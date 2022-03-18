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Війська РФ почали робити земляні насипи для захисту позицій біля Києва. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти почали робити земляні насипи для захисту військових позицій на північний захід від Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать супутникові знімки.

На нових супутникових знімках видно захисні вали навколо російської військової техніки в районі Озер і авіабази Антонов.

У селах Здвижівка і Берестянка, розташованих далі на північний захід, також можна побачити додаткову російську військову техніку і деякі споруди насипів.

Також читайте: Кулеба та Блінкен обговорили зусилля щодо припинення війни РФ проти України

Війська РФ почали робити земляні насипи для захисту позицій біля Києва 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+53
Русофашисты готовятся к земле.
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18.03.2022 23:30
+40
Байрактаров бы нам побольше
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18.03.2022 23:30
+35
И американские дроны-камикадзе как раз пригодятся. Плохо что у нас так и не начали массово выпускать дроны-камикадзе. 8 лет только пи****ли и хвастались.
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18.03.2022 23:33
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Какие же дауны.
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19.03.2022 00:08 Відповісти

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19.03.2022 00:10 Відповісти
В мене питання на засипку.. а звідки беруться фото знимків зі супутника? чи то гугл так карти часто обновлює?
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19.03.2022 00:15 Відповісти
Виключно з Гугла.
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19.03.2022 00:56 Відповісти
я просто думав варіант, що ЕС-американці по "дружбі" доступ до систем своїх супутників надають деяким підрозділам....
дивно, гугл обновляв дуже рідко карти...
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19.03.2022 03:22 Відповісти
На орбите сейчас находятся около полусотни коммерческих спутников с хорошим разрешением, которые за совершенно смешные деньги ($20-$50 за снимок) делают по запросу снимок любой местности, лишь бы над ней светило солнце. Я делал в прошлом году снимок своего дома в Словакии, когда не мог до него доехать. Заказал на сайте, заплатил и через двое суток на электронную почту пришел снимок даже чуть лучшего качества, чем в статье.
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19.03.2022 12:09 Відповісти
это может тебе на один раз смешные деньги )))
но ладно, спасибо за инфу, не знал такого...
как запрос в гугл дать? или тут даш наводку на сайт? хочу посмотреть, что да как...
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19.03.2022 12:11 Відповісти
https://www.maxar.com/products/optical-imagery
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19.03.2022 12:21 Відповісти
НЕЛЬЗЯ ЗАТЯГИВАТЬ,РАЗ ВЫДОХЛИСЬ ,НУЖНО ПОСТОЯННО МОЧИТЬ,ЧТОБ СДАВАЛИСЬ.
ИЛИ ОПЯТЬ БУДЕТ КАК В 14М,БЕСКОНЕЧНОЕ ПЕРЕМИРИЕ
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19.03.2022 00:16 Відповісти
Они находятся слишком далеко за линией тыла. Так что это не 14 год. И это касается всего конфликта за исключением Харькова.
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19.03.2022 00:39 Відповісти
Демаскована, нерухома, одинока ціль, що може бути ліпшим подарунком для збройних сил України і просто злих українців.
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19.03.2022 00:21 Відповісти
Запускайте на них Бойового Арестовича. Він розповідав, що ми будемо розривати такі нерухомі цілі як Тузік грєлку.
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19.03.2022 00:34 Відповісти
Это хорошо - легче закапывать будет.
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19.03.2022 00:38 Відповісти
на фото: аэродром в Чернобаевке готовится к приему новой колонны оккупантов
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19.03.2022 01:01 Відповісти
Для дронів камікадзе як раз те що треба
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19.03.2022 01:50 Відповісти
switchblade як раз для таких позицій. Так, що закопування нічого їм не допоможе
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19.03.2022 03:44 Відповісти
ну капонир, и чё?
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19.03.2022 06:53 Відповісти
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