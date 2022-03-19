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Новини Війна в Україні
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війна (10717) Конституція (486) Порошенко (12816) Росія (36056) членство в НАТО (680) Офіс Президента (1457) Арестович Олексій (288)

Офіс Президента: Порошенко спровокував війну тим, що вніс членство в НАТО в Конституцію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арестович

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що однією з причин повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну стало закріплення колишньою владою в Конституції курсу на членство в НАТО.

Про це він сказав у п’ятницю, 18 березня, в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

"Порошенко, коли вносив це, то була його особиста передвиборча піар-технологія. Він тоді вже знав, що НАТО нас ніколи не прийме. І зараз не остання доля провини за військову агресію проти України лежить на тих, хто приймав і просував цю норму в Конституцію", – заявив Арестович, який з початку великої війни став одним із речників Банкової.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конституційні формулювання щодо НАТО обговорять після закінчення українсько-російських переговорів, - Стефанчук

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Топ коментарі
+201
Люся опять обосралась
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19.03.2022 08:29
+163
Люся, как и Стефанчук, Подорляк и Агрохимия навязывают нам необходимость в ближайшем будущем поставить вопрос об исключения курса в НАТО из Конституции, нас просто готовят к согласию на этот пункт требования кацапов, собственно, наша переговорная группа фактически на это согласна.
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19.03.2022 08:35
+162
Может пора уже убирать эту говорящую голову с экранов
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19.03.2022 08:29
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НАТО нікого не кличе. НАТО приймає до себе, якщо в поступаючого є таке бажання - і те не всіх. А лише тільки тих (окрім бажання), хто відповідає критеріям, прописаних в Статуті НАТО
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19.03.2022 14:48 Відповісти
Ще раз: без відповідного бажання та виконаних статутних критеріїв вступу - не прийме
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19.03.2022 15:03 Відповісти
тільки я щось сумніваюся, що ти з окопу... Першим же своїм постом визначив, чия помийка цензор.нет...
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19.03.2022 14:50 Відповісти
у вас вже евакуація оголошена. Однією із причин якої є відмова не те що від вступу в НАТО, а й від співпраці з НАТО з другої половини 2019-го дпо 2021 рік включно.
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19.03.2022 15:06 Відповісти
татаровы дерьмаки. арестовичи. свинстефанчук одни мрази
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19.03.2022 14:43 Відповісти
час ракети нато з естонії чи литви по підербургу чи мацкві набагато менший, ніж з харкова чи києва, але тупих лохів продовжують годувати гівном про страшну небезпеку для ********* від нато в Україні!
а міжконтинентальним ракетам взагалі по боку всі кордони і відстані....
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19.03.2022 14:44 Відповісти
Арестович став надзвичайно токсичним, пора йти зі сцени.
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19.03.2022 14:45 Відповісти
Арестовича психіка не витримала, це нормально, люди шукають когось відповідальним за провали так їм стан легше , головне два три тижні почекати … і це пройде.. це нормальне явище при неврозах …тому не стон панікувати …Все буде добре , перемога за Україною, нас не зламати !!!Слава Богу який з Україною .., хто зможе Йому протистояти
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19.03.2022 14:46 Відповісти
надо разобраться после победы,кто из мразей несет ответственность за разблокирование и способствование продвижению рашакарателей из недокрыма....сколько же кротов и мразей засело в руководстве.....
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19.03.2022 14:47 Відповісти
Люся нас готує до капітуляції? Спочатку відмова від НАТО, потім російська друга державна, а там і до здачі територій та денацифікації нас підведуть заради "миру". Так це їм вже не вдасться. Пішли нах з таким миром! Не за це тисячі людей померли та міста зруйновані щоб після цього Україна стала колонією раши.
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19.03.2022 14:49 Відповісти
Удивительный м-удак.
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19.03.2022 14:51 Відповісти
Виталий Портников

