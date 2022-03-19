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Брехнею в Радбезі ООН Росія намагається зняти із себе відповідальність за війну, - Томас-Грінфілд

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

томас-грінфілд

Росія намагається використати Радбез ООН для поширення пропаганди та виправдання неспровокованого та жорстокого нападу на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, таку спеціальну заяву зробила вчора перед початком засідання Ради Безпеки ООН посол США в цій організації Лінда Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд зачитала спільну заяву Албанії, Франції, Ірландії, Норвегії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів у зв'язку з тим, що Росія внесла до порядку денного Ради Безпеки обговорення теми "біологічних лабораторій США в Україні".

У заяві йдеться, що Росія намагається використати Раду Безпеки для дезінформації, поширення своєї пропаганди та виправдання свого неспровокованого та жорстокого нападу на Україну.

Посол США нагадала, що лише тиждень тому РФ скликала засідання Радбезу точно під тими самими приводами і використала його для "пихатої та безглуздої брехні". Вона сказала, що єдиною метою цієї кампанії Росії було "зняти із себе відповідальність за вибір на користь війни та за викликану нею гуманітарну катастрофу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон стежитиме за результатами переговорів РФ та України, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

"Саме Москва, а не Україна, порушуючи міжнародне право, вже давно підтримує програму біологічної зброї. Добре задокументована історія застосування хімічної зброї належить Москві, а не Україні. І саме Москва розпочала цю безглузду війну", – сказала Томас-Грінфілд.

У зачитаній заяві шести країн також зазначено, що вони вважають "глибоко ганебними" "підрив Росією місії та принципів ООН та жахливу кампанію насильства проти українського народу".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
росія - це суцільна брехня і підлість
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19.03.2022 08:44
+9
обклейте в ООН все стены фото наших разрушенных городов, бегущих от ужасов женщин и детей... пусть наслаждаются и слушают потом "пламенные" речи из черных ртов...
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19.03.2022 08:49
+9
В развязанной Расеей войне безусловно виноват и ***** и все орки-раисяне. Но я бы не стал снимать персональной вины и с нашего "любимого" президента Зеленского. Да. Сейчас он почти герой и спаситель страны. Но не будем забывать, что именно он несет ответственность за состояние обороны страны последние три года. Не буду перечислять его "патриотические" деяния, они известны. Только благодаря помощи НАТО, против которого высрался ************, ВСУ дает достойный отпор рашистам. Так что переложить свои косяки с обдолбанных голов на здоровые не получится
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19.03.2022 09:04
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росія - це суцільна брехня і підлість
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19.03.2022 08:44 Відповісти
Москаль як не збреше..не проживе.

