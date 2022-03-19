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військовополонені (599) полон (1294) полонені (1938) Венедіктова (756)

Для утримання російських полонених створені табори у відповідності до Женевської коніенції, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підтвердила факт створення спеціальних таборів для російських військовополонених, згідно з Женевською конвенцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, це вона заявила в інтерв'ю ВВС.

Вона зазначила: "У мене, звичайно, є дані (про кількість військовополонених), але я не можу відповідати на питання, які не належать до моєї компетенції. Що стосується військовополонених - за них відповідає спеціально створений правоохоронний орган, Військова служба правопорядку.

Звичайно, у нас військовополонені мають знаходитися у спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами, але це питання конкретно до них (ВСП)".

Відповідаючи на запитання чи є спеціальні місця для них, генпрокурорка заявила: "Вже є. Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція. Я хочу, щоб ми були дуже відкриті. Ми працювали в межах міжнародного гуманітарного права, нашого національного законодавства і не переходили якісь межі, щоб потім до нас були питання...

Щодо військовополонених - навіть медична допомога їм надається майже на (тому самому) рівні, як надається нашим хлопцям. Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни в Україні загинули 103 дитини, поранені понад 100, - Венедіктова

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Виконання Женевської конвенції дуже дорого буде обходитись Україні. Тому в полон краще не брати і давати можливість загарбникам померти "героїчною смертю в бою". Лише в виняткових випадках і в невеликій кількості - "ведь грустним солдатам нет смисла в живих оставаться а пряников сладких, уви, не хватает на всех"...
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19.03.2022 01:04
+5
Табори з обов'язковою кастрацією, а краще розстріляти
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19.03.2022 01:00
+4
Расстрел на месте им положен, а не лагеря. Кто сам сдался, в стройбат разбирать и ремонтировать разрушенные здания.
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19.03.2022 02:01
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Табори з обов'язковою кастрацією, а краще розстріляти
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19.03.2022 01:00 Відповісти
Одне другому не заважає, як на мене.
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19.03.2022 01:21 Відповісти
а табори на Тернопільщіні чи Франківщіні?
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19.03.2022 01:00 Відповісти
Стойло в поле
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19.03.2022 01:02 Відповісти
Виконання Женевської конвенції дуже дорого буде обходитись Україні. Тому в полон краще не брати і давати можливість загарбникам померти "героїчною смертю в бою". Лише в виняткових випадках і в невеликій кількості - "ведь грустним солдатам нет смисла в живих оставаться а пряников сладких, уви, не хватает на всех"...
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19.03.2022 01:04 Відповісти
а своїх з полону обмінювати на кого? чи просто так віддадуть, мабуть це все ж таки фактор стримування, можливо їх і беруть в пропорційній кількості плюс мінус
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19.03.2022 01:10 Відповісти
Та вже є достатньо. Щось не обмінюють. Мабуть планують подарувати... як вєрноподданіческоє "подношєніє" на додачу до... А що робити з вірменами, сирійцями, і т.п...? Хто цих буде міняти? Башар Асад на три "косяка"?
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19.03.2022 01:15 Відповісти
ООН не признали агрессию россии против Украини ВОЙНОЙ.
кацапские гопники - это террористы, а не военнопленные
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19.03.2022 06:48 Відповісти
Ну, я сподіваюсь , що на них корона нападе!!! Найтяжчий штам !!! А кисню вже немає!!!! І лікарі дуууже!!! Втомлені ! Бо допомагають зсу!!!! Слава Україні ! Борони вас Боже
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19.03.2022 01:09 Відповісти
Вмію муровати готовий в кожному з таборів побудувати невеличку піч матеріал для споруди буде власний...тільки дозвольте...+в молодості підпрацьовував кочегаром вмію якісно топити
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19.03.2022 01:15 Відповісти
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19.03.2022 01:59 Відповісти
Расстрел на месте им положен, а не лагеря. Кто сам сдался, в стройбат разбирать и ремонтировать разрушенные здания.
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19.03.2022 02:01 Відповісти
ООН не признала агрессию россии против Украини ВОЙНОЙ. они террористы, а не военнопленные
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19.03.2022 06:45 Відповісти
ООН не квалифицирует агрессию эрефии против Украини как ВОЙНУ.
в этой связи, лица, учавствующие в незаконном захвате украинских территорий и убивающие граждан Украини, приравниваются к междунврожным террористам
на пуйловских террористов нормы Женевской конвенции не распостроняются.
никаких лагерей для военнопленных! они подлежат немедленной кастрации и ликвидации без суда и следствия
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19.03.2022 06:43 Відповісти
РФ в 2019году вышла из женевской конвенции!
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19.03.2022 08:11 Відповісти
 
 