Вчера в 14:05 ·



Логіка пана Арестовича, який вважає, що конституційна фіксація євроатлантичних прагнень України стала однією з причин російського нападу на нашу країну, нагадує мені логіку жертви згвалтування, що намагається зрозуміти що вона зробила не так і чому саме на неї напав маніяк. Може, вона була неправильно одягнена, може вона занадто сильно йому посміхались або, навпаки, була надто агресивною? А правда в тому, що маніяк напав тому, що хотів напасти і знищити, а не тому що жертва обрала не той фасон одягу. Євроатлантична інтеграція України турбує Путіна тільки з однієї причини - якщо вона відбудеться, окупація українських земель і включення їх до складу Російської Федерації стане неможливим. А це і є головною метою Путіна, а зовсім не нейтралітет України чи визнання російського статусу Криму. І навіть якщо ми сьогодні погодимося із путінськими умовами і станемо нейтральною державою, це не врятує нас від війни, а наблизить нас до неї. Як і бажання закінчити війну у голові у 2019 році не відвернуло нас від війни, а тільки наблизило нас до неї. Просто війна із нейтральною і демілітаризованою Україною стане для Путіна менш ризикованою, ніж нинішній невдало підготовлений напад. Зрозумійте, нарешті, що Путін не стільки закінчує цю війну, скільки готується до наступної.
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19.03.2022 14:51 Відповісти
Вот просто вдумайтесь в то, что оно несет - то-есть, если бы Алексеевич тогда "внес в конституцию договор ОДКБ", то и войны не было бы! Вот только этот дурак забыл одну деталь президент в конституцию Украины ничего вписать не может пока это не будет принято констуционным большинством Рады. И получается, что этот ублюдок, решил раздуть вражду в обществе именно сейчас, момент "подходящий". Похоже у Зеленского крыс намного больше чем мы думали.
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19.03.2022 14:53 Відповісти
Арестович хочет скормить нам идейку, что, поскольку в НАТО нас не берут,
то надо вообще забыть о НАТО. И тогда путину будет что праздновать на 9 мая.
А мы останемся без поддержки оружием и боеприпасами, и вообще будем выглядеть оплёванными лохами. Зато Арестович будет доволен. Как и его хозяева. Кто-то сомневается, что у него есть хозяяева?
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19.03.2022 16:11 Відповісти
Клоунам з З-ОПи знову коксу навезли, люська явно не одну порцію тяпнув. Іди слідом за рашистським військовим кораблем, ще один зедовбню
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19.03.2022 14:57 Відповісти
Ні, не погоджуюсь! Аферествич, дунда, боров стефанчук, подляк і не сумніваюсь д'єрмак, всі в унісон! - чи ще недостатньо доказів тому це є позицією чинної української влади? Іншими словами: під коксом антиНАТО - вся ОПа! Не одна люська!
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19.03.2022 15:00 Відповісти
Забули ще кількох з з ОП , ДБР і прокуратури. За суддів навіть не згадую...
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19.03.2022 15:59 Відповісти
дерьмак там дирижер, а партитуру вже давно написав композитор патрушев. А сам обманув оркестр з ОПи клявся ж на Марсовому полі, що рузге воювати не буде, навіть квіти поклав жертвам (наперед, сволота) А через три тижні оркестранти зайнялись своєю звичною справою - гадити.
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19.03.2022 19:41 Відповісти
Зараз, от, на Прямому Наталка Фіцич та Сергій Висоцький дискутують з нардепом Дундою, який також в унісон з ОПою аферестовичем "сумнівається" в доцільності вступу в НАТО.
Отже: відмова від вступу в НАТО - це вже офіційна позиція уродів на чолі з головкою ЄрЗе.
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19.03.2022 14:57 Відповісти
Вава хоче отримати премію миру і відмазати ***** від Гааги.
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19.03.2022 15:11 Відповісти
Арестович был дебилом, является дебилом, и дебилом будет, т.к. его куриные мозги способны лишь на пиар, но никак не на умственную деятельность. Он одна из наиболее мерзких личностей коими окружил себя Зеленский, и которые саботажем укрепления армии, Оборонпрома, а также протекциогизмом кремлёвских наративов дали надежду Кремлю на победу и реально спровоцировали открытое вторжение рашистов в Украину!!!
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19.03.2022 15:06 Відповісти
Люська, вафельницю закрий.
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19.03.2022 15:09 Відповісти
З початком війни у Порошенка із Зеленським була домовленість не воювати між собою, а разом воювати з рашистами. Клоунів вистачило не надовго. Ворогом для них не *****, на рашисти, а Порошенко, вірніше Армія, Мова, Віра. Саме та Армія, яку створив Порошенко і яка не дає сайтісь па срєдінє.
