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Новини Війна в Україні
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армія РФ (4403) війна (10717) обстріл (8821) Харків (2826) Харківщина (1648) Синєгубов (81)

За добу війська РФ 29 разів обстрілювали Харків. ЗСУ мужньо тримають позиції на Ізюмському напрямку, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Ця ніч у Харкові була порівняно спокійною, за добу росіяни стріляли 29 разів - це артилерійські, мінометні удари, обстріли із РСЗВ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харьківської ОВА Олег Сигєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України пильності не втрачають та зберігають повну готовність до оборони! Мужньо тримають позиції на Ізюмському напрямку, де ворог не полишає спроб наступу. Але всі намагання наша армія відкидає. Бо "курсанти", яких присилають росіяни, не витримують і години бою з нашими захисниками", - йдеться у повідолменні

"Хочу подякувати жителям за небайдужість та активність. Ми з вами вже спільно ловимо злочинців. Завдяки інформації від місцевих, в одному з житлових будинків Харкова на 15-му поверсі виявили представників диверсійно-розвідувальної групи. У квартирі знайшли антени та іншу радіотехніку. Деталі вже з’ясовують службