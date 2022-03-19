УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6130 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 797 27
Сумська область (2195) Живицький Дмитро (465)

Окупанти за допомогою місцевих колаборантів викрадають та катують людей на Сумщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти катують і викрадають людей в Сумській області, зокрема з допомогою місцевих мешканців, що виступають за "русский мир".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник ОВА Сумщини 

Він зазначив: "Минув ще один день, коли були відкриті гуманітарні коридори на Сумщині. Близько 4,5 тисяч людей змогли покинути зону бойових дій на Сумщині. Сьогодні - без особливих інцидентів, окрім того, що не всі бажаючи змогли виїхати.

Ще лишаються люди, які ще хочуть евакуюватися. Особливо це стосується Тростянецької та Краснопільської громад. (А також ще деякі громади Сумського і Охтирського районів).

Загалом, критична ситуація лишається у кількох населених пунктах Сумського і Охтирського районів. Орки заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад.

Відомі також випадки катування та викрадення людей. Більшість із них відбувається за "пособництва" місцевих мешканців, які працюють на рускій мір. Я нагадаю - це недопусимо і тягне за собою 15 років ув'язнення. Кожен, хто вчиняє подібні речі, може розраховувати та долю ворога на нашій землі!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили в Сумській області кілька САУ та Буків і потрапили у склад боєприпасів, - керівник ОВА Живицький



У Тростянці продовжують свою окупацію російські ворожі війська. Сьогодні вони стріляли по лікарні, руйнування великі, утім загиблих, на щастя немає.

А 93-та бригада ЗСУ, у нашу чергу, продовжує вибивати ворога на цьому напрямку. Розбили колону ворожої техніки і спалили її, дякую всім причетним!

Охтирчани до війни вже призвичаїлися.  Як весною починає сходити зелень після холодної зими, так і тут. На руїнах міста продовжують створюватися нові сім'ї. Було сьогодні чергове весілля. У Сумах сьогодні пожежа внаслідок обстрілів. Загорілося на території підприємства (досі палає). Це кладські приміщення одного з підприємств. На щастя, загиблих немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти на Сумщині вдираються до людських домівок, забирають їжу, ріжуть худобу і птицю, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Вот честно не понимаю, как в такой ситуации ещё и коллаборанты появляются? Это не коллаборанты, а настоящие враги нашего народа. Их всех вычислить и поимённо переписать. После войны разговор короткий - пропал без вести.
показати весь коментар
19.03.2022 02:49
+19
В церквах рпц, повно колаборантів. Там ідеологічно обробляли людей.
показати весь коментар
19.03.2022 03:06
+16
а за можливості не тільки фіксувати

один-два повішаних на село із табличкою "колаборант" швидко вправить мізки решті місцевих ватників

це - війна на виживання
показати весь коментар
19.03.2022 04:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вбивати цапів жалю!
показати весь коментар
19.03.2022 02:48 Відповісти
«Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди»

в ОУН була гарна організація - СБ
спеціальний внутрішній розвідувальний та контррозвідувальний підрозділ українського визвольного руху,

це для місцевих мешканців, що виступають за "русский мир" та здають патріотів окупантам
показати весь коментар
19.03.2022 03:57 Відповісти
Вот честно не понимаю, как в такой ситуации ещё и коллаборанты появляются? Это не коллаборанты, а настоящие враги нашего народа. Их всех вычислить и поимённо переписать. После войны разговор короткий - пропал без вести.
показати весь коментар
19.03.2022 02:49 Відповісти
И таких до.уя. Ждали, суки. Но патриотов больше.
показати весь коментар
19.03.2022 02:54 Відповісти
Но их кто-то фиксировать должен. Каждый шаг, каждое действие...
показати весь коментар
19.03.2022 03:02 Відповісти
а за можливості не тільки фіксувати

один-два повішаних на село із табличкою "колаборант" швидко вправить мізки решті місцевих ватників

