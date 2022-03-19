"Укренерго" відновило пошкоджену ЛЕП "Запорізька АЕС – Каховська", що забезпечує стабільне живлення АЕС
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Фахівці НЕК "Укренерго" відремонтували високовольтну лінію 750 кВ "Запорізька АЕС – Каховська", пошкоджену внаслідок обстрілів російськими окупантами.
"Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС", - зазначається у повідомленні НЕК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, вранці 17 лютого стало відомо, що ЗАЕС втратила можливість видачі потужності за трьома з п'яти ліній електропередач. У зв'язку з цим видача потужності Запорізької АЕС була обмежена 1,5 ГВт.
Російські війська захопили Запорізьку АЕС 4 березня.
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