
Блин, ну ты что не понимаешь, что наши хотят продавить прямую защиту со стороны этих стран вместо гипотетического НАТО через хрен знает сколько лет? Если этого не будет, то и отказа от НАТО не будет. Елементаонве вещи же
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18.03.2022 23:12 Відповісти
Так ***** не НАТО страшит, а реальная защита Украины.

Он сам не подпишет договор, в котором будет прописана реальная защита
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18.03.2022 23:16 Відповісти
НАТО НЕ надо делать идола Абсолют или истину не все так просто... военный блок это огромные колоссальные средства которые страна будет отдавать в общий котел --а вот ОТДАЧА ЭТО ВОПРОС ВАЖНЫЙ И ПОКА СЛАВА БОГУ и все же никто не проверял в работе статью 5 Устава НАТО... на себе в части возврата защиты и так далее вложенных ранее годами 30- 70 лет почти- средств... есть страны нейтральные но с сильной армией... Швейцария Швеция.. Австрия да та же Финляндия есть вообще практически без армий и ничего... конечно надо искать то что выгодно нам но скажу так мир меняется и сильно и видеть можно на пару лет вперед максимум и еще статус страны можно менять в зависимости от ситуации в мире мы были и нейтральные никак не помогло и с курсом на НАТО и опять не помогло так что без каких либо крайностей РЕАЛЬНО МЫ САМИ С ПОМОЩЬЮ небольшой исходя по факту из Будапешта и реальности войны некоторых страны скажем прямо ведем эту войну с ядерной страной которая ГАРАНТИРВОАЛА НАМ НАШЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И НАШИ ГРАНИЦЫ...это на сегодня-- или ирония или цинизм с профанацией и уж не знаешь как и сказать...
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19.03.2022 08:13 Відповісти
Таку саму, як Будапешт? Там теж багато тексту було і що? НАТО це краще, ніж будь-які інші союзи. Саме тому, москалі любою ціною не хочуть, щоб ми там були.
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18.03.2022 23:18 Відповісти
Нет не такую как Будапешт. Хватит строить из себя дурачка
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18.03.2022 23:21 Відповісти
А який? Хто буде окремі статути і інституції,як в НАТО прописувати виключно для окремої країни?
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18.03.2022 23:24 Відповісти
дурик только ты,ни одна страна член НАТО не подверглась какому либо наезду со стороны кацапии,а все эти гарантии эту хуфня от *********
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19.03.2022 00:13 Відповісти
Что ты несешь? Какую защиту кто тебе предоставит? Страны входящие в НАТО имеют коллективную безопасность, единую систему ПВО, современное вооружения, проводят совместные обучения на современной технике. Украине же ***** предлогает ПОЛНОСТЬЮ разоружиться от иностранной техники. Будут у нас только дубинки и газовые балончики. ***** захватит такую Украину меньше чем за 24 часа и отрежет от всего мира. И я на 1000% уверен что никто не будет вписываться за нас какие бы там договоры не подписали. Покачают головой, извинятся и выразят большую озабоченность. Ну еще беженцев наших примут. ***** знает чего он добивается.
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18.03.2022 23:27 Відповісти
Санкции так просто не снять. И не снимут.
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18.03.2022 23:18 Відповісти
Після т.з. мирного договору з жертвою агресії конфлікт буде вичерпано і не залишиться причин для санкцій
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19.03.2022 01:37 Відповісти
Кхе, неееет. Тут уже дело даже не в Украине.
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19.03.2022 02:12 Відповісти
Якраз в Україні, ніхто крім 95го кварталу не бажає миру з терористичною фашистською парашею.

Завжди є формальна причина для санкцій, зараз це агресія проти нашої держави. Якщо жертва навіть формально за допомогою нелегітимного договору «помириться» з агресором, останній цілком правомірно зможе вимагати зняття чи послаблення накладених санкцій. Іншого варіанту немає. Не кажучи вже про тактичну перевагу для агресора у війні від такого перемир'я
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19.03.2022 18:12 Відповісти
Это наивность уровня "надо перестать стрелять".
Если ЗА УКРАИНУ ПРОТИВ РОССИИ готова воевать какая-либо страна мира (кроме самой Украины) - пусть Зеленский прямо сейчас подпишет с той страной международный договор о военной помощи и пусть та страна вступит в эту войну!!!

