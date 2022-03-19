РФ використовує переговори для перегрупування військ, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.

Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, — це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.

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"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.

За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".