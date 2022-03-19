РФ використовує переговори для перегрупування військ, - глава МЗС Великої Британії Трасс
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Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.
Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, — це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.
"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.
За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
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"Объясните это дегенерату Зеленскому и с его офиса Абдрестовичу "
Річ у тім, що Порошенко провів купу переговорів, про які не виспівували різні арєстовічі й підготував свій план, за який реально можна боротися й знаходити підтримку кожного пункту й підпункту, які у свою чергу мають подальшу структуризацію. Це план закінчення війни перемогою, а не м'ягкою капітуляцією, як це старється організувати Єрмак, та побудови нової й успішної європейської країни. Деталізований план уже переданий Зеленському. Ох, як декому не хочеться його реалізації!
Далі пропоную інфографіку з основними позиціями Плану Порошенка. Потім ще зможемо багато що розібрати детальніше. Основне - під цей план уже є певні домовленості, багато що узгоджено на політичному рівні. Він реалістичний."
В нас сильні гени !На відміну від самі знаєте.
Ми ж то вистоїм по любому!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Слава нам усім!❤️
Відео кліп - https://youtu.be/ijhDcA8bAE0
Об этом говорит состав московитских "переговорщиков.
С украинской стороны надо было выставить пациентов Павловской -
отобрать кандидатов наук с умными лицами и одеть в костюмы подороже.
Они управляют вселенной, а армия для них раз вообще плюнуть.