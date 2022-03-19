Верещук просить повідомляти до Національного інформбюро про полонених та зниклих безвісти
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Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук просить повідомляти на "гарячі лінії" Національного інформаційного бюро інформацію про зниклих безвісти та полонених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.
"Хочу нагадати, що у цілодобовому форматі працює "гаряча лінія" Національного інформаційного бюро за номерами 16-48 та (044) 287 81 65. За цими номерами приймається інформація про зниклих безвісти та про полонених як військових, так і цивільних. Якщо у вас є така інформація, телефонуйте, будь ласка. Нам потрібно якомога швидше сформувати реєстри", - сказала Верещук.
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Исковое заявление от управления федеральной налоговой службы по Белгородской области подано 10 марта 2022 года, а 11 марта приобщены дополнительные материалы по делу. Долг, заявленный истцом, составляет 37 467 649,76 рубля........
Первым был НПЗ «Терек» из Дагестана, слушания по делу которого запланированы на 5 апреля. В то же время претензии налоговой службы к НПЗ Барабинский» из Новосибирской области до 11 апреля 2022 года оставлены без движения. Иск «Интерпромбанка» к Афипскому НПЗ будет рассмотрен 14 апреля, а 5 мая будет рассмотрен иск налоговой службы к Поволжскому НПЗ, уточняет regnum.ru.
Добавим, с 14 марта Марийский НПЗ приостановил производство нефтепродуктов и перевел установки по переработке нефти и перегонки мазута на холодную циркуляцию. Причиной является переполнение резервуаров готовой продукции.
Не знаю,яка потреба повідомляти про це Верещучці ...