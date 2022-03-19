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Повітряні сили ЗСУ зберегли від ракетних ударів ворога майже всю техніку та людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Україна готувалася до всіх можливих сценаріїв нападу РФ, тож Повітряні сили ЗСУ на початку війни вивели з-під ракетного удару ворога майже всю техніку та людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"На початку повномасштабної війни 24 лютого ворог завдав масований ракетний удар. В хід пішли ракети "Калібр", "Іскандер", Х-55, Х-101 та інші. Першими цілями стали наші Повітряні сили: радіолокаційні станції, зенітні ракетні війська, військові аеродроми та авіація. Плюс противник намагався уразити командні пункти. Вони планували вивести все з-під контролю. Однак ми готувалися до таких сценаріїв, спрацювала розвідка, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей", - повідомив речник.

Він також зауважив, що російське міноборони звітує про нібито знищення 90% українських аеродромів та майже всіх зенітних ракетних військ.

"Якщо так, то яким чином ми за два дні збили 16 цілей і продовжуємо їх знищувати? Ворог не має домінуючого положення в нашому небі. Частково він контролює повітряний простір, бо навезли дуже багато С-300, "Буків" і "Панцирів", але їх поступово знищують і "Байрактари", і артилерія", - наголосив Ігнат.

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За його словами, небо над Києвом, Житомиром та Харковом - це основні точки заходу ворожої авіації. Вони регулярно, як по годиннику, заходять великою групою літаків і, не входячи в зону ураження української ППО, бомблять передусім мирне населення. Однак ЗСУ знають, де це відбувається, беруть до уваги, оперативно коригують свою роботу і відпрацьовують по ворогу.

Речник нагадав, що захоплені російські пілоти самі зізнаються українським слідчим органам, що їхнє командування дало команду бомбити мирні будинки, яку вони виконували.

"У них усіх є легенда при потраплянні до полону. Однак більшість населення РФ підтримує дії терориста Путіна, вони не проти, аби нас знищували. Російські пілоти нічим не відрізняються від того населення", - зазначив Ігнат.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
БЕРЕЖИ БОГ ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ І САМІ ЗБРОЙНІ СИЛИ ТЕЖ!
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19.03.2022 07:01
+2
Де ж вас виродків стільки поназбиралось? Ціла ************** набігла зі свома із пальця(чи може з пуя) висмоктаними алярмами та зрадами!😱 Маніпулють тим що людська психіка легше сприймає на віру негативну інформацію і властивістю мозку людини на якийсь час на цьому негативі "зациклюватися" - і впарюють різну "зраду": за три копи куплену на три боки луплену!
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19.03.2022 00:53
+2
Україна готувалася до всіх можливих сценаріїв нападу РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3326618
Треба говорити правду не Україна готувалась і її бездарне і злочинне керівництво, а збройні сили і їх командири.
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19.03.2022 05:46
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Це на совісті наших вищих чинів та Заходу
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19.03.2022 01:57 Відповісти
по паперах, які лежать на столі герасима (татарина-кряшена) авіації у противника немає. Немає та і потому все. А хто з ким воює в повітрі, не колишить. І карти Герасим для Муму заливає червоним кольором, ось ми всі плани виконуємо. Стара школа генералітету рузге. Колись Штеменко ( на перших порах офіцер Генштабу при сталіні) писав, що як тільки при наступі починали доносити ми закріпились на рубежах якогось села, він зразуж підозрював обман. А на донесення -измотав противника в боях, войска отошли на такой то рубеж реагував однозначно -втекли. І тут також з того ж епосу -авіації у противника нема і крапка.
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19.03.2022 00:22 Відповісти
в Марике там второй Грозный для рузге
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19.03.2022 00:30 Відповісти
***... хтось може цього петрова закрити? Ви ж бачите, воно опівночі вилізло
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19.03.2022 00:33 Відповісти
Де ж вас виродків стільки поназбиралось? Ціла ************** набігла зі свома із пальця(чи може з пуя) висмоктаними алярмами та зрадами!😱 Маніпулють тим що людська психіка легше сприймає на віру негативну інформацію і властивістю мозку людини на якийсь час на цьому негативі "зациклюватися" - і впарюють різну "зраду": за три копи куплену на три боки луплену!
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19.03.2022 00:53 Відповісти
https://hromadske.radio/news/2022/03/19/urantsi-18-sichnia-u-mykolaievi-zavdaly-raketnoho-udaru-po-kazarmi


меня поражает политика цензора писать бравурные новости но игнорировать плохие.
Можно конечно 5 раз переопубликовывать 1 и тот же сбитый самолет, но погибших в казармах замалчивать - это дно!
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19.03.2022 01:53 Відповісти
Хоть би брехали вже однаково, а то половина керівництва держави не знала , що буде напад, половина - знала . Шапітолій якийсь. В будь- якому разі добре що врятували системи захисту.
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19.03.2022 05:02 Відповісти
Все просто якщо заявити що керівництво держави не знало про напад, зійдуть за дурників, а якщо знало злочинці та зрадники.
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19.03.2022 05:48 Відповісти
Україна готувалася до всіх можливих сценаріїв нападу РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3326618
Треба говорити правду не Україна готувалась і її бездарне і злочинне керівництво, а збройні сили і їх командири.
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19.03.2022 05:46 Відповісти
БЕРЕЖИ БОГ ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ І САМІ ЗБРОЙНІ СИЛИ ТЕЖ!
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19.03.2022 07:01 Відповісти
Однак ми готувалися до таких сценаріїв, спрацювала розвідка, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей Джерело: https://censor.net/ua/n3326618
Не знаю наскільки це правда, але я живу недалеко від Кульбакінського аеродрому то знаю що перший ракетний удар просто не попав, а літаки почали вилітати хвилин через 40 після удару сам бачив, скоріш за все пальне заливали. Тому що літаки не знищили просто пощастило.
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19.03.2022 07:14 Відповісти
Согласен что знали - в Херсонской области менты, СБУ, налоговая знали обо всем 23 числа. А вот почему не укрепили южные границы и ГЭС? Да потому что Киев свой защищают, а нас сдать решили. Колонны техники с Крыма идут пачками по 100, это норм вообще?
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19.03.2022 08:33 Відповісти
Це питання до видатних полководців ********** - Зєлі, Дермака, Люсі А., Демченка... Південний напрямок тупо проє..али. Треба було вихід з перешийку мінувати. Але розбор польотів після Перемоги. Зараз всі - до оборони, до роботи, до конкретних справ!
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19.03.2022 08:39 Відповісти
 
 