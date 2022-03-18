Війська РФ почали робити земляні насипи для захисту позицій біля Києва. ФОТО

Російські окупанти почали робити земляні насипи для захисту військових позицій на північний захід від Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать супутникові знімки.

На нових супутникових знімках видно захисні вали навколо російської військової техніки в районі Озер і авіабази Антонов.

У селах Здвижівка і Берестянка, розташованих далі на північний захід, також можна побачити додаткову російську військову техніку і деякі споруди насипів.

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