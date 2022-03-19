Начальник патрульної поліції Маріуполя Вершинін просить Зеленського надати місту системи ППО: "Не дозволяйте їм нас знищувати!". ВIДЕО

Начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням надати захисникам Маріуполя системи ППО.

Про це йдеться у його відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Мене звати Вершинін Михайло. Я — патрульний поліцейський.

Пане Президенте, Ваша держава зробила дуже багато для того, щоб в Україні була справжня поліція, щоб ми могли нею пишатися.

Пане Президенте, зробіть так, щоб Маріуполь вижив. Нам потрібні системи протиповітряної оборони. Не маленькі ракети, які не спрацьовують з літаками агресора, нам потрібні нормальні системи ППО.

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Ми не знаємо точно, чи залишимося ми живі, коли ви будете дивитися це звернення, но знайте, що така доля може спіткати кожне місто України.

Під завалами гинуть діти, літні люди, вони не можуть потім виїхати. Вони знаходяться 23 дні без води та світла.

Якщо ви обіцяєте допомогу, будь ласка, виконайте свою обіцянку.

Панове, які вирішують долю Світу, зараз Україна — це та держава, яка демонструє всім силу та міць. Маленька країна, яка бореться з таким монстром, як Росія.

Не дозволяйте їм нас знищувати! Все в ваших силах.

Надайте нам системи ППО", - йдеться у зверненні Вершиніна.