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Вантажі для нашої оборони завозитимуться в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

таможня

Президент Володимир Зеленський заявив про перезавантаження митної служби.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вантажі для нашої оборони, для наших людей завозитимуться в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито – всі митні платежі", - наголосив президент.

За словами Зеленського, важливо, щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів.

За його словами, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та профільні комітети працюють над тим, щоб новації були підтримані і депутатами.

Читайте: Війну треба закінчувати. Пропозиції України на столі, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
На час дії військового стану стягування хабаря митниками має прирівнюватись до мародерства.
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19.03.2022 01:31
+3
****, проснулся, верховный - уже две недели нардепы, волонтёры кричат о беспределе таможни и погранцов на всей западной границе по ввозу гуманитарки с Европы - многие вернулись обратно. Гандон.
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19.03.2022 02:03
+2
Мисливські магазини не працюють, це так в нас населення може озброюватися для самозахисту від окупантів? Якщо можливо до нас запросити закордонних торговців зброєю,то треба це зробити,зараз в рази більше бажаючих стати мисливцями,мисливцями на русню!!!!!
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19.03.2022 01:42
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На час дії військового стану стягування хабаря митниками має прирівнюватись до мародерства.
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19.03.2022 01:31 Відповісти
только сегодня тот самый Тука - но уже в качестве волонтера - говорил про СЕГОДНЯШНЮЮ коррупцию на таможне. . . кстати . . . в его искренность я не верю . . а потому что в свое время лил грязь на Саакашвили, который тысячами сажал коррупционеров
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19.03.2022 01:33 Відповісти
Он сам сидит, тот Михо
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19.03.2022 02:12 Відповісти
Тільки ось посадила його грузинська влада, яка повністю прогнулася під москву
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19.03.2022 02:31 Відповісти
можете набрехать - что плохого сделал Саакашвили для Грузии ??
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. . . вот цифры ФАНТАСТИЧЕСКОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ Грузии . . . из ОДНОЙ экономики - Саакашвили сделал ЧЕТЫРЕ

. . ГУГЛ. . . С 2003 по 2012 год ВВП на душу населения в Грузии вырос в 4 раза
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19.03.2022 03:15 Відповісти
Оці митники зараз - все одно що мародери, чому їх на фронт не відправлять для підсилення армії. Навіщо вони в такий час потрібні в такій кількості?
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19.03.2022 01:38 Відповісти
Мисливські магазини не працюють, це так в нас населення може озброюватися для самозахисту від окупантів? Якщо можливо до нас запросити закордонних торговців зброєю,то треба це зробити,зараз в рази більше бажаючих стати мисливцями,мисливцями на русню!!!!!
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19.03.2022 01:42 Відповісти
Тем более люди готовы вооружаться за свои деньги. И мы будем не с флажками ходить, а ******* этих ********* везде только откуда можно
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19.03.2022 08:29 Відповісти
****, проснулся, верховный - уже две недели нардепы, волонтёры кричат о беспределе таможни и погранцов на всей западной границе по ввозу гуманитарки с Европы - многие вернулись обратно. Гандон.
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19.03.2022 02:03 Відповісти
Цей нобельсівський лавреват мусть бути покараний за своє свавілля до війни та під час війни
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19.03.2022 02:29 Відповісти
Всё печально, кому война, кому бизнес, суки...
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19.03.2022 04:32 Відповісти
це було завжди, у всі часи ще до Різдва Хрестового. Питання лише в тому, як з цим боротися у нас. Є прекрасна пропозиція: підозра митника чи прикордонника у навмисному затягуванні процедури - автоматично направлення таких у збройні сили для захисту в самі гарячі місця.
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19.03.2022 07:35 Відповісти
Очнулся ***** на третьем году правления?
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19.03.2022 10:04 Відповісти
Вы бы сразу все как надо сделали, правда? Вас бы только в президенты, страну бы подняли. Можете лучше? Ах да , вы не президент. А почему? Не сложилось. Может вы извесный артист, тоже нет. Так у вас таланта меньше чем у Зели? А **** тогда ******* с дивана?
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19.03.2022 11:09 Відповісти
Где же ***** раньше был, с кем в десны целовался?
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19.03.2022 14:01 Відповісти
 
 