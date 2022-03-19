У Маріуполі йдуть бої за "Азовсталь": війська РФ обстрілами фактично знищили металургійний завод, - МВС

У Маріуполі ідуть бої за "Азовсталь". Російські окупаційні війська обстрілами фактично знищили металургійний завод.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Ситуація в Маріуполі катастрофічна, зараз ідуть бої за "Азовсталь". За тими даними які є, ми можемо сказати, що втратили цей економічний гігант, один із найбільших заводів Європи фактично знищується", — повідомив Денисенко.

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