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Кулеба та Блінкен обговорили зусилля щодо припинення війни РФ проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив з Ентоні Блінкеном про зусилля щодо припинення жорстокої агресивної війни Росії проти України та численних військових злочинів. Для цього вкрай важливо й надалі зміцнювати обороноздатність України, посилювати тиск на Росію та використати всі доступні дипломатичні інструменти", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
просто так её уже не остановить .Слишком далеко это всё зашло . А на капитуляцию Раха просто так не пойдёт .Её нужно обезглавить и сделать нищей .Тогда будет шанс остановить войну на границе Украины и Рахи .
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18.03.2022 23:08
+5
добавлю_разоружить и запретить ей иметь любое вооружение на100лет
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18.03.2022 23:10
+5
Після сьогодняшнього пердьожу Арестовича в напрямок НАТО, Конституції і Порошенка, поділюся своєю думкою. Зараз обороною країни керують фахові, професійні військові, справжні майстри і герої.
Не Арестовичі, не ********* з Хламідіями і не ОПа. Потужна сила ЗСУ і тероборони
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18.03.2022 23:12
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просто так её уже не остановить .Слишком далеко это всё зашло . А на капитуляцию Раха просто так не пойдёт .Её нужно обезглавить и сделать нищей .Тогда будет шанс остановить войну на границе Украины и Рахи .
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18.03.2022 23:08 Відповісти
добавлю_разоружить и запретить ей иметь любое вооружение на100лет
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18.03.2022 23:10 Відповісти
не на 100 лет , а навсегда . Причём границы должны быть в пределах Московии .
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18.03.2022 23:12 Відповісти
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18.03.2022 23:09 Відповісти
Дешева шалава арестович на Еспрессо каже що Порох винний в тому, що в Конституції є курс в НАТО і це причина нападу москалів. Їбуча потвора
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18.03.2022 23:09 Відповісти
Після сьогодняшнього пердьожу Арестовича в напрямок НАТО, Конституції і Порошенка, поділюся своєю думкою. Зараз обороною країни керують фахові, професійні військові, справжні майстри і герої.
Не Арестовичі, не ********* з Хламідіями і не ОПа. Потужна сила ЗСУ і тероборони
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18.03.2022 23:12 Відповісти
дело в том что ***** напал бы на Украину в любом случае так как в его представлении не должно быть такой страны а ее територия должна пренадлежать кацапии
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18.03.2022 23:16 Відповісти
Шо там каже люся пдр, війна почалася через курс на НАТО? Люся, а ти не занадто ******* потвора? Війна почалася в 2014му року, з окупації мого Крима та Донбасу. А ти як був дешманською шльондрою, так і лишився. Шо там, скільки цього разу тобі башляють і головне ХТО, щоб ти ***** ******?
https://twitter.com/AbycatyAbycaty/status/1504790196210053173
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18.03.2022 23:21 Відповісти
Відповідь Арестовичу.....
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18.03.2022 23:23 Відповісти
ніколи Гайдукевича не репостив ,але тут так
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18.03.2022 23:24 Відповісти
Вся эта сегодняшняя дичь от Аретсовича и еже с ними, поиск способа втюхать народу соглашение с Путиным. И я так подозреваю, что ничего хорошего в этих соглашениях нету.
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18.03.2022 23:38 Відповісти
Ментор, убаюкиватель.
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18.03.2022 23:28 Відповісти
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18.03.2022 23:12 Відповісти
Окупанти хочуть призначити "мером" Енергодара депутата ОПЗЖ Шевчика, той вже дав їм обіцянку.
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18.03.2022 23:19 Відповісти
17265 человек потери русских варваров на 18 марта . Ютубе. Юрий Швец . Видео под номером 172
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18.03.2022 23:22 Відповісти
Откуда данные? Все эти швецы, Пионтковский, соловьи или просто сказочники или путлеровские агенты
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18.03.2022 23:25 Відповісти
100%
Постоянно воду каламутят.
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18.03.2022 23:36 Відповісти
може я забагато хочу але мене дратуе "припинення війни",
чому не так "Кулеба та Блінкен обговорили зусилля щодо перемоги України у війні з кацапами" ?
вони навмисно це роблять?
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18.03.2022 23:25 Відповісти
Усилия по установлению мира это - НАСЫПАЙ и чем больше тем быстрее будет мир.
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18.03.2022 23:29 Відповісти
Японська принцеса Айко підтримала українців: "Моє серце розбивається через втрати в Україні"
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18.03.2022 23:35 Відповісти
пане міністре, а чому немає звернень до Аргентини, Бразилії, ПАР, Єгипту, Ліги арабських країн, Пакистану, Індії до країн Південно-східної Азії? Там забагато друзів мошканців і вони мають бачити, що творить вонючий московський мир в Україні.
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19.03.2022 07:12 Відповісти
 
 