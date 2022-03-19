Погоджено гуманітарний коридор у Луганській області на 19 березня, - глава ОВА Гайдай

На суботу, 19 березня, у Луганській області погоджено гуманітарний коридор, а також "режим тиші" з 9:00.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Нам погодили гуманітарний коридор, спробуємо сьогодні евакуювати людей та привезти їжу. "Режим тиші" погоджено на 19 березня, починаючи з 9:00", - написав Гайдай.

"Росіяни продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли наших міст. Утім, ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися "режим тиші", щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається. Гуманітарний коридор погоджено на високому рівні. Сподіваюсь, домовленості з боку росіян будуть дотримані", - додав глава Луганської ОВА.



Також повідомляється, що евакуація автобусами очікується із Сєверодонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська. Евакуаційний поїзд із Новозолотарівки буде приблизно о 14:00.

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