Захисники Маріуполя полковник-морпіх Баранюк та командир "Азову" майор Прокопенко стали Героями України
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 36-ї бригади морської піхоти полковнику Володимиру Баранюку та командиру полку "Азов" майору Денису Прокопенку звання "Герой України".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент заявив у своєму зверененні.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України, захисникам Маріуполя: командиру 36-ї Бригади морської піхоти - Баранюку Володимиру Анатолійовичу та командирові окремого загону спецпризначення "Азов" майору Прокопенку Денису Геннадійовичу.
Звання присуджено за мужність та ефективну оборону Маріуполя.
Топ коментарі
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але думаю, що хлопці були б більш раді засобам ППО.
подивіться на фото розбомбленого театру - дві звичайні авіабомби точно в ціль, отже бомбили не Б-52, а Сушки з малої висоти і літаки можна було б зняти стінгерами
рашка закинула чи ОПа ?
National Question
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05.03.2022
Річ у тім, що Порошенко провів купу переговорів, про які не виспівували різні арєстовічі й підготував свій план, за який реально можна боротися й знаходити підтримку кожного пункту й підпункту, які у свою чергу мають подальшу структуризацію. Це план закінчення війни перемогою, а не м'ягкою капітуляцією, як це старється організувати Єрмак, та побудови нової й успішної європейської країни. Деталізований план уже переданий Зеленському. Ох, як декому не хочеться його реалізації!
Далі пропоную інфографіку з основними позиціями Плану Порошенка. Потім ще зможемо багато що розібрати детальніше. Основне - під цей план уже є певні домовленості, багато що узгоджено на політичному рівні. Він реалістичний."
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
https://bykvu.com/ua/bukvy/mozhu-zaprosyty-na-boiovi-pozytsii-iakshcho-vyzhyve-vidpovid-biitsia-azovu-na-slova-arestovycha/
У зеленых похоже проще дать человеку пару орденов, чем квартиру или премию. Ну, а у некоторых госслужащих государственные награды ежеквартально...