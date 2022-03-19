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Воєнні злочини Путіна в Україні можна кваліфікувати як тероризм, - німецький політик

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путин,путін

Воєнні злочини Росії в Україні дають підстави кваліфікувати режим Путіна як терористичний.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Робін Вагенер.

"Путін використовує страх і терор як політичну зброю - і проти України, і проти Європи. Розв'язана війна проти мирного населення, а також повідомлення про викрадення парамедиків ще раз розкривають огидний характер путінської диктатури. Страх - його мафіозний метод. Путін хоче, щоб його боялися всі, а він нічого не боявся. Але він уже переляканий ідеями демократії та свободи. Ідеями, які він утискає всередині власної країни та проти яких воює в Україні", - заявив політик.

Він наголосив, що воля вільного українського народу до протистояння російському терору вражає.

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"І ми погоджуємося з нашими українськими друзями - Путіну ніколи не перемогти європейський дух свободи, демократії та справедливості", - переконаний депутат Бундестагу.

"Воєнні злочини Путіна проти України кваліфікують путінську Росію як терористичний режим", - підсумував Вагенер.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Логічний наступний крок визнання кремлівського режиму терористичною організацією. Питання недотримання санкцій відпаде саме собою, бо за фінансування теророзму 💀
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19.03.2022 05:50
+9
Доброго ранку українці
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка
....
Слава нації
Смерть москалям
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19.03.2022 05:54
+8
УБЛЮДОК пУТІН-МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИСТ ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ ТА ВБИВЦЯ...
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19.03.2022 05:59
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А мохна і не кваліфіікувати. Залежить від знижки на газ на
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19.03.2022 05:50 Відповісти
Логічний наступний крок визнання кремлівського режиму терористичною організацією. Питання недотримання санкцій відпаде саме собою, бо за фінансування теророзму 💀
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19.03.2022 05:50 Відповісти
Доброго ранку українці
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка
....
Слава нації
Смерть москалям
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19.03.2022 05:54 Відповісти
Яка різниця як кваліфікувати, головне що німчура робить, щоб покарати путю і рашу, відповідь проста нічого.
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19.03.2022 05:58 Відповісти
УБЛЮДОК пУТІН-МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИСТ ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ ТА ВБИВЦЯ...
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19.03.2022 05:59 Відповісти
роSSия = терроризм! Кому это еще не понятно?
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19.03.2022 06:35 Відповісти
РоSSия - террорист и действует так же. Захватил Украину в заложники и выставляет требования:
"Если не выполните, буду каждый день убивать украинцев и бомбить города и села."
Только стрельба на поражение спасет Украину
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19.03.2022 06:57 Відповісти
Только они сидят поедая гамбургеры в тепле и рассказывая, как Украина воюет. При этом торгуют с путиным. Я хочу чтоб мордор напал на Европу. А мы будем высказывать обеспокоенность.
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19.03.2022 06:39 Відповісти
Это не терроризм, это преступления против человечности! Опять гандофрицы съезжают с горы
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19.03.2022 07:00 Відповісти
Та можете називати роzzю як хочете і їхнього недомірка теж, поки це нещастя не буде знищене, не зможемо нормально жити.
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19.03.2022 07:04 Відповісти
Немцы пытаются смягчить стаью для путина?
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19.03.2022 07:48 Відповісти
Злочинно некваліфікувати як Нелюдські!
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19.03.2022 08:40 Відповісти
ну да.

це терористи висувають вимоги і погрожують вбивством людей.

так же і путін. висуває вимоги (нейтральний статус і демілітаризація) і погрожує вбивством українців.
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19.03.2022 09:15 Відповісти
 
 