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Оперативна інформація станом на 06:00 19 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію на 06:00 19 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Так, зазначається, що розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

"Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі.

Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога - 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети ", - йдеться в повідомленні..

Також повідомляється, що протягом доби, українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області, втрати ворога наразі уточнюються. Крім того, внаслідок завдання вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря, - Генштаб ЗСУ

"Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом російської федерації буде прийнято рішення внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни. З метою виправдання таких дій, не виключається здійснення низки провокацій на території російської федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії. Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян", - додали у Генштабі..

Зазначається також, що з території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації та росгвардії. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.

Також читайте: Збройні сили здійснюють контрнаступальні дії у визначених районах, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ на 24:00 18 березня

"Ворог продовжує нести суттєві втрати. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні проти України.

Отож, віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!" - підсумували у відомстві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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19.03.2022 07:21
+13
https://twitter.com/i/status/1504917839085551616
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19.03.2022 07:22
+13
нам не нужно впадать в головокружение от успехов. Потому что при всех своих потерях Россия уничтожила значительную часть нашей экономики, весь экспорт, запасы топлива, нарушила логистику, что разрушило многие технологические цепочки. Экономически Украина понесла огромные потери, а экономика - это фундамент армии. Это тоже нужно хорошо понимать.
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19.03.2022 07:31
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ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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19.03.2022 07:21 Відповісти
В украинском Генштабе не исключают, что в России будет объявлено об открытой мобилизации. Такое решение может быть принято оккупантами в связи с большими потерями.
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19.03.2022 07:22 Відповісти
А зброї у них вистачить на нових мобілізованих? Вже пишуть, що полонять з гвинтівками зразка 1891 року, яку перестали випускати в 1960-х роках.
Скоро техніку з музеїв тягнути а Україну будуть
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19.03.2022 08:25 Відповісти
Як тебе впустили себе з кацапським прапором, фсб-шний троль???
Й
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19.03.2022 08:55 Відповісти
# РУСКІЙ ТРОЛЬ, ІДІ ***** !
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19.03.2022 09:24 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1504917839085551616
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19.03.2022 07:22 Відповісти
"русский иди на ***" це вже мем - нарешті весь світ прокинувся,
що коли "русський"? - то відразу "іди на ***!"
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19.03.2022 07:43 Відповісти
Друже все правильно, тільки є синтаксична помилка, не НА Х..Й (бо це матюк), а ***** - це напрямок ))
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19.03.2022 08:30 Відповісти
Рашистів так накрутили пропагандою.що ніби то вони защіщають родіну...
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19.03.2022 07:24 Відповісти
нам не нужно впадать в головокружение от успехов. Потому что при всех своих потерях Россия уничтожила значительную часть нашей экономики, весь экспорт, запасы топлива, нарушила логистику, что разрушило многие технологические цепочки. Экономически Украина понесла огромные потери, а экономика - это фундамент армии. Это тоже нужно хорошо понимать.
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19.03.2022 07:31 Відповісти
Это правильно, запас прочности у нас не большой. Только надо добавить, что в рф все еще хуже. Так что, кто кого перетерпит - это еще не очевидно. А то, что рф пошла поперек всего мира - это уже очевидно.
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19.03.2022 07:46 Відповісти
невідомо,чи світ готовий до затяжної війни..тому що..підтримка як ви знаєте йде..а потім привикають і забувається..маємо приклад з 2014 року.шо навіть у нас настільки привикли були ,шо не звертали уваги
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19.03.2022 07:59 Відповісти
бо мінські домовленості мали на меті улагодження "конфлікту". Але як бачимо це тільки підігріло апетити кремля.
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19.03.2022 08:20 Відповісти
в )(уйла патологічна ненависть до українців
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19.03.2022 08:22 Відповісти
Бо ми не присмикаємось перед ним як москалі, а своє робимо. Тому нам своє робити, все буде Україна.
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19.03.2022 08:33 Відповісти
Мінські домовленості мали на меті виграти час і задавити немиту санкціями.
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19.03.2022 08:33 Відповісти
Россія точно не зможе протистояти всьому світові
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19.03.2022 10:06 Відповісти
Тому ні в якому разі не можна заморожувати конфлікт будь-якими переговорами з агресором поки вони не забралися чи не вибиті з нашої території
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19.03.2022 11:34 Відповісти
внимание !!!! на форуме полно провокаторов , наводим курсор на гадёныша смотрим время регистрации день или несколько и уничтожаем !!!!
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19.03.2022 07:28 Відповісти
Вчера с одной казашкой разговаривал, она сказала, что россия их защищает от афганцев и т. д. Что почти все у них поддержуют Россию, но им не нравится что стреляют по больницам. Типа если бы по больницам россияне не стреляли, то вообще освободители.

