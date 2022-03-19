УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4776 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
12 141 25
армія РФ (13448) Велика Британія (3653) війна (56233) перемовини (2483) Трасс Елізабет (167)

РФ використовує переговори для перегрупування військ, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трасс,ліз

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.

Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, — це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Великої Британії вважає, що санкції проти російських олігархів ніколи не знімуть

"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.

За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Та про це кричать всі свідомі українці. Лиш наші переговорники не чують.
показати весь коментар
19.03.2022 08:42
+21
Да це вже всім зрозуміло, включаючи аборигенів Австралії та туарегів Північної Африки. Тільки два генія - Арестович і Подоляк цього не підозрюють...
показати весь коментар
19.03.2022 08:43
+7
тут тільки одне слово переставити.
"Объясните это дегенерату Зеленскому и с его офиса Абдрестовичу "
показати весь коментар
19.03.2022 08:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та про це кричать всі свідомі українці. Лиш наші переговорники не чують.
показати весь коментар
19.03.2022 08:42 Відповісти
А як почують, то що?
показати весь коментар
19.03.2022 08:51 Відповісти
Так було завжди.
показати весь коментар
19.03.2022 08:42 Відповісти
Да це вже всім зрозуміло, включаючи аборигенів Австралії та туарегів Північної Африки. Тільки два генія - Арестович і Подоляк цього не підозрюють...
показати весь коментар
19.03.2022 08:43 Відповісти
е ще 3й наігенальніший - але не мона.
показати весь коментар
19.03.2022 08:48 Відповісти
Та да. Не можна... , ***...
.
показати весь коментар
19.03.2022 11:56 Відповісти
та *** би з нею руснею - Україна чому там?
показати весь коментар
19.03.2022 08:44 Відповісти
Объясните это Зеленскому и дегенерату с его офиса Абдрестовичу
показати весь коментар
19.03.2022 08:50 Відповісти
тут тільки одне слово переставити.
"Объясните это дегенерату Зеленскому и с его офиса Абдрестовичу "
показати весь коментар
19.03.2022 08:55 Відповісти
Там не понятно кому объяснять. Думаю, что Ермаку. Но тому объяснять бесполезно, только если методами Аль Капоне.
показати весь коментар
19.03.2022 09:54 Відповісти
Вот это новость!
показати весь коментар
19.03.2022 08:53 Відповісти
"Здається, я розумію, чому зараз так активно запустили всі подоляківські й рашистські ботоферми з дискредитацією Петра Порошенка та всіх, хто його підтримує. Зеленського поки не критикую, нехай поки будемо вважати, що він не в курсі, а Єрмак його знову занурив у теплу ванну.
Річ у тім, що Порошенко провів купу переговорів, про які не виспівували різні арєстовічі й підготував свій план, за який реально можна боротися й знаходити підтримку кожного пункту й підпункту, які у свою чергу мають подальшу структуризацію. Це план закінчення війни перемогою, а не м'ягкою капітуляцією, як це старється організувати Єрмак, та побудови нової й успішної європейської країни. Деталізований план уже переданий Зеленському. Ох, як декому не хочеться його реалізації!
Далі пропоную інфографіку з основними позиціями Плану Порошенка. Потім ще зможемо багато що розібрати детальніше. Основне - під цей план уже є певні домовленості, багато що узгоджено на політичному рівні. Він реалістичний."
показати весь коментар
19.03.2022 08:54 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2022 09:07 Відповісти
Ми унікальна, геніальна, безстрашна нація.
В нас сильні гени !На відміну від самі знаєте.
Ми ж то вистоїм по любому!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Слава нам усім!❤️
Відео кліп - https://youtu.be/ijhDcA8bAE0
показати весь коментар
19.03.2022 08:57 Відповісти
Это точно, переговоры - фуфло. Отвлечение внимания и растягивание времени. А тем временем бомбят города и убивают гражданское население и инфраструктуру Украины.
показати весь коментар
19.03.2022 08:59 Відповісти
Переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, - Подоляк | Українські Новини (ukranews.com) - переговори з пуйлом мають тривати не довше автоматної черги!
показати весь коментар
19.03.2022 09:09 Відповісти
Для завершения войны кацапы должны сдохнуть. И не только ***** а все кацапы. И не верьте в сказки что во всем виновато только *****. Большинство козломордых топит за уничтожение украинцев. *каются* только те что попали в плен и только потому что попали в плен
показати весь коментар
19.03.2022 09:16 Відповісти
Росіяни - найбрехливіші людці у світі. Причому весь народ, вся країна!
показати весь коментар
19.03.2022 10:27 Відповісти
А какая связь между переговорами и передислокацией, пополнением частей живой силой и техникой эта " специалистка" может сказать?
показати весь коментар
19.03.2022 14:05 Відповісти
С самого начала было ясно, что им просто нужна передышка.
Об этом говорит состав московитских "переговорщиков.
С украинской стороны надо было выставить пациентов Павловской -
отобрать кандидатов наук с умными лицами и одеть в костюмы подороже.
Они управляют вселенной, а армия для них раз вообще плюнуть.
показати весь коментар
19.03.2022 15:58 Відповісти
 
 