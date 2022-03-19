Байден їде до Європи: зустрінеться з кількома європейськими лідерами, відвідає саміти НАТО та ЄС
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Представник Білого дому Джен Псакі розповіла про деталі поїздки президента США Джо Байдена до Європи, що відбудеться у другій половині наступного тижня.
За її словами, "в середу (Байден) вирушить до Брюсселя, де в четвер відвідає надзвичайний саміт НАТО", - повідомила вона журналістам, - передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас президент США "відвідає саміт Європейської Ради, щоб обговорити загальне занепокоєння у зв'язку з ситуацією в Україні".
Пізніше в четвер Байден відвідає скликану Німеччиною зустріч "Групи семи".
За словами Псакі, під час запланованих зустрічей у Європі також обговорюватиметься тема зближення Китаю з Росією.
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Прокуратура Ганновера открыла уголовное дело в отношении бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера (на фото). Процесс касается преступлений против человечности, пишет РБК-Украина со ссылкой на bnn.
Сообщается, что материалы дела уже переданы генеральному прокурору Карлсруэ. По словам пресс-секретаря прокуратуры Ганновера Катрин Сефкер, процесс касается параграфа 7 "преступления против человечности" Международного уголовного кодекса.
"Мы отправили файлы генеральному прокурору в понедельник", - отметила она.
Не повезло Украине на двух последних президентов США, та даже на трёх. Байдену пришлось неделями разглядывать тот ужас, который армия куйла тут устроила, чтобы назвать куйла военным преступником (может, ещё через месяц наконец-то назовёт рашу страной-террористом?). Трамп, даром что республиканец, куйлу тоже не указывал его место и даже, кажется, симпатизировал. Обама - по-моему, первый, кто начал активно использовать слова про "обеспокоенность" в выступлениях. Буш-младший, наверное, был последним, кому было плевать, что там кто квакает.
Надо как-то пролезать в НАТО, иначе раша не успокоится. Какими бы они там ни были мягкотелыми (они не мягкотелые, они ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ, просто на фоне того мелкого дикаря-фашиста они выглядят испуганными), но на НАТО никто не нападал и куйло в страны НАТО не полезет, он им угрожает ЯО, потому что боится их, а им бы чуть подзабыть цивилизованность и дипломатию и начать относиться к террористу, как и к предыдущим террористам, тут же разница только в том, что террорист теперь владеет ЯО, но у вас оно тоже есть, хотя бы намекните на то, что готовы его применить!