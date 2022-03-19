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Велика Британія (3653) олігарх (688) санкції (6830) Трасс Елізабет (167)

Глава МЗС Великої Британії вважає, що санкції проти російських олігархів ніколи не знімуть

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трасс

Глава МЗС Британії Ліз Трасс вважає, що запроваджені проти російських олігархів санкції ніколи не будуть зняті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона заявила в інтерв'ю газеті The Times.

"Це надзвичайно складно. Ці олігархи дозволили Володимиру Путіну робити те, що він робить. На його руках кров", - каже Трасс.

Вона також вважає, що російський олігарх, власник "Челсі" Роман Абрамович не зможе повернутися до Великої Британії. "Я не бачу такої ситуації", - каже Трасс.

За словами британського дипломата, Захід має винести урок з того, що він не зробив достатньо для стримування Росії з часів Холодної війни.

"Це почалося з кінця Холодної війни, коли ми скоротили наші витрати на оборону. Я думаю, що Захід почав втрачати пильність у роки Блера (Тоні Блер - прем'єр-міністр Британії 1997-2007 рр. – Ред.) і продовжував до нинішніх часів. Була низка переломних моментів. І в кожен момент Захід не сприймав серйозно те, що планував Путін", - сказала Трасс.

Також читайте: Велика Британія не зробила достатньо, щоб кинути виклик Путіну, - Трасс

Примирення з авторитарними режимами, за словами Трасс, більше не має відбуватися.

"За останні 20 років було занадто багато примирень із авторитарними режимами для торгівлі та економічного зростання, занадто багато безпечності та недостатньо уваги безпеці й обороні. Це загальна проблема... У цілому вільний світ занадто багато уваги приділяв отриманню дешевої нафти, дешевої електроніки, дешевих товарів за рахунок нашої свободи і безпеки", - зазначила глава МЗС Британії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Это правильно, но надо помнить, что олигархи - это только часть росии. Санкции против всей росии нельзя снимать в принципе. До того момента, пока там не начнут квакать лягушки. С лягушек санкции можно снять.
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19.03.2022 08:10
+7
Снимок сделан по дороге в Польшу.В Сети появилось фото, как экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон за рулем грузовика везет гуманитарную помощь для украинцев.
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19.03.2022 08:12
+2
зняти то може і не знімуть але вони будуть шукати лазейки..втратять не все а частково,на то вони олігархи
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19.03.2022 08:08
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зняти то може і не знімуть але вони будуть шукати лазейки..втратять не все а частково,на то вони олігархи
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19.03.2022 08:08 Відповісти
то що )(уйла фінансувати не будуть або по крайній мірі будуть остерігатись .це факт
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19.03.2022 08:09 Відповісти
угу .Только как долго они этого будут остерегаться ? Как и в 2014-м ?
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19.03.2022 08:21 Відповісти
До полного развала Мордора...
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19.03.2022 08:09 Відповісти
Это правильно, но надо помнить, что олигархи - это только часть росии. Санкции против всей росии нельзя снимать в принципе. До того момента, пока там не начнут квакать лягушки. С лягушек санкции можно снять.
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19.03.2022 08:10 Відповісти
Не потрібно знімати-потрібно лише додавати щоб розчавити...
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19.03.2022 08:11 Відповісти
Снимок сделан по дороге в Польшу.В Сети появилось фото, как экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон за рулем грузовика везет гуманитарную помощь для украинцев.
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19.03.2022 08:12 Відповісти
на форумах задавав питання ординцям..питаю то хто нам українцям "братья славяне" ? мовчать
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19.03.2022 08:15 Відповісти
Добре що хоть пізно,але зрозуміли що таке Путлерізм
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19.03.2022 08:17 Відповісти
так вы же сами со своими европейскими товарищами благополучно их обходите .Это доказано ещё с 2014 года . Кого вы хотите обмануть ?
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19.03.2022 08:20 Відповісти
Та які до біса російські олігархи, це керуючі державним майном і фінансами ,які поставлені КГБ-ФСБ росссії і повністю залежні від них.
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19.03.2022 08:20 Відповісти
Треба пообіцяти зняти і надати деякі преференції тим, хто принесе головку *****...
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19.03.2022 08:27 Відповісти
Это не совсем правильно. Нельзя отрезать пути отползания. Нужно ставить условия типа - до смерти путина или до развала росии
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19.03.2022 08:30 Відповісти
Мордор неповинен смердіти!
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19.03.2022 08:37 Відповісти
Колективний Захід потроху починає прозрівати і розуміти, якого нового фюрера виплекали в кремлі.
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19.03.2022 08:50 Відповісти
 
 