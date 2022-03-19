Автобуси для евакуації маріупольців із Бердянська повернули до Запоріжжя через бойові дії

Колону автобусів, яка мала евакуювати маріупольців з Бердянська, повернули до Запоріжжя через бойові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі поінформував в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло.

"Дев'ять автобусів, які мали приїхати сьогодні, не приїдуть. Через військові дії транспорт завернули назад, до Запоріжжя. Коли вони зможуть виїхати на Бердянськ - кажу як є: невідомо. Будемо інформувати, коли з'явиться хоч якась інформація", – зазначив він.

Свідло також уточнив, що до Бердянська приїхав бензовоз для заправлення автомобілів маріупольців, які на своєму транспорті намагаються виїхати спочатку до Запоріжжя, а потім до інших областей. Заправити транспорт можна 19 березня з 9 години ранку на заправках: Мелітопольське шосе, 87 та Східний проспект, 4а.

"Я дуже прошу враховувати: бензин завезли лише для заправлення автотранспорту маріупольців, щоб вони змогли продовжити евакуацію. Він для людей, яким нема де жити, у яких не залишилося нічого, які тікають від війни! Поставте себе на їхнє місце! Просто зрозумійте!" – резюмував він.

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