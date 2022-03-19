Автобуси для евакуації маріупольців із Бердянська повернули до Запоріжжя через бойові дії
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Колону автобусів, яка мала евакуювати маріупольців з Бердянська, повернули до Запоріжжя через бойові дії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі поінформував в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло.
"Дев'ять автобусів, які мали приїхати сьогодні, не приїдуть. Через військові дії транспорт завернули назад, до Запоріжжя. Коли вони зможуть виїхати на Бердянськ - кажу як є: невідомо. Будемо інформувати, коли з'явиться хоч якась інформація", – зазначив він.
Свідло також уточнив, що до Бердянська приїхав бензовоз для заправлення автомобілів маріупольців, які на своєму транспорті намагаються виїхати спочатку до Запоріжжя, а потім до інших областей. Заправити транспорт можна 19 березня з 9 години ранку на заправках: Мелітопольське шосе, 87 та Східний проспект, 4а.
"Я дуже прошу враховувати: бензин завезли лише для заправлення автотранспорту маріупольців, щоб вони змогли продовжити евакуацію. Він для людей, яким нема де жити, у яких не залишилося нічого, які тікають від війни! Поставте себе на їхнє місце! Просто зрозумійте!" – резюмував він.
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деблокада Маріка - це буде такий удар по кацапських яйцях,
шо не віддишаться.
18 марта 2022, 22:17
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Тимофей Мартынов Если в стране стоит задача повысить благосостояние людей, то:
👉Необходимо создавать условия для инвестиций (развитие институтов)
👉Необходимо развивать международное сотрудничество
После 24.02 Все изменилось в обратную сторону. Самым серьезным образом.
Мы мгновенно стали беднее из-за мощного скачка инфляции. Много кто потеряет работу.
Аналитики там прогнозируют, что ВВП России упадет на 5% в этом году, но я подозреваю что если все введённые на текущий момент запреты останутся, то обеднеем мы дружно минимум на 50%. Мгновенно. А затем можем плавно погружаться ниже и ниже, по мере того как запад будет находить способы заместить наши товары.
Помню Зубаревич говорила что в 1992 году ее зарплата научного сотрудника была 5$ в месяц. Вот до чего дошла замкнутая система без инвестиций и с закрытыми границами