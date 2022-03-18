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Росія випустила по Україні вже 1080 ракет, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

калибр

За даними американського Міністерства оборони, російські окупанти випустили станом на 18 березня вже 1080 ракет по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, це заявив неназваний високопосадовець Пентаґону в коментарі ВВС

Загалом американські розвідники бачать, що наступ російських сил зупинився по всіх напрямках. Вони не бачать руху підрозділів РФ ані на північному та північно-західному напрямку від Києва, ані на східному, де російські війська перебувають за 30 км від Києва.

Він зазначив, що подібним чином у Пентаґоні не бачать наближення російських підрозділів до Харкова, попри спроби прориву. Чернігів та Маріуполь перебувають в облозі, але вони віддають належне запеклому опору українців.

Американський посадовець наголосив, що українці зберігають більшу частину своєї авіації в боєздатному стані, попри посилені ракетні удари росіян по аеродромах. До того ж, системи ППО продовжують збивати російські винищувачі і ракети. Через це повітряний простір над Україною не є цілком контрольованим росіянами.

За даними США, в Росії лишилося близько 90% резервів бойових сил і засобів, які накопичили на кордонах перед початком вторгнення.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
Отримав тільки що інсайдерську інформацію, що в будинку Портнова розмістився авіаремонтний завод. А в підвалі завод з виготовлення джавелінів. Тільки нікому не кажіть, там величезні обсяги техніки!
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18.03.2022 23:13
+19
А на другому поверсі штаб-квартира "Азова".
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18.03.2022 23:16
+12
Спасибо, с математикой в Пентагоне все хорошо, мы рады!
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18.03.2022 23:06
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Спасибо, с математикой в Пентагоне все хорошо, мы рады!
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18.03.2022 23:06 Відповісти
stop counting - give us something to defend with!
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18.03.2022 23:06 Відповісти
А скільки з них пентагон нам допоміг збити?
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18.03.2022 23:10 Відповісти
В 90ые при Кучме отдали кацапам дофига х-55 и х-555 за дешевый газ....
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18.03.2022 23:12 Відповісти
Так це ж народ жадав дешевого газу! І вперто голосував на виборах з тих, хто цей дешевий газ обіцяв.
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19.03.2022 00:32 Відповісти
Отримав тільки що інсайдерську інформацію, що в будинку Портнова розмістився авіаремонтний завод. А в підвалі завод з виготовлення джавелінів. Тільки нікому не кажіть, там величезні обсяги техніки!
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18.03.2022 23:13 Відповісти
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18.03.2022 23:15 Відповісти
А на другому поверсі штаб-квартира "Азова".
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18.03.2022 23:16 Відповісти
і Зеленський на криші там ранкові відосики знімає)
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18.03.2022 23:19 Відповісти
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18.03.2022 23:48 Відповісти
От би сам Портнов там ще був!
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19.03.2022 00:34 Відповісти
******** кацапы... они на этой войне уже столько бабла просрали, что каждому свинособаке по мерседесу купить можно было и ещё бы осталось. Или дороги нормальные построить. Или сёла газифицировать. идиоты...
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18.03.2022 23:15 Відповісти
90% осталось???
Интересная инфа от пентагона
Или перевод кривой
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18.03.2022 23:20 Відповісти
Тут явно опечатка,90 процентов использовано а не осталось
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18.03.2022 23:22 Відповісти
Трудно сказать точно. В закромах родины, то есть под землей у орков не только тушенка и сахар. Там в центральной части России спрятаны и самолёты и ракеты. Есть на складах мобилизационные резервы. Есть и главный пороховой погреб Европы - Калининград. Только усиление войск НАТО в последние месяцы в Европе не даёт оркам интенсивно пользоваться калининградским погребом для войны против Украины.
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18.03.2022 23:35 Відповісти
90 відсотків орків,бо десь була інфа,що техніки 30- 40
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18.03.2022 23:21 Відповісти
З0-40 знищили ЗСУ
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18.03.2022 23:23 Відповісти
За даними США, в Росії лишилося близько 90% резервів бойових сил і засобів, які накопичили на кордонах перед початком вторгнення. Не зрозуміла? Це що вони витратили тільки 10%?
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18.03.2022 23:24 Відповісти
Да. Вот этим данным и можно верить, а не сказкам арестовича
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18.03.2022 23:26 Відповісти
Тупые здесь не ходят. Нах за поребрик
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18.03.2022 23:35 Відповісти
Тут питання до того кому Ви більше вірите - відосікам від Резнікова - адвоката Бєні і "по совместітєльству" міністра оборони, чи американській розвідці. В першому випадку можна "розслабить булки", а в другому засучити рукава і стиснути зуби. Вибирайте!
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18.03.2022 23:27 Відповісти
Все правильно, я давно говорю, что если бы было уничтожено 40 процентов, то кацапы уже бы капитуляцию подписывали бы уже
