УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
43585 відвідувачів онлайн
Новини Київські новини
6 455 18
повітря (93) КМДА (1311) Київ (11979) пожежа (3196) екологія (840)

Київ опинився на першому місці у світі за забрудненістю повітря: в 27 разів вище норми. В КМДА пояснюють це зміною погоди та просять не відчиняти вікна. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

киев,смог,туман

У Києві зафіксоване задимлення повітря. Концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 27,8 рази перевищує норму, рекомендовану ВООЗ.

За забрудненістю повітря Київ опинився на першому місці у світі, обійшовши Лахор (Пакистан) та Дакку (Бангладеш), свідчать дані IQAir, передає Цензор.НЕТ.

Індекс якості повітря суттєво впав на території практично всіх районів міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки російського обстрілу в Києві: "У нас залишилися тільки стіни". ВIДЕО

Київ опинився на першому місці у світі за забрудненістю повітря: в 27 разів вище норми. В КМДА пояснюють це зміною погоди та просять не відчиняти вікна 01
Київ опинився на першому місці у світі за забрудненістю повітря: в 27 разів вище норми. В КМДА пояснюють це зміною погоди та просять не відчиняти вікна 02

ZN пише, що вочевидь, це пов'язано зі зміною рози вітрів, і тепер вже наявністю в столиці диму і гару з інших регіонів, потерпілих від авіаційних нальотів росіян.

Водночас у КМДА зазначають, що в столиці "спостерігається незначне задимлення", пов'зане зі зміною погоди, зокрема напрямком вітру, і якість повітря відповідає нормам. Водночас просять не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності.

У ДСНС повідомляють, що смог сьогодні не є причиною для паніки у суспільстві, і станом 7 ранку ранку у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС. За добу в області пожежники загасили 21 пожежу через загоряння трави.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+8
Так это же из-за горелых кацапов воздух испортился...
показати весь коментар
19.03.2022 09:09
+3
Забрудненість повітря то не найбільша наша проблема наразі...
показати весь коментар
19.03.2022 09:09
+2
Еще скажите машины и пробки виноваты
показати весь коментар
19.03.2022 09:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так это же из-за горелых кацапов воздух испортился...
показати весь коментар
19.03.2022 09:09 Відповісти
Забрудненість повітря то не найбільша наша проблема наразі...
показати весь коментар
19.03.2022 09:09 Відповісти
Це ворожа брехня...
показати весь коментар
19.03.2022 10:54 Відповісти
От бида то, ну просто афигеть
показати весь коментар
19.03.2022 09:11 Відповісти
Еще скажите машины и пробки виноваты
показати весь коментар
19.03.2022 09:11 Відповісти
ніколи не бачив дурня який на перше ковтає компот,
а вже затим їсить борщ.
показати весь коментар
19.03.2022 09:14 Відповісти
Сейчас терпимо,а в 4 утра действительно было не продохнуть.
показати весь коментар
19.03.2022 09:16 Відповісти
Москалі і тут нагадили
показати весь коментар
19.03.2022 09:17 Відповісти
Ааааа! Погода виновата, ну так пидалик своими труселями тучи и вредные вещества разгонит!!
показати весь коментар
19.03.2022 09:25 Відповісти
Пишет телефон ИКВ 50, это ещё хороший)
показати весь коментар
19.03.2022 09:46 Відповісти
божья кара какая та, за коррупцию. разгильдяйство и не умение построить нормальное государство...
показати весь коментар
19.03.2022 10:06 Відповісти
Ну да. 73% зебилов.
показати весь коментар
19.03.2022 10:59 Відповісти
Чого найзапекліша в світі захисниця екології Ґрета мовчить?
показати весь коментар
19.03.2022 10:46 Відповісти
похоже на брехню, с чего это? Мишин нет, предприятия не работают и даже курить нечего.
показати весь коментар
19.03.2022 10:47 Відповісти
На карте показаны пожары в зоне бд.
показати весь коментар
19.03.2022 11:00 Відповісти
Пусть приедут в Мариуполе померят загрязнения.
показати весь коментар
19.03.2022 11:37 Відповісти
Люди суху траву палять.
показати весь коментар
19.03.2022 12:39 Відповісти
воздух в столице чист, машин ноль.
показати весь коментар
20.03.2022 00:02 Відповісти
 
 