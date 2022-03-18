40 818 117
Війська РФ почали робити земляні насипи для захисту позицій біля Києва. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти почали робити земляні насипи для захисту військових позицій на північний захід від Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать супутникові знімки.
На нових супутникових знімках видно захисні вали навколо російської військової техніки в районі Озер і авіабази Антонов.
У селах Здвижівка і Берестянка, розташованих далі на північний захід, також можна побачити додаткову російську військову техніку і деякі споруди насипів.
Топ коментарі
+53 J Jack 9877a296
показати весь коментар18.03.2022 23:30
+40 Green sheet
показати весь коментар18.03.2022 23:30
+35 Green sheet
показати весь коментар18.03.2022 23:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
дивно, гугл обновляв дуже рідко карти...
но ладно, спасибо за инфу, не знал такого...
как запрос в гугл дать? или тут даш наводку на сайт? хочу посмотреть, что да как...
ИЛИ ОПЯТЬ БУДЕТ КАК В 14М,БЕСКОНЕЧНОЕ ПЕРЕМИРИЕ