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18.03.2022 23:28 Відповісти
Ты тупой? Почему тогда кацапня тормознула наступление по всем фронтам? Если у них потеряно 10танков?за..ли уже петровы ивановы ыксперды.
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18.03.2022 23:45 Відповісти
Навіть якщо втрати будуть 99%, і не армії, а взагалі всієї Росії, ніхто ніякої капітуляції не підпише. Здохнуть 140 мільйонів, а залишиться 1 мільйон, все одно вони будуть обожнювати свого )(уйла і вимагати війни.
Світ неминуче йде до 3 світової війни, вона ж ядерна, вона ж остання для людства. І тільки диво, або господь Бог, якщо він є, може врятувати людство.
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18.03.2022 23:58 Відповісти
... За даними США, в Росії лишилося близько 90% резервів бойових сил і засобів, які накопичили на кордонах перед початком вторгнення... - Ну і як це розуміти?
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18.03.2022 23:27 Відповісти
що ще днів 200 буде війна, а потім щось також буде
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18.03.2022 23:36 Відповісти
Так в этом и проблема ведь раненные и те кто попал в плен тоже считаются теми кто выбыл. Поэтому 14000 это не только убитые, а убитые плюс раненные плюс те кто попал в плен
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18.03.2022 23:40 Відповісти
a v chom problema ? UA utilizirovala okolo 14000 orkov. nachalnaja grupirovka byla okolo 180000 - schitaite - 180000/100 = 1%=1800 14000/1800 = 7.7% close enough
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18.03.2022 23:44 Відповісти
Пеннтагон перепутав,в кацапії залишилось,максимум 50% від того ,що вони пригнали на кордоні перед війною.І 25%процентів це поломано і не їде і не літає,так на запчастини.Слава прапорщикам (рф).Вони здебільшого завскладами працюють.Їм же не сказали що техніка на війну,вот вони як завжди,все що поломано і ледь дихає але їде і поставили на техніку,тіпа ученія все спишиться,а нові запчастини,колеса,даже гусениці від танків ,все продали або пропили.
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18.03.2022 23:30 Відповісти
А с чего ты взял, что Пентагон что то перепутал?
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18.03.2022 23:31 Відповісти
С видео розь... ных ваших колон и с того, что раша тормрзнула наступление.
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18.03.2022 23:41 Відповісти
а вот с чего жарть уже вам нечего
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18.03.2022 23:59 Відповісти
Я так зрозумів, що ви оголошуєте збір шапок?
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18.03.2022 23:33 Відповісти
В сирийских, калоцапчик, не ври
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18.03.2022 23:51 Відповісти
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18.03.2022 23:57 Відповісти
осталось 90% резервів бойових сил і засобів ????
может Пентагон ошибся?? или переводчик...
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18.03.2022 23:43 Відповісти
14000 utilizirovanyh orkov = 7.7% ot vsei primernoi 180000 grupirovki
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18.03.2022 23:50 Відповісти
резерви бойових сил і засобів - это только убитые? тогда все верно.
Но раненые тоже должны туда входить....
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19.03.2022 00:15 Відповісти
14000 это только убитыми. Безвозвратные потери, а это тяжело раненые и калеки умножай эту цифру в 3 - 5 раз. Итого имеем даже по самым пессимистическим подсчетам порядка 50000 безвозвратных потерь только в живой силе. Или 27,7% от 180000. Что собственно и совпадает с заявлениями нашего командования порядка 30-40%
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19.03.2022 02:16 Відповісти
Біда, що в Україні ніхто не читає першоджерела, особливо, якщо вони ще на англійській мові. Цензору замість репосту треба було б спочатку ознайомитися з першоджерелом, щоб не вводити читачів в оману
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18.03.2022 23:46 Відповісти
що в першоджерелах?
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19.03.2022 00:15 Відповісти
Пентагон, підрахуй!
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18.03.2022 23:46 Відповісти
Janka , 180000/100 = 1%=1800 ....14000/1800 = 7.7%
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18.03.2022 23:52 Відповісти
Пентагон давал Киеву 72часа максимум.
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18.03.2022 23:57 Відповісти
Soglasen.
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18.03.2022 23:57 Відповісти
Вы в который раз даете цифру убитых и абсолютно не учитываете в этой цифре тяжело раненых, морально сломленных (это те которые вроде как внешне здоров физически, а кукухой поехал и уже не в состоянии вести хоть какие нибудь боевые действия - всегда есть и такие). Так вот число раненых как правило вычисляется умножением числа убитых на 3 - 5. Верхняя и нижняя границы. К ним прибавляют убитых и получают так называемые безвозвратные потери. Т.е. те, кто в строй уже не вернется. По крайней мере не в этой войне. Вот и посчитайте процент.
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19.03.2022 02:22 Відповісти
В оригіналі статті "A senior official in the US Department of Defense (Pentagon), announced today, Friday, that the Russian forces are facing solid resistance outside Kyiv by the Ukrainian forces, pointing out that Russia is fighting with 90% of the forces it has amassed in Ukraine." - що зараз на території України у Росії 90% тих сил, які вона мала до початку війни на кордоні з Україною. Куди поділися 10% - Пентагон не знає (швидше за все - знищено)
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19.03.2022 02:27 Відповісти
 
 