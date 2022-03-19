Для утримання російських полонених створені табори у відповідності до Женевської коніенції, - Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підтвердила факт створення спеціальних таборів для російських військовополонених, згідно з Женевською конвенцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, це вона заявила в інтерв'ю ВВС.

Вона зазначила: "У мене, звичайно, є дані (про кількість військовополонених), але я не можу відповідати на питання, які не належать до моєї компетенції. Що стосується військовополонених - за них відповідає спеціально створений правоохоронний орган, Військова служба правопорядку.

Звичайно, у нас військовополонені мають знаходитися у спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами, але це питання конкретно до них (ВСП)".

Відповідаючи на запитання чи є спеціальні місця для них, генпрокурорка заявила: "Вже є. Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція. Я хочу, щоб ми були дуже відкриті. Ми працювали в межах міжнародного гуманітарного права, нашого національного законодавства і не переходили якісь межі, щоб потім до нас були питання...

Щодо військовополонених - навіть медична допомога їм надається майже на (тому самому) рівні, як надається нашим хлопцям. Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором".

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