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Від обстрілів військами РФ на Донеччині минулої доби найбільше постраждав Краматорськ, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Сьогодні найбільше від російських снарядів постраждав Краматорськ: тут росіяни убили 5 і поранили 25 мирних мешканців.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Авдіївці росіяни вбили 2 і поранили 4 людей, в Покровську – вибили 1 людину і поранили 6. Є один постраждалий в Степному і один в Бахмуті. Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих і 1 пораненого у Маріуполі та 1 загиблого у Нетайловому.

Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ обстріляли дев'ятиповерхівку, крамницю та адмінбудівлю у Авдіївці: Загинули дві особи, троє дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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