.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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19.03.2022 08:45 Відповісти
Когда русский говорит, что 2х2=4, нужно проверять на калькуляторе.
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19.03.2022 08:48 Відповісти
их калькуляторы неизменно будут выдавать иное значение... и технически, и на уровне алгоритмов...
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19.03.2022 08:51 Відповісти
Виженіть її звідти нарешті!
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19.03.2022 08:49 Відповісти
обклейте в ООН все стены фото наших разрушенных городов, бегущих от ужасов женщин и детей... пусть наслаждаются и слушают потом "пламенные" речи из черных ртов...
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19.03.2022 08:49 Відповісти
Суцільна і явна брехня. Ми колись в цій країні існували
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19.03.2022 09:03 Відповісти
до сіх не розумію як нам вдалося вижити.
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19.03.2022 09:09 Відповісти
Самый что ни на есть русский человек сказал :
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете».
- Иван Тургенев
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19.03.2022 09:04 Відповісти
В развязанной Расеей войне безусловно виноват и ***** и все орки-раисяне. Но я бы не стал снимать персональной вины и с нашего "любимого" президента Зеленского. Да. Сейчас он почти герой и спаситель страны. Но не будем забывать, что именно он несет ответственность за состояние обороны страны последние три года. Не буду перечислять его "патриотические" деяния, они известны. Только благодаря помощи НАТО, против которого высрался ************, ВСУ дает достойный отпор рашистам. Так что переложить свои косяки с обдолбанных голов на здоровые не получится
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19.03.2022 09:04 Відповісти
я б додав у список і угодницьку "миротворчу"політику меркель. Саме вона як очільник країни заохочувала пуйла до шантажу України мінськими домовленостями. Добре спрацювали і корисні ідіоти типу скрипіна чи бігуса, яким вороги України зливали недостовірну інфу про злочини минулої влади. За два роки наступної, як виявилося, злочини ті так і не були доведені. Але на обороноздатність країни ті скандали безперечно вплинули.
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19.03.2022 10:21 Відповісти
У нас как всегда:
-хто всрався?
-невістка!
- Так її ж дома нема!
- Так он плаття ж висить!
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19.03.2022 12:27 Відповісти
Так викиньте їх нарешті з ООН
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19.03.2022 09:04 Відповісти
Чиновники ООН получают ЖИРНУЮ зарплату, в т.ч. из приличных взносов РФ в эту организацию. Ну, и личные подарки, тур. поездки в РФ...... Ничего человеческого, только личное.
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19.03.2022 10:27 Відповісти
Глибоко ганебним це звичайно красиві слова так само як глибоке занепокоєння, але рашисти на все це дивляться з посмішкою. Є єдиний спосіб їх перемогти знищити зрівняти з землею і загнати на болота, а глибоку стурбованість вони сприймають як слабкість так як вони порушили все що можна і розтоптали все що можна в міжнародному праві і в звичайних людських цінностях
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19.03.2022 09:08 Відповісти
американцы говорят о брехне расии в совбезе ООН и вдруг активно в украинское общество пробивается "идеолог" с банковой люся-проститут, он же арестович, который говорит о том, что "Порошенко спровокував війну тим, що вніс членство в НАТО в Конституцію"...
сбу и прокуратура молчат... или у верхушки все-таки есть план слива Украины? малейшее движение в сторону слива сметет всех... народ Украины устал от дураков в управлении страной, постоянной пиарщины... уберите люсю-проститута с "разсведтчицким абразаванием" либо бездействие приведет к тому, что его таки уберут, но уже не одного, а вместе с теми придурками, которые поручили ему эту мысль озвучить...

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19.03.2022 09:08 Відповісти
Ну и чего вы их слушаете ? Неужели до вас ещё не дошло что вату бесполезно слушать ? Раху давно пора уже выгнать за её ложь и преступления .
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19.03.2022 09:27 Відповісти
Виключить нарешті РФ з РБ ООН!Брехня це також зброя росії,завтра вони заявлять,що отруту"новичок" розробляли в українських лабах бо знайшли її на окупованих територіях.
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19.03.2022 09:28 Відповісти
Запретите кацапам вход в здания ООНя
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19.03.2022 10:15 Відповісти
Брехня це головна зброя кремлівських фашистів, їх слухати себе не поважати. Просто треба вимикати звук і ловити у приціл.
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19.03.2022 10:55 Відповісти
Не пора их исключить из совбеза? Они даже на решение суда ООН насрали - сколько ещё это терпеть? Тем же США надо крепко задуматься о том, какой ООН всё-таки бессмысленный кусок говна. Понасоздавали импотентных организаций, которые только и могут, что озабоченность высказывать. ООН, ОБСЕ. Если хотите противостоять войнам - сформируйте миротворческий контингент из солдат демократических стран и если в любой стране-члене началась война (кроме ядерных стран, т.к. если на территории ядерной страны война - пусть сами разбираются) - шлите контингент туда, без лишних дебильных совещаний! А то "туда мы поедем, там воевать особо не надо, а в Украину мы не поедем, потому что ссым ЯО у куйла" - так зачем вы вообще нужны? Вас на территорию куйла никто и не просит заходить. Сегодня куйло под страхом применения ЯО не даёт им поставлять нам нормальное оружие, а завтра скажет "покупайте наш газ и нефть по 3000 баксов за единицу или я по вам ядерной ракетой ипану" - и чё, тоже подчинитесь? А ведь на месте куйла и Северная Корея может быть, пригрозят ядерным оружием и прикажут снять с них санкции - снимите? Боюсь представить, что было бы с миром, если бы у Гитлера было ЯО в 1930-х.
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19.03.2022 11:20 Відповісти
 
 