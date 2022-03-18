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Кулеба та Блінкен обговорили зусилля щодо припинення війни РФ проти України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив з Ентоні Блінкеном про зусилля щодо припинення жорстокої агресивної війни Росії проти України та численних військових злочинів. Для цього вкрай важливо й надалі зміцнювати обороноздатність України, посилювати тиск на Росію та використати всі доступні дипломатичні інструменти", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Дин Проффитт
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+5 Саня Санев 180eb1c1
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Не Арестовичі, не ********* з Хламідіями і не ОПа. Потужна сила ЗСУ і тероборони
https://twitter.com/AbycatyAbycaty/status/1504790196210053173
Постоянно воду каламутят.
чому не так "Кулеба та Блінкен обговорили зусилля щодо перемоги України у війні з кацапами" ?
вони навмисно це роблять?