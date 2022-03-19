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У Маріуполі йдуть бої за "Азовсталь": війська РФ обстрілами фактично знищили металургійний завод, - МВС
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У Маріуполі ідуть бої за "Азовсталь". Російські окупаційні війська обстрілами фактично знищили металургійний завод.
Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Ситуація в Маріуполі катастрофічна, зараз ідуть бої за "Азовсталь". За тими даними які є, ми можемо сказати, що втратили цей економічний гігант, один із найбільших заводів Європи фактично знищується", — повідомив Денисенко.
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Найбільше надходжень податкових платежів до зведеного бюджету Україні за 12 місяців 2018 року було сплачено такими кластерними об'єднаннями:
підприємствами НАК "Нафтогаз України" - 93млрд 306,6 млн грн, що на 11 133,2 млн грн, або на 13,5% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Група забезпечила 23,3% загальних податкових надходжень до зведеного бюджету України.
Фінансово-промислова група SKM (одноосібний власник Рінат Ахметов) сплатила в бюджет 90млрд 186,8 млн грн., що на 13 242,3 млн грн, або на 17,2% більше аналогічного періоду минулого року. Питома вага надходжень SKM до загальних надходжень усіх платників податків України становить 22,6%.