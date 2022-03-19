Окупанти за допомогою місцевих колаборантів викрадають та катують людей на Сумщині, - ОВА

Окупанти катують і викрадають людей в Сумській області, зокрема з допомогою місцевих мешканців, що виступають за "русский мир".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник ОВА Сумщини

Він зазначив: "Минув ще один день, коли були відкриті гуманітарні коридори на Сумщині. Близько 4,5 тисяч людей змогли покинути зону бойових дій на Сумщині. Сьогодні - без особливих інцидентів, окрім того, що не всі бажаючи змогли виїхати.



Ще лишаються люди, які ще хочуть евакуюватися. Особливо це стосується Тростянецької та Краснопільської громад. (А також ще деякі громади Сумського і Охтирського районів).



Загалом, критична ситуація лишається у кількох населених пунктах Сумського і Охтирського районів. Орки заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад.



Відомі також випадки катування та викрадення людей. Більшість із них відбувається за "пособництва" місцевих мешканців, які працюють на рускій мір. Я нагадаю - це недопусимо і тягне за собою 15 років ув'язнення. Кожен, хто вчиняє подібні речі, може розраховувати та долю ворога на нашій землі!

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У Тростянці продовжують свою окупацію російські ворожі війська. Сьогодні вони стріляли по лікарні, руйнування великі, утім загиблих, на щастя немає.

А 93-та бригада ЗСУ, у нашу чергу, продовжує вибивати ворога на цьому напрямку. Розбили колону ворожої техніки і спалили її, дякую всім причетним!



Охтирчани до війни вже призвичаїлися. Як весною починає сходити зелень після холодної зими, так і тут. На руїнах міста продовжують створюватися нові сім'ї. Було сьогодні чергове весілля. У Сумах сьогодні пожежа внаслідок обстрілів. Загорілося на території підприємства (досі палає). Це кладські приміщення одного з підприємств. На щастя, загиблих немає".

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