Київ опинився на першому місці у світі за забрудненістю повітря: в 27 разів вище норми. В КМДА пояснюють це зміною погоди та просять не відчиняти вікна. ІНФОГРАФІКА
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У Києві зафіксоване задимлення повітря. Концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 27,8 рази перевищує норму, рекомендовану ВООЗ.
За забрудненістю повітря Київ опинився на першому місці у світі, обійшовши Лахор (Пакистан) та Дакку (Бангладеш), свідчать дані IQAir, передає Цензор.НЕТ.
Індекс якості повітря суттєво впав на території практично всіх районів міста.
ZN пише, що вочевидь, це пов'язано зі зміною рози вітрів, і тепер вже наявністю в столиці диму і гару з інших регіонів, потерпілих від авіаційних нальотів росіян.
Водночас у КМДА зазначають, що в столиці "спостерігається незначне задимлення", пов'зане зі зміною погоди, зокрема напрямком вітру, і якість повітря відповідає нормам. Водночас просять не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності.
У ДСНС повідомляють, що смог сьогодні не є причиною для паніки у суспільстві, і станом 7 ранку ранку у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС. За добу в області пожежники загасили 21 пожежу через загоряння трави.
Будь ласка, зачекайте...
а вже затим їсить борщ.