У ***** в НАТО є надійні спільники: Угорщина, Німеччина, Франція, які блокували не тільки надання ПДЧ в НАТО, а навіть зустрічі Україна - НАТО. До війни проти України ***** почало готуватись як мінімум з 2007 року.
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19.03.2022 15:22 Відповісти
Арестович забув, що спочатку путлер напав в 2014, потім вибрали Пороха президентом, а вже аж потім внесли НАТО в Конституцію. То може сьогодні зрада?
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19.03.2022 15:22 Відповісти
Ще що вони вигадають щоб прикрити свою недолугість, відсутність волі і сміливості боротися з ворогом. Це більше схоже на підготовку до зради інтересів України.
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19.03.2022 15:53 Відповісти
ЕРМАК НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!
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19.03.2022 16:01 Відповісти
"Ваш"? Назовитесь. Вы кто?
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19.03.2022 16:04 Відповісти
ТАТИ ДУЖЕ МАЛОЧИСЕЛЬНИЙ НАРОДЕЦЬ
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19.03.2022 19:43 Відповісти
Если бы не Крым, никто бы курс на НАТО в Конституцию не вносил.
То что нас примут в НАТО через 20-50-150-200 лет не важно:
важно, что нужные страны нам эффективно помогают.
Арестовичу это не нравится ?
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19.03.2022 16:06 Відповісти
Цей моральний непотріб, дегенерат суспільної думки, сраколиз дупи зе-гидоти - Люся Обдристовіч, приховує дуже важливу річ: навіть, тоді, коли Україна була нейтральною, паРаша окупуквала Крим та ОРДЛО. Порох дбав не за для предвиборчого піару, а для захисту країни. Хочеться нагадати цьому гниднику, вилузувачу дупи жабинятки, - напад паРаши на Україну стався і завдяки нищенню нашої армії, скорочення бюджету МОУ, ніщення ракетних програм, відвід військ та розмінування кримського перешейку, постійне намагання зазирнути у очі... чи ще нижче *****, - і все це завдяки МЗЧ - маленькому зеленому чмо. Повторювати нарративи ***** це - у військовий час - зрада за яку пуля у лоба. І чим Україна могла загрожувати країні, яка має триаду, якою володіють усього три держави у світі?
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19.03.2022 16:09 Відповісти
Арестович иди на@#₽_&уй.
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19.03.2022 16:47 Відповісти
Арестович путает причину и повод. Не понятно только, сознательно или нет...
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19.03.2022 16:56 Відповісти
для меня достаточно, что эта гнида ходит под Дерьмаком
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19.03.2022 16:57 Відповісти
ОП не имеет права на свою точку зрения, отличную от точки зрения Президента.
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19.03.2022 17:00 Відповісти
Напав пуйло, а винний Порошенко
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19.03.2022 17:09 Відповісти
Перший напад кацапні с Заліської Орди на Київ і Україну 1169рік.
Чи була тоді Конституція України, чи жив тоді Порошенко і чи існувало тоді НАТО?
До 2014р. Порошенко не президент, до 2014р. Україно офіційно безядерна, позаблокова країна, з кацапнею підписано договір про ненапад, про визнання кордону, армія України тільки назва, все просрали і все розпродали, навіть в Конституцію внесли заборону на іноземні бази в Україні. Більш миролюбної і беззахисної країни в Світі не існувало чим Україна, нам це чимось допомогло? Ні, навпаки, навіть Лукашенко почав нам погрожувати бо зрозумів, що сильніше нас. Люся Аристович дово*б, чи підлий зрадник. А може і те і інше.
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19.03.2022 17:36 Відповісти
Коли ці зекоманда каже, що домовляються з рашистами, а рашисти виставили чіткі вимови - від України неповинно нічого залишитись, ані назви, а ні держави, а ні армії, ані народу, ані мови, то виникає питання - про що ці зелені з домовляються з російськими фашистами? Про здачу України і про гарантії безпеки для себе?
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19.03.2022 17:41 Відповісти
Пусть пойдет повоюет. Может больше пользы будет
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19.03.2022 17:53 Відповісти
Якщо всі знали ,що НАТО нас не прийме,то путін теж був в курсі.Мабуть ,то не Порошенко був причиною!!!. Для чого так говорити!!!!
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19.03.2022 18:12 Відповісти
Путін також знав, що НАТО нас не прийме, але цього не знали майже 140 млн мордорців. Ото ж путін їх лякав ракетами НАТО на території України.
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19.03.2022 18:23 Відповісти
Вступ до НАТО в Конституції України це було не причина війни, а одна з зачіпок для нападу.
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19.03.2022 18:27 Відповісти
Арестович розчарував.

