Зеленський порівняв мітинг Путіна з армією РФ: "Уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів"

Президент Володимир Зеленський порівняв кількість присутніх на мітингу 18 березня у Москві з російською армією.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"В Москві прозвучало багато слів у зв'язку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. І я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності у столиці Росії було залучено близько 200 тисяч людей. 100 тисяч на вулицях, приблизно 95 тисяч – на стадіоні. Ось таку кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну.

Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів. І ще десятки тисяч поранених і скалічених людей", - наголосив президент.

За словами Зеленського, вже стільки російських втрат від цього вторгнення.

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