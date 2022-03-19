УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6130 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 161 0
електроенергія (1902) Запорізька АЕС (884)

"Укренерго" відновило пошкоджену ЛЕП "Запорізька АЕС – Каховська", що забезпечує стабільне живлення АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,запорізька

Фахівці НЕК "Укренерго" відремонтували високовольтну лінію 750 кВ "Запорізька АЕС – Каховська", пошкоджену внаслідок обстрілів російськими окупантами.

"Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС", - зазначається у повідомленні НЕК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, вранці 17 лютого стало відомо, що ЗАЕС втратила можливість видачі потужності за трьома з п'яти ліній електропередач. У зв'язку з цим видача потужності Запорізької АЕС була обмежена 1,5 ГВт.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС 4 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкраще, що російські окупанти можуть зробити - це піти із Запорізької АЕС, - Галущенко

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 