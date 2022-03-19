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За час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано більше 180 тис. громадян, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,війна,евакуація

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з блокадного Маріуполя вдалося вивезти більше 9 тисяч людей.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні працювали сім гуманітарних коридорів. Шість - у Сумській області, один на Донеччині. З блокадного Маріуполя вдалось вивезти більше 9 тис. людей. Загалом за час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано більше 180 тис. громадян України", - повідоми президент.

За словами Зеленського, доставлено сотні тонн найнеобхідніших продуктів. Водночас окупанти продовжують блокувати постачання гуманітарних вантажів по більшості напрямків в оточенні міст.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Это мразь твоя заслуга, что вывели людей? Твоя заслуга, что ты сдал территории. Оборонщик страны херов.
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19.03.2022 01:16 Відповісти
 
 