це - війна на виживання
показати весь коментар
19.03.2022 04:00 Відповісти
"...за вікном на горісі зеленому вітер ноги гойдав..."
показати весь коментар
19.03.2022 04:19 Відповісти
Это просто звери. Они не ценят человеческой жизни вообще.
показати весь коментар
19.03.2022 03:37 Відповісти
В смысле, как? Каком кверху! Этих гандонов с 2014 года просто не трогало наше бесконечно гуманное государство. Пример - стремоусов из Херсона, или тот же мудила-скрипач из Луцка. СБУ и полиция просто "предупреждали их о незаконности" таких действий, идиоты. Ясное дело, ватанов садить это вам не за бизнесменами следить, айфончиками на таком не разживешься.
показати весь коментар
19.03.2022 06:20 Відповісти
Кількість прихильників "русского мира" після бомбардувань Сум, Чергнігова, Харкова значно поменьшала, але градус ненависті до росіян і тих, кто впарював проросіянство десятки років, підвищився не дуже значуще, нажаль. Місцеві тікають, а не вдаються до партизанських дій проти орків і колаборантів (за рідким виключенням), нажаль. Дай боже, що я помиляюсь, бо інформація у мене за СМІ.
показати весь коментар
19.03.2022 07:07 Відповісти
Местные бегут? А чем вы предлагаете противостоять асвабадителям? Смесью? Это тупейшая *****, которую можно было посоветовать безоружным людям. Это работает только при митингах или подобных "мероприятиях", когда к вам более или менее гуманно относятся. Даже при наличии огнестрельного оружия без птг противостояние не возможно. Не надо тут ляля, а то дохера героев я смотрю.
показати весь коментар
19.03.2022 15:13 Відповісти
В церквах рпц, повно колаборантів. Там ідеологічно обробляли людей.
показати весь коментар
19.03.2022 03:06 Відповісти
Вітчизняна Національно Визвольна війна це коли не тільки ВСУ а і безліч народних месників масово знищують своїх лютих ворогів загарбників. Так ці народні патріоти навіть можуть знаходитися поруч з яким нічого не підозрює ворогом -оккупантом і при цьому будуть масово знищувати його: підривати, спалювати, труїти, топити, душити ... Навіть архівні документи про партизанську війну в II світовій війні українського народу проти різних окупантів як гітлерівських фашистів так і таких же сталінських кремлівських комуно - фашистів вказують на те. Що втрати цих жахливих загарбників української землі були просто колосальними, сотні тисяч знищених окупантів української землі! Ну а чим зараз відрізняється від них точно така ж проклята ******* фашистська паРаша ( московія) кривавого маніяка )(уйла, яка веде свою буквально таку ж криваву окупаційну війну проти Української держави, зі злочинною метою спроб анексії суверенних українських територій, і знищення української держави і українського народу? А нічим вона такий же проклятий кривавий ворог агресор як і гітлерівська Німеччина і сталінський окупаційний режим. Такий же ворог окупант якого треба нещадно знищувати, і звільняти свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами суверенну Українську землю звільняти з Кримом і Донбасом.
показати весь коментар
19.03.2022 03:51 Відповісти
Порошенко из-за терпимости к пятой колонне проиграл выборы. Зеленский три года игнорировал антиукраинские выходы ОПЗЮ и прочей мрази. Теперь на кону стоит вся страна. Ну и как долго мы будем спокойно относиться к нашим врагам? Ведь уде сейчас известен каждый упырь, который только и ждет что прихода рашистов
показати весь коментар
19.03.2022 03:52 Відповісти
це - війна на виживання
показати весь коментар
19.03.2022 04:01 Відповісти
це - війна на вбивство ворогів
показати весь коментар
19.03.2022 04:06 Відповісти
згоден, але їх смерті то вже дрібні деталі
мета - виживання України,
бо по сводках зі сходу та Марика ситуація залишається критичною - орки продовжують повільно повзти
показати весь коментар
19.03.2022 04:11 Відповісти
Російський окупант Романов, який гвалтував жінок в Україні - вбитий військовими.
показати весь коментар
19.03.2022 04:20 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/o3h4xINje90
показати весь коментар
19.03.2022 04:51 Відповісти
растреливать без 15 лет
показати весь коментар
19.03.2022 04:40 Відповісти
Зараз все залежить від нас, тільки згуртуватися, та нещадно, без сумніву нищити ворогів. Усі країни бажають смерті російським фашистам. Небагато інших народів мали таку підтримку і допомогу.
показати весь коментар
19.03.2022 05:08 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть фашистських *********
показати весь коментар
19.03.2022 06:09 Відповісти
Яке там 15 років ув'язнення?! Публічне повішення або помилування через розстріл!
показати весь коментар
19.03.2022 07:16 Відповісти
Ну, Суми! Не чекав я від вас коллаборантів! На південному сході то очікувано, але від вас?! Напевне вас мало москалі бомбили.
показати весь коментар
19.03.2022 07:20 Відповісти
Люди не хвилюйтесь, усі колаборанти по Сумській області фіксуються. Рашка їх до себе не забере, кому ця падаль потрібна. То прийде час, коли вони будуть вісити на площах міст і сіл славної Сумщини.
показати весь коментар
19.03.2022 08:31 Відповісти
Кто знает как можно эвакуировать из Чупаховки в Днепр троих взрослых людей, ответьте пожалуйста.
показати весь коментар
19.03.2022 12:32 Відповісти
"...відбувається за "пособництва" місцевих мешканців, які працюють на рускій мір. " - не потрібно чекати на появу української правоохоронної системі. Треба брати правосуддя у власні руки.
показати весь коментар
19.03.2022 13:24 Відповісти
 
 