Самая мощная страна в мире - США - отказалась закрыть наше небо. Великобритания - отказалась. Они сказали, что военные действия с их стороны против страны с ЯО приведут к ядерной войне. ЯО будет у россии и при следующем их нападении и тогда за нас наше небо тоже никто другой не закроет, чтобы не случилось ядерной войны.
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18.03.2022 23:55 Відповісти
Правду каже. Жодні договори для параші не перешкода для її імперських апетитів. Лише НАТО може бути гарантією безпеки та членства України в ЄС.
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19.03.2022 01:41 Відповісти
Вірно. А до того ж можна бути впевненим в неминучому наступному нападі кацапії, якщо вона не постраждає непоправно під час цієї. Відбудуватися Україна не встигне, якщо швидко помириться ( і через брак коштів, і через брак часу - а кацапія в режимі пн.кореї і з допомогою німців і може французів дуже швидко відновиться).

Орієнтуватися слід на вихід на кордони України, як прийнятний результат ( хоч ще кращим буде вийти на кордони і НЕ миритися... а пильнувати нагоди додатково дестабілізовувати кацапію).

Довільний мир чи навіть перемир"я до досягнення цієї цілі зруйнує ДУЖЕ сприятливу для України геополітичну кон"юнктуру (поставки зброї, фін.допомога, санкції ітп).
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19.03.2022 02:09 Відповісти
Нейтральний статус? Тільки коли країна-скарбничка усьго світу він чогось вартий(це я про Швейцарію). А гарантіями вистелений шлях до пекла. З таким сусідом як орда, тільки ЕС+НАТО+(Брітанія+Україна+Польща), тільки розбудова потужного війська і як Ізраіль НИШКОМ розробляти ядерну зброю.
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19.03.2022 02:46 Відповісти
не пори чушь - это бы на 100% отжатый завод гудком. вот пусть он и вкладывает
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18.03.2022 23:17 Відповісти
Благо що сталі буде до біса.
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18.03.2022 23:30 Відповісти
вивеземо їх заводи з Уралу в рамках демілітаризації
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18.03.2022 22:55 Відповісти
Там нема що вивозити, усе в такому стані як зараз розбомблений Азовсталь. Єдине що є на росії це природні багатства.
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18.03.2022 23:00 Відповісти
Их "заводы на Урале" - это то, что было вывезено из Германии в 45-ом. Не шучу. Задолго, даже, до появлений "рыспублик", я видел сюжет, где были показаны, до сих пор работающие на российских заводах станки из той Германии.
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18.03.2022 23:00 Відповісти
СРСР вивіз з Німеччини 4400 заводів та фабрик. До гвинтика і з усією технічною документацією. І це не допомгло зробити СРСР ******** країною і вже в 1970-і СРСР відставав від Заходу в технологіях на 30 років а рівні життя ... назавжди... Треба будувати своє! ******* і постійно модернізувати і розвивати.
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18.03.2022 23:37 Відповісти
Там одно гавно. Всё старье и рабочие вечно бухие. Только разбомбить и всё. В рамках демилитаризации россии.
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19.03.2022 05:37 Відповісти
Теперь на том месте нужно построить замечательный курорт .
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18.03.2022 22:56 Відповісти
ага, медузы, комары и минные поля. азов то лужа, курортом оно никогда не будет
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18.03.2022 23:07 Відповісти
с таким критическим мышлением и отношением то конечно не будет .) Люди на Марсе цветы и сады собираются строить , а с такими как ты точно в Мариуполе ничего не будет )
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18.03.2022 23:09 Відповісти
в свое время самое рыбопродуктивное море в мире это Азов, а насчет курорта это конечно такое...
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18.03.2022 23:58 Відповісти
Азовсталь..то хіба не Ахмєтова?..нічого і так купа кацапи металобрухту позавозили
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18.03.2022 22:56 Відповісти
Так обычно бывает когда вместо армии и оборонки, государство тратит миллиарды на дороги, зеленые тарифы и прочие олигархические схемы. Теперь Гудок может погудеть в трубу
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18.03.2022 22:57 Відповісти
Так вот оно что, Михалыч ...
А я-то думал, что"так обычно бывает" когда свихнувшийся фюрер нападает на мирную страну.
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18.03.2022 23:05 Відповісти
Так мирная страна оказывается не знала, что под боком фюрер и расейские нацисты?
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18.03.2022 23:10 Відповісти
Ми з москалями вже сотні років воюєму.
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18.03.2022 23:11 Відповісти
а мирная страна в лице *********** искала мир в глазах ***** и строила ему удобные дороги
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19.03.2022 00:15 Відповісти
Дуже с вами згоден.. а тепер з усіх джерел та уст - дайте дайте дайте.... . При усьом , за останні роки цей зе влади на оборону меньш чим на Раду ( піздюків) . Маємо шо маємо... 73 % зробили то що маємо. А треба їх в першу осередь до суду народного.
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19.03.2022 08:04 Відповісти
Добавить к суме репараций 50 миллиардов долларов. Пусть мрази мох жрут, пока не рассчитаются с Украиной.
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18.03.2022 22:58 Відповісти
*** з ним. Це все і так було в оффшорі, податків для України майже ніц.
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18.03.2022 22:59 Відповісти
Як же легко брехати, так?
Ахметов офшорами не зловживав
Його компанії завжди були одними з найбільших платників податків в Україні
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19.03.2022 08:06 Відповісти
Два варианта. Либо пу уже не рассчитывает, что Марик будет завоёван и Азовсталь будет на него работать, либо оркам пофиг интересы пу.
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18.03.2022 23:00 Відповісти
Да. Бункерному в Украине пустыня нужна. Без людей, без домов, без заводов. А эти ***** из РФ которые там воюют не знаю о чем думают.
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18.03.2022 23:12 Відповісти
А они умеют думать?
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18.03.2022 23:16 Відповісти
