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Верещук просить повідомляти до Національного інформбюро про полонених та зниклих безвісти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук просить повідомляти на "гарячі лінії" Національного інформаційного бюро інформацію про зниклих безвісти та полонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Хочу нагадати, що у цілодобовому форматі працює "гаряча лінія" Національного інформаційного бюро за номерами 16-48 та (044) 287 81 65. За цими номерами приймається інформація про зниклих безвісти та про полонених як військових, так і цивільних. Якщо у вас є така інформація, телефонуйте, будь ласка. Нам потрібно якомога швидше сформувати реєстри", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створено Національне інформбюро, яке збиратиме дані про загиблих та військовополонених воїнів ЗСУ та окупантів, - Верещук

Автор: Роман Свиридович
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19.03.2022 02:08 Відповісти
Полонений-це особа,що брала участь у бойових діях і потрапила в полон.Про їх зникнення відомо керівництву та армії.
Не знаю,яка потреба повідомляти про це Верещучці ...
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19.03.2022 06:32 Відповісти
 
 