По факту, українців готують до зміни курсу від ЄС або в нікуди або знову втіхаря до Рашки.

Походу, буде в 15 пунктах і відміна курсу на НАТО і роззброєння ЗСУ по російським забаганкам і відміна санкцій. По денацифікації вони сімі не в курсі, що це таке але вимагають.

І буде третя війна з РФ через деякий час, коли РФ ще краще підготується. Або дуже швидка або знову дуже кривава.

З такими розкладами більшість з тих 3 200 000 людей, що вже виїхали можуть вже ніколи не повернутися до України.
По факту люди вибрали вступити в НАТО без України.

Сумно, що Україна - це постійне поле бою для усіляких мудаків, тіпа Путіна і Сталіна.

Але треба триматися і повбивати якомога більше русні поки не підписали.
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19.03.2022 18:36 Відповісти
Kyo mog padumat chto putin takoi ubiica

Kaneshno bi vziali esli putin bil bi politikom no on ubiica i krimilal

Evropa nekodga bi ne astavil ludei v evrope takom sastaianii no seichas drugoe .. putin gabarit a otomnoi bombe

Vi chto dumaite u evropi net ludei ? U négo net atomnoi bombi ?
Nachnotsia unichtajenia mira

AB etom ne kto ne mog padumat

I vi cechas ishite kto vinavat?
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19.03.2022 18:43 Відповісти
У них мозгов нет раз они это говорят Путлеру плевать на все он бы нашел причину Просто надо послушать риторику русских фашистов путлер хотел войти в историю как собиратель земель а войдет как зверь Если взять историю россии у них всегда война
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19.03.2022 19:16 Відповісти
ідіот1
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19.03.2022 19:51 Відповісти
Пану Арестовичу все не йметься знайти винного у війні, окрім нашого "найвеличнішого" головнокомандувача всіх часів, який два роки свого президентства все хотів замиритися з путлером. Не озброював армію, не виконувалося держзамовлення на виготовлення свойого озброєння, а тепер одна гавкати на
когось. Але люди не забудуть, що було раніше
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19.03.2022 19:57 Відповісти
Люся,иди на ***!
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19.03.2022 20:32 Відповісти
Зеленский даже наверное понял,каким дерьмом он себя окружил
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19.03.2022 21:04 Відповісти
гамно до гамна...
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19.03.2022 22:25 Відповісти
арестович це-радник,зрадник,фсбешник
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19.03.2022 21:49 Відповісти
у меня 1 вопрос: почему он не на фронте??
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19.03.2022 22:04 Відповісти
коментар відмічено як спам
Проблема в тому, що більшість українців хоче, щоб Україна була у НАТО (близько 70 відсотків).І Арестович, і Президент також цього хоче. Але питання в тому, чи хоче цього НАТО. 26 лютого, на третій день нападу орків, збиралася екстрена нарада НАТО, куди були запрошені Молдова та Грузія, а Україну не запрошували. За 24 дні війни з орками, НАТО як організація (не як окремі країни, що входять до НАТО) нічого колективно не зробила (окрім передачі 50 тонн палива). Весь час представники НАТО постійно робили провокуючі заяви. На кшталт, НАТО не закриватиме небо, НАТО не провокуватиме росію і тому подібне, повторюючи це як мантру, що навіть при використанні хімічної зброї орками навіть тоді НАТО не буде закривати небо. Як на мене, якщо НАТО цього не планує робити, то навіщо про це попереджувати. Це просто може трактуватися як зелене світло для Путіна продовжувати і збільшувати агресію. Трактуватися як слабкість, і напевне саме так і трактується агресором. Якщо НАТО не будете втручатися, то краще б взагалі мовчати, не повторювати цього з усих куточків світу, щоб у ворога були хоч якісь вагання, побоювання та стримування власних агресивних дій. Якщо НАТО принаймі зараз не готове прийняти Україну, то наразі мають бути прийняті інші міри по забезпеченню безпеки країни. Широкий договір гарантій багатьох інших країн-друзів України. Типу оголошеного Зеленським концепту союзу країн U24. Ну і загалом є питання, навіть суто теоретично, щодо законності будь яких договорів перед дулом пістолета. І наскільки вони мають виконуватися. І перед ким цей договір буде? Перед Путіним? Я думаю щоб НАТО нас прийняло, нам просто треба вистояти і відновити свою цілісність. Процес переговорів затягується, щоб зменшити переговорні позиції орків. Час грає на нашу користь.