Хороший вопрос.
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18.03.2022 23:21 Відповісти
куйло полностью разрушило Грозный и за народное бабло потом его отстроило с нуля. Правда, Чечня осталась в составе рф, а лднр будут лишь подачки получать, как и абхазы с южноосетинами, как и пмр.
Так что тут вариант третий - куйлу пофиг на интересы жителей Мариуполя, ему своим 140 миллионам ватников надо показать, что он победил "Азов" и прорубил сухопутный коридор в Крым, а какой ценой - всегда можно сказать, что это "Азов" сам всё разбомбил, народ в подавляющей своей массе там тупой, как сибирский валенок, на днях смотрел интервью с электоратом куйла на россии - там такое морозили про эту войну, при чём и стар, и млад.
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19.03.2022 00:30 Відповісти
Путин мстит Ахметову, что не сдал Мариуполь?
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18.03.2022 23:01 Відповісти
ну и не только пуйло есть еще потирающие свои ручурки...
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19.03.2022 20:13 Відповісти
Авжеж не ти. У тебе одне діло - по методичці шпарить. Такий самий комент у всіх темах про Маріуполь.
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18.03.2022 23:19 Відповісти
Ахметов сам винуватий.
Треба було Ахметову створювати добровольчий батальйон і захистити свій Маріуполь.
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18.03.2022 23:03 Відповісти
Пані Ахметова Рената Лейбовна не могла це зробити бо куратори із МВС РФ забороняли йому цю справу
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18.03.2022 23:09 Відповісти
стоимость этого предприятия более 60 биллионов долларов. + комбинат ильича то ещё больше.
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18.03.2022 23:03 Відповісти
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области просит торговые сети дать Росгвардии немного еды «в связи со сложившейся ситуацией на территории Украины».
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18.03.2022 23:05 Відповісти
#Маріуполь Начальник управління патрульної поліції Донецької області Михайло Вершинін загартований в боях та досвідчений керівник і просто потужний чувак: Пане Президенте, зробить так, щоб Маріуполь вижив. Дайте нам системи ППО
https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1504917729115049988
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18.03.2022 23:07 Відповісти
Сейчас можно порадоваться что не успели перестроить совковое, теперь будет возможность модернизации, при чем полной.
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18.03.2022 23:08 Відповісти
Ахметов дав щось на оборону країни?
Міг би млрд доларів дати.
Краще потратити половинц від своїх статків, ніж зараз втратити все.
За млрд доларів можна було б організувати афігенний захист Маріуполя.
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18.03.2022 23:09 Відповісти
Все він звісно не втратить, закордоном є повно бабла. Але це все від жадібності і інші олігархи такі самі.
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18.03.2022 23:14 Відповісти
Могли Ахметов с Пинчуком и кучмой , за столько лет непосильным грабежом , организовать закрытое небо и купить истребители для ЗСУ
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18.03.2022 23:39 Відповісти
Хутину все равно сколько погибнет украинцев и кацапов ,сколько он разбомбит домов и заводов
У НЕГО ЦЕЛЬ ВЕРНУТЬ ГРАНИЦЫ ДО 40 года
Потому договор с ниминельзя подписывать , бо он все равно пойдёт войной как залижет раны
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18.03.2022 23:09 Відповісти
Только повсеместная партизанскаявойна уничтожит кацапскую армию , а также пора перестать стесняться и надо перенести войну на российскую территорию
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18.03.2022 23:11 Відповісти
1000% так і буде. Договір укладуть і Росія тут же його порушить
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18.03.2022 23:11 Відповісти
Украина по своим людским ресурсам может создать миллионную армию, лишь бы оружия хватило.
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19.03.2022 00:04 Відповісти
як би це цинічно не звучало, саме ахметов міг у 2014 році розогнати всю сепарску шоблу в донецку по щелчку пальців ,своєю особистою охороною за кулек долярів, а що до заводу,- страховка все покроє, він вижав з нього все що можно
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18.03.2022 23:09 Відповісти
Не міг розігнати бо МВС РФ суворо заборонило сексоту РЛА втручатися в політику
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18.03.2022 23:13 Відповісти
Смотря какая страховка.. часто в страховых договорах война это форс-мажор непреодолимой силы... Так что тут еще х/з.
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18.03.2022 23:16 Відповісти
Оркам сказали сколько там металолома можно поднять вот они и рвутся в тот Мариуполь как бешенные
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18.03.2022 23:14 Відповісти
Відкриваємо результати виборів в Маріуполі за останні 15 років і бачимо таку картину - мінімум 70% громадян міста всі ці роки голосували за рашистских колаборантів і україноненависників. Скажу більше, на останніх виборах, рашистські партії (жопоблок і пєтушарій) взяли майже 50%. Я ні в якому разі не тішусь з трагедії яка зараз відбувається у місті, я констатую факт, що чим більше в місті ******* па-рашу, тим сильніше рашисти знищують це місто. Харків також дуже наглядно це довів.
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18.03.2022 23:17 Відповісти
Там гинуть наші люди!
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18.03.2022 23:21 Відповісти
Вы не поняли, что им все равно кого убивать?
Просто это приграничные города и их снесли первыми.
Если, не дай Бог пойдут дальше, то такое самое будет
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18.03.2022 23:39 Відповісти
У ***** тактика вижженой земли, его остановит только смерть.
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18.03.2022 23:33 Відповісти
Беня и Ринат рады? Зато Коломойша сотни миллиардов попилил на привате, которые должны были пойти в бюджет и оборону и Ринат его по коррупции брат.
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18.03.2022 23:34 Відповісти
В 2018 році ТОП-100 найбільших платників податків України перерахували до зведеного бюджету 291,7 млрд грн, ця цифра більше на 14 % у порівнянні з минулорічними показниками.