Там вата безпробудная . Они считают, что в январе россия их спасла от экстремистов!
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19.03.2022 07:34 Відповісти
я от і говорю.іх пропагандою так обколили .шо виявляється це вони защітніки родіни. і де гарантія шо таких ********** не будуть набирати в военкомати при мобілізації
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19.03.2022 08:02 Відповісти
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19.03.2022 07:47 Відповісти
Верю!
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19.03.2022 07:59 Відповісти
не только не хочет, но и не может. 200-й же ж
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19.03.2022 08:08 Відповісти
Все москали - психически больные. Постоянное пребывание в состоянии войны не важно с кем для них норма жизни. А Степана Бандеру он боятся больше всего. Даже кадырку прислали, что бы поймать Степана Бандеру и отрезать ему голову
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19.03.2022 07:56 Відповісти
це секретна інформація, прошу не розповсюджувати, але особисту охорону Бандери бачили на Чорнобаївському аеродромі, схоже, що він таки там, головне аби кадирівці про це не взнали
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19.03.2022 08:01 Відповісти
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19.03.2022 08:03 Відповісти
Та ні, вони всі шукають якогось Бєндєру ))
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19.03.2022 08:36 Відповісти
На Бровари наступала 2-а танкова армія ерефії, (300-400 Т-80 і стільки ж бронемашин) після понесених втрат окопались в передмісті серед хат, артою не вдариш, будемо викурювати, поки стоїмо
5-а (резервна) армія мордора (яка ще не вступала в бій) не була кинута на Київ, а відведена на Південь, на допомогу 58-й армії мордора. Тоді виходить, що 58-а армія навіть у гіршому становищу, ніж ми очікували, особливо великі втрати там після тупого штурму Вознесньська і Кривого Рогу, погодженого дубоголовими моськовитськими генералами, просто ударились тупим лобом в наші укріпрайони
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19.03.2022 07:58 Відповісти
тепер у них укріпрайони..окопались. і це як зубочисткою прийдеться виковирювати...бо колонни розбивати це одне а позиційна війна зовсім інше...як приклад лугандонія і денерія
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19.03.2022 08:06 Відповісти
Еге ж - "Всьопрапааала!!!".
Робіть свою справу мовчки, як це роблять інші.
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19.03.2022 08:11 Відповісти
Бобі, шось ти тут ***** песимізму розводиш...
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19.03.2022 08:24 Відповісти
я не вірю мультикам
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19.03.2022 08:31 Відповісти
Слава богу Туреччина нам поставляє регулярно зубочистки під поетичною назвою Байрактар )) Да і арта наша вже доволі ювелірно працює. Головне не йти як москалі фронтом, впевнений наші генерали знають...
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19.03.2022 08:40 Відповісти
Якого "Кривого Рогу"? Вони до Зеленодольська не дійшли!
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19.03.2022 08:09 Відповісти
Натвоїйдурнійголовіхуйлососе?
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19.03.2022 08:54 Відповісти
#РУСКІЙ ТРОЛЬ, ІДІ ***** !
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19.03.2022 09:22 Відповісти
вже не таємниця, можна говорити, ще 18 лютого 2022 Зеленський почав скритну мобілізацію першого ешелону
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19.03.2022 08:03 Відповісти
Всі бояться провокацій з боку кацапії, мовляв вона щось таке зробить аби виправдати війну!? Подумайте, а що саме. Підірве будинок у москві або розбомбить вороніж? А те що орда підірвала тисячі будинків в Україні та розбомбила вщент десяткі міст, як це розуміти!? Наша армія повинна нищити міста ворогів! Повинна розбомбити москву і знищити кремль!!
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19.03.2022 08:13 Відповісти
на кремлівській вежі буде мусульманський півмісяць красуватись
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19.03.2022 08:18 Відповісти
А-ну звалив звідси, придурок.
Іди давай записуйся в =асвабадітєлі=, засічемо, скільки проживеш.

А взагалі, я не розумію, як це чудо опинилося на ресурсі.
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19.03.2022 09:17 Відповісти
#РУСКІЙ ТРОЛЬ, ІДІ ***** !
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19.03.2022 09:23 Відповісти
 
 