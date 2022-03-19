УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6433 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
15 839 14
війна (56174) Маріуполь (2816) МВС (2875) Денисенко_Вадим (117)

У Маріуполі йдуть бої за "Азовсталь": війська РФ обстрілами фактично знищили металургійний завод, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

У Маріуполі ідуть бої за "Азовсталь". Російські окупаційні війська обстрілами фактично знищили металургійний завод.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Ситуація в Маріуполі катастрофічна, зараз ідуть бої за "Азовсталь". За тими даними які є, ми можемо сказати, що втратили цей економічний гігант, один із найбільших заводів Європи фактично знищується", — повідомив Денисенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захисники Маріуполя полковник-морпіх Баранюк та командир "Азову" майор Прокопенко стали Героями України
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
тримайтесь Азовці
показати весь коментар
19.03.2022 07:51
+13
Ну Ахметке уже пора определяться. Или он с Украиной или пусть валит на все четыре стороны. Мало ему было "убитой" Донбасс-ареной, теперь рашисты уничтожили "Азовсталь". Гуманитарной помощью Мариуполю рашистов становить не получается
показати весь коментар
19.03.2022 08:02
+10
Вбити кацапо-окупанта - обов'язок кожного громадянина,бо це по закону та справедливості!Горіти всім кацапо-рашистам у пеклі!Виродки вони!!!
показати весь коментар
19.03.2022 08:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тримайтесь Азовці
показати весь коментар
19.03.2022 07:51 Відповісти
Вбити кацапо-окупанта - обов'язок кожного громадянина,бо це по закону та справедливості!Горіти всім кацапо-рашистам у пеклі!Виродки вони!!!
показати весь коментар
19.03.2022 08:00 Відповісти
вот так по закону и справедливости их убивали в 2014-м , а потом тех кто убивал кацапов кинули на нары . Сначала это делал Петя с кумом , а потом и Вова с корешами . Кстати ! А ты сам сколько уложил ватанов ?
показати весь коментар
19.03.2022 08:30 Відповісти
і це буде вклад в генофонд людцва.
показати весь коментар
19.03.2022 08:41 Відповісти
Ну Ахметке уже пора определяться. Или он с Украиной или пусть валит на все четыре стороны. Мало ему было "убитой" Донбасс-ареной, теперь рашисты уничтожили "Азовсталь". Гуманитарной помощью Мариуполю рашистов становить не получается
показати весь коментар
19.03.2022 08:02 Відповісти
карма - вперта річ ..як не крути
показати весь коментар
19.03.2022 08:16 Відповісти
Боже, якщо москалі прорвуться і схоплять наших хлопців вони їх будуть мучить і мститись. Невже неможна нічого зробити, щоб їм допомогти. Дивитись боляче і лють від безсилля.
показати весь коментар
19.03.2022 08:24 Відповісти
Побачив кацапа :- Вилікуй Люлство,та,й Землю!!!
показати весь коментар
19.03.2022 08:24 Відповісти
Если бы этот завод во время приватизации отдали европейской или американской компании,а не вонючему донецкому картежнику,то московиты и близко бы не подошли до Мариуполя.
показати весь коментар
19.03.2022 08:27 Відповісти
Рыжий шулер должен был не гордонов юль и ляшков всяких кормить а закидывать Марик оружием и готовить для очевидной встречи с кацапней и долгой осады. Ничему история не учит.
показати весь коментар
19.03.2022 08:44 Відповісти
Буде побудовано новий за кацапські гроші.
показати весь коментар
19.03.2022 09:15 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2022 09:26 Відповісти
роSSія = тероризм. а терористи будуть горіти в пеклі!
показати весь коментар
19.03.2022 11:29 Відповісти
В 2018 році ТОП-100 найбільших платників податків України перерахували до зведеного бюджету 291,7 млрд грн, ця цифра більше на 14 % у порівнянні з минулорічними показниками.

Найбільше надходжень податкових платежів до зведеного бюджету Україні за 12 місяців 2018 року було сплачено такими кластерними об'єднаннями:
підприємствами НАК "Нафтогаз України" - 93млрд 306,6 млн грн, що на 11 133,2 млн грн, або на 13,5% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Група забезпечила 23,3% загальних податкових надходжень до зведеного бюджету України.

Фінансово-промислова група SKM (одноосібний власник Рінат Ахметов) сплатила в бюджет 90млрд 186,8 млн грн., що на 13 242,3 млн грн, або на 17,2% більше аналогічного періоду минулого року. Питома вага надходжень SKM до загальних надходжень усіх платників податків України становить 22,6%.
показати весь коментар
19.03.2022 11:38 Відповісти
 
 