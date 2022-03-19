Глава МЗС Великої Британії вважає, що санкції проти російських олігархів ніколи не знімуть

Глава МЗС Британії Ліз Трасс вважає, що запроваджені проти російських олігархів санкції ніколи не будуть зняті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона заявила в інтерв'ю газеті The Times.

"Це надзвичайно складно. Ці олігархи дозволили Володимиру Путіну робити те, що він робить. На його руках кров", - каже Трасс.

Вона також вважає, що російський олігарх, власник "Челсі" Роман Абрамович не зможе повернутися до Великої Британії. "Я не бачу такої ситуації", - каже Трасс.

За словами британського дипломата, Захід має винести урок з того, що він не зробив достатньо для стримування Росії з часів Холодної війни.

"Це почалося з кінця Холодної війни, коли ми скоротили наші витрати на оборону. Я думаю, що Захід почав втрачати пильність у роки Блера (Тоні Блер - прем'єр-міністр Британії 1997-2007 рр. – Ред.) і продовжував до нинішніх часів. Була низка переломних моментів. І в кожен момент Захід не сприймав серйозно те, що планував Путін", - сказала Трасс.

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Примирення з авторитарними режимами, за словами Трасс, більше не має відбуватися.

"За останні 20 років було занадто багато примирень із авторитарними режимами для торгівлі та економічного зростання, занадто багато безпечності та недостатньо уваги безпеці й обороні. Це загальна проблема... У цілому вільний світ занадто багато уваги приділяв отриманню дешевої нафти, дешевої електроніки, дешевих товарів за рахунок нашої свободи і безпеки", - зазначила глава МЗС Британії.