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Зеленський порівняв мітинг Путіна з армією РФ: "Уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Володимир Зеленський порівняв кількість присутніх на мітингу 18 березня у Москві з російською армією.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"В Москві прозвучало багато слів у зв'язку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. І я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності у столиці Росії було залучено близько 200 тисяч людей. 100 тисяч на вулицях, приблизно 95 тисяч – на стадіоні. Ось таку кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну.

Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів. І ще десятки тисяч поранених і скалічених людей", - наголосив президент.

За словами Зеленського, вже стільки російських втрат від цього вторгнення.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
нам жопа...меня убъют...самка в ответ - так вам 3 миллиона выплатят? Или - сиди в окопе, не высовывайся, на них что нельзя какую-то бомбу сбросить? Нація пришелепкуватих виродків, зі схибленими мізками🤪
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19.03.2022 03:17
+14
если учесть что это кацапы то я бы сказал потерь нет, по крайней мере для человечества так точно
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19.03.2022 02:26
+13
Они все там моральные уроды и трупы. Достаточно послушать телефонные перехваты СБУ.
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19.03.2022 02:35
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если учесть что это кацапы то я бы сказал потерь нет, по крайней мере для человечества так точно
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19.03.2022 02:26 Відповісти
Мітинг-концерт , якщо бути точнішим . Уявіть собі на тій сцені ...
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19.03.2022 02:28 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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19.03.2022 02:28 Відповісти
пока каzzабов 14 тысяч трупов + 45 тысяч санитарных потерь не впечатляют, потому что участников этого нацистского психоза в Лужниках эти потери лично не коснулись. Так что пока на Нобелевскую премию мира рассчитывать рановато, а если сильно поспешить, то можно и в "ростов2 досрочно угодить.
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19.03.2022 02:34 Відповісти
там по інсайду від Швеця зажмурених від збройних сил десь в межах 13000 + в межах 4000 жмурів від різних чвк. і точно невідомо чи росгвардія включена до збройних сил чи там ще окремий підрахунок ведеться. не уточняв просто Швець. так що наш підрахунок трохи відстає від мокшанського десь на приблизно 3000 жмурів. )
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19.03.2022 03:01 Відповісти
Они все там моральные уроды и трупы. Достаточно послушать телефонные перехваты СБУ.
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19.03.2022 02:35 Відповісти
нам жопа...меня убъют...самка в ответ - так вам 3 миллиона выплатят? Или - сиди в окопе, не высовывайся, на них что нельзя какую-то бомбу сбросить? Нація пришелепкуватих виродків, зі схибленими мізками🤪
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19.03.2022 03:17 Відповісти
Багато думав про це. На тлі деяких росіян, які здивували своєю твердою підтримкою України, основна маса реально кінчені. В будь-якого хижака більше людського, ніж у середнього москаля...
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19.03.2022 04:31 Відповісти
Такое впечатление, что Вова больше о здоровье кацапов печётся, чем о нашем… Нахуа их считать? Их бить надо, а не считать.
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19.03.2022 02:40 Відповісти
Більше того! Це осанна богу Війни! Зе навіть не уявляє що таке втрапити в полон війни! То навіщо він біду на нас накликає акцентуванням втрат рашистів??? Останніх це заохочує ще більше до геноциду українців! (((
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19.03.2022 02:47 Відповісти
Молодець. Гарно відповів. Влучно. ***** любить символізм. Символічну отримав відповідь.

"залучено близько 200 тисяч людей. 100 тисяч на вулицях, приблизно 95 тисяч - на стадіоні. Ось таку кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну.

Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів. І ще десятки тисяч поранених і скалічених людей" Джерело: https://censor.net/ua/n3326637
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19.03.2022 03:39 Відповісти
У центрі Львова провели моторошну акцію в пам'ять загиблих дітей.
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19.03.2022 04:54 Відповісти
Да там был двойник Х...ла. Он даже текст сказать нормально не смог. Бункерный прячется на глубине 70 метров в мягких стенах, в скафандре.
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19.03.2022 05:04 Відповісти
Ця російська ****.братія присутні, та підтримують шабаш смерті, радуючись вбивствам людей на угоду Сатани, яка їми зараз керує на рабсіїї.
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19.03.2022 05:21 Відповісти
Я можливо відстав від життя, але у 80-х та 90-х жмурів на московії вшановували Шопеном а не Газманом.
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19.03.2022 05:38 Відповісти
все это время украинским властям надо было не раздавать украинские паспорта в Криму и не пункты пропуска обустраивать, а рыть окопы, линии заграждения и обустраивать огневые точки. не думали, не знали? а чем тогда занималась разведка и нахера она нужна! ... тупо ********
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19.03.2022 06:56 Відповісти
Я ТЕЖ ВІДРАЗУ ЗВЕРНУВ УВАГУ НА ТЕ, ЩО ХУ...ЛО, ЯКЕ ВИСТУПАЛО НА СТАДІОНІ, НЕ СХОЖЕ НА СПРАВЖНЬОГО ХУ...ЛА. ЦЕ ЯВНО БУВ ДВІЙНИК. І ОРГАНІЗАТОРИ ТРАНСЛЯЦІЇ ШВИДКО ЗРОЗУМІЛИ, ЩО ЛЮДИ ЦЕ БАЧУТЬ.
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19.03.2022 06:56 Відповісти
Може, того концерту і зовсім не було, а показали тільки монтаж - https://antikor.com.ua/articles/529721-reshili_ne_naprjagatjsja_pojavilosj_eshche_odno_dokazateljstvo_fejkovogo_kontserta_v_podderhku_putina_v_moskve
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19.03.2022 09:05 Відповісти
 
 