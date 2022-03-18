Росія випустила по Україні вже 1080 ракет, - Пентагон

За даними американського Міністерства оборони, російські окупанти випустили станом на 18 березня вже 1080 ракет по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, це заявив неназваний високопосадовець Пентаґону в коментарі ВВС

Загалом американські розвідники бачать, що наступ російських сил зупинився по всіх напрямках. Вони не бачать руху підрозділів РФ ані на північному та північно-західному напрямку від Києва, ані на східному, де російські війська перебувають за 30 км від Києва.

Він зазначив, що подібним чином у Пентаґоні не бачать наближення російських підрозділів до Харкова, попри спроби прориву. Чернігів та Маріуполь перебувають в облозі, але вони віддають належне запеклому опору українців.

Американський посадовець наголосив, що українці зберігають більшу частину своєї авіації в боєздатному стані, попри посилені ракетні удари росіян по аеродромах. До того ж, системи ППО продовжують збивати російські винищувачі і ракети. Через це повітряний простір над Україною не є цілком контрольованим росіянами.

За даними США, в Росії лишилося близько 90% резервів бойових сил і засобів, які накопичили на кордонах перед початком вторгнення.

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