Найбільше надходжень податкових платежів до зведеного бюджету Україні за 12 місяців 2018 року було сплачено такими кластерними об'єднаннями:
підприємствами НАК "Нафтогаз України" - 93млрд 306,6 млн грн, що на 11 133,2 млн грн, або на 13,5% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Група забезпечила 23,3% загальних податкових надходжень до зведеного бюджету України.

Фінансово-промислова група SKM (Ринат Ахметов) сплатила в бюджет 90млрд 186,8 млн грн., що на 13 242,3 млн грн, або на 17,2% більше аналогічного періоду минулого року. Питома вага надходжень SKM до загальних надходжень усіх платників податків України становить 22,6%.
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19.03.2022 03:20 Відповісти
Так воевали 70 лет назад, это ж надо быть такими упоротыми шоб ******* подобные объекты. В принципе их мотивы уже ясны давным давно. Асвабадить от основных предприятий страны, уничтожив всю инфраструктуру кругом, обрекая населения на нищету.
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18.03.2022 23:35 Відповісти
это вам арестович рассказал?
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18.03.2022 23:40 Відповісти
Не думаю, что орки (военные) рашки довольны, что их вынудили выполнять незаконные приказы - уничтожать мирное население. Этим их сделали преступниками. Ведь, когда их отправляли, функции карателей им не поручали. Теперь у пу-военных остался один выход - вынести пу нафиг.
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18.03.2022 23:38 Відповісти
**** зеленский((( для деблокирую Мариуполь
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18.03.2022 23:40 Відповісти
Аристовича на кол суку
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18.03.2022 23:41 Відповісти
Поздравляем Ахметку, довели рыги до банкротства!
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18.03.2022 23:46 Відповісти
МОЧИТЬ РАШУ ДО ПОДЛНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ,ВПЛОТЬ ДО ВЫХОДА НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ.ИНАЧЕ НЕ ВЕРНУТ НИ КОПЕЙКИ
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19.03.2022 00:32 Відповісти
Подоляківська ботня в мережі так переживала,що кацапи не бомбардують заводи Ахмєта....
Збулись,нарешті,їхні мрії.
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19.03.2022 06:23 Відповісти
 
 