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19.03.2022 22:16 Відповісти
^якась про-кацапщина,
позицію союзників кацапів - німців та менших, видає за позицію НАТО,
кинув в спам на всяк випадок
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20.03.2022 03:19 Відповісти
Арестович, как будто оправдывает плешивого вождя рашки. Как минимум странно звучит в разгар войны. Выспаться ему надо, а то по законам военного времени придется действовать.
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19.03.2022 23:17 Відповісти
о, тыща хвалебных коментов. зрада-ниновижу.
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20.03.2022 00:12 Відповісти
І все-таки гнила натура зелі таки вилазить назовні.
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20.03.2022 00:22 Відповісти
Люся ніколи не був адекватним. Напевно тому що нічтоже сумяшице. Пу.. оголосив що України не існує - є лише Росія. А чому? Тому що Моксель привласнила історію України-Русі і протягом столвть знищувала усе українське і мову, і національні традиції, і фолальор......На політичнвй карті не може бути дві країни з однією історією. А Україна відродилась. Пу.. вирішив знову Україну знищити.!!!
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20.03.2022 01:14 Відповісти
ну блин и логика у чувака... Значит во всем виноват Президент Порошенко . А окурок путин ни в чем не виноват... Вот так и работает гебельская пропоганда...👿👿👿
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20.03.2022 03:25 Відповісти
це чмо, Арестович, професіональний пропа-гандон. При чому тут НАТО? Україна ще жива завдяки країнам НАТО. Що зробила влада за 3 роки для своєї арміі?
будувала дороги??? Ви спитайте цього горе-стратега скільки коштує нейтралітет України? Озброїти армію в 300.000 необхідну для оборони країни буде коштувати приблизно $500 млрд (це мінімум) за умови, що всі у світі будуть згодні продавати озброєння. Але цього не буде!!! Ніхто у світі не продає ******* озброєння і особливо нейтралам!!! І де він збираєтся знайти ці $500 млрд після війни, коли треба буде усе що є витрачувати на відбудову країни? План Маршалла? хто йому це обіцяв? А якщо не буде цих грошей і одразу то не буде боєздатної армії і то буде нова війна через рік або два і ніхто тоді не поможе, бо країна буде нейтральна і нікому не потрібна.
ДУМАЙТЕ!!! Я не за Порошенка або Зеленського. І я не з УкраЇни, я з Америки але мені жаль Україну, бо ж це моя Батьківщина.
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20.03.2022 03:33 Відповісти
А что не так он сказал? Все верно. Даже сама жизнь показала что НАТО нам не нужно. Никто не будет умирать за нас. Вот развить свою армию до уровня НАТО, вот это разумно.
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20.03.2022 06:23 Відповісти
Почему эта ванга-арестович не на фронте, а бегает по телеканалам со своими предсказаниями? А по поводу НАТО- у нас в очередной раз назревает ЗРАДА. Не Порошенко виноват в войне, а ПРОСТО НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЯТЬ, вагнергейт и прочие трусливые действия полезных идиотов от новой власти. Путин нападает на самых слабых, и то что он напал именно сейчас уже говорит о слабости ЗЕкоманды и нашего нейтралитета. А причина нашего непринятия в НАТО - это страшнейшая коррупция во всех эшелонах власти и в первую очередь в офисах президента. Так что начните с себя, а не с НАТО. Конституцию во время войны никто не меняет, это авантюризм. И наш Великий народ заслужил знать правду- о чем вы там договариваетесь с рашистами, пожимая им кровавые лапы.
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20.03.2022 07:03 Відповісти
