Вантажі для нашої оборони завозитимуться в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про перезавантаження митної служби.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вантажі для нашої оборони, для наших людей завозитимуться в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито – всі митні платежі", - наголосив президент.

За словами Зеленського, важливо, щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів.

За його словами, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та профільні комітети працюють над тим, щоб новації були підтримані і депутатами.

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