12 488 20
Українці сьогодні і завтра блокуватимуть російські та білоруські фури на польському кордоні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Українці планують блокувати проїзд білоруських та російських фур у Польщі.
Активісти закликали українців блокувати проїзд російських та білоруських фур на польському кордоні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про заплановану акцію повідомила медіаекспертка та організаторка акції Ірина Земляна. Акції відбуватимуться 19 та 20 березня з 9:00 на кордоні Польщі з Білоруссю.
"19 березня всі українці, що є в Польщі, мають бути на кордоні з Білоруссю Кукурикі-Козловичі (Kukuryki - Kozłowiczy) та блокувати його для проїзду російських та білоруських фур, які везуть товари в Росію", — написала вона у Facebook.
Топ коментарі
+10 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар19.03.2022 08:24
+8 Владимир Науменко 7a99212c
показати весь коментар19.03.2022 08:51
+7 Bob Fayn
показати весь коментар19.03.2022 08:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Гангренутреба ізолювати@
Тем более сейчас в европе много наших не связанных работой!
Однак, як показує практика, всі ті "патріоти України", які миють панські дупи - галімі манкурти, вони можуть тільки сидіти на дивані і думати виключно за власний комфорт, вони внє палітікі. Тому не вірю, що і в цей раз на кордон приїде не більше 50 осіб.
Это ж можно сделать одной бумажкой - выезд только пустым. И всё.