Це помилка Арестовича.Такі заяви безглузді,безпідставні і не на часі.Схоже на розбрат.Залужний просить одне,Оп робить інше:хлопці,ще рано,Ви ще не досягли рівня Македонського.Де Ваші біженці,- на територіі НАТО,звідки гранатомети й ПЗРК,- теж з НАТО.Те ж НАТО попереджало про вторгнення:що зробили?Скільки ракет було зроблено за останні три роки?Чому КБ Луч успішно працювало на експорт,але держзамовлень не мало?....І так по всьому.Після Перемоги ви будете відповідати на всі ці та інші питання.Вірю в ЗСУ!Героям Слава!
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20.03.2022 07:11 Відповісти
Відправити його на передову копати окопи.
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20.03.2022 09:31 Відповісти
По всьому виходить , на Банковій зріє зрада. Відмова від НАТО. Просрали підготовку до війни, будували дороги замість будувати армію. А тепер готовлять грунт , щоби лизати жопу *****. Не вийде, нєх знають. Хто вони такі , щоби під час війни міняти Конституцію
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20.03.2022 07:11 Відповісти
я додам, це підло робити зміни до Конституціі, за яку гинуть люди, гинуть в тому числі і за НАТО, бо вони не хочуть оставити безлад і війну у спадщину своїм дітям.
Україна має 100% шансів бути в НАТО, треба бути наполеглівішим і не звертати уваги на усяких фашистів з Германіі та Угощини. Це питання вирішують у Вашингтоні, і тому є великий шанс. Але не треба приходити у Конгресс із звинувачуваннями і проголошенням безглуздої ідеі нейтралітету. Ця ідея - це капітуляція України. І ніхто інакше це не сприймає. Багатьом вона подобається бо дозволяє закінчити війну і заробляти криваві гроші з Путіним. Але це не є шлях яким треба йти.
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20.03.2022 08:04 Відповісти
Це фактично друга людина після Лукашенка, нерахуючи рашку, яка відкрито підіграла Путіну!!! Не знаю, чи свідомо? Чи від недалекогог розуму, але кращого подарунку для Путіна навіть важко уявити!!! І це під час війни, коли відбувається геноцид українського народу і намагаються знищити українську державність! Почитайте як слова Арестовича, який сьогодні наділений повноваженнями коменувати позицію української влади, підхватили усі російські ЗМІ!!! А що мають робити партнери???
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20.03.2022 08:53 Відповісти
Або це фейк, або Президент Зеленський повинен негайно звільнити цього провокатора, який руйнує таку важливу єдність Військово - Політичного проводу і народу.
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20.03.2022 09:30 Відповісти
Порошенко спровокував війну тим, що регулярно паралельно ...перешёптывался под ковром с кремлем, медведчуком &К° и решал СВОИ ШКУРНЫЕ вопросы ЖмуРукуОбнимаю КакНашиДела "лишняя копеечка в офффшоре не помешает". Казнить мерзавца за госизмену!
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20.03.2022 11:21 Відповісти
Опять этот гандон лепит что попало, ведь договорились, не нападать друг на друга пока война, а это чмо уже второй день раскачивает ситуацию. Может папа Арестовича виноват что не кончил на стену!
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20.03.2022 21:21 Відповісти
Такое ощущение, что уже идет борьба за бюджет выделенный рассеей на подмазывание причастных к подписанию договора.
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20.03.2022 23:09 Відповісти
Альо може це трапилось, тому що Слуги із своїм лідером про...***** три роки. Ні однієї нової ракети не зроблено, зарплата для армії не підвищували, жували соплі і розповідали що у вас все під контролем. Всі хто підспівує в цьому напрямі. Знайте ви йо...бані в душу під...ари. І тільки заїкнітся про мир, капітуляцію, і ми не в НАТО. Свої кишки будете мотати на кулак, стратеги херові!!!!!
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20.03.2022 23:14 Відповісти
Або Україна перемагає, і втоптує кацапню в чорнозем. Або всі хто здасть Україну лагає з ними поряд. Третього не буде.!!!! І тоді точно з Альоші зроблять Люсю.
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20.03.2022 23:24 Відповісти
Що за лайно він несе
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22.03.2022 00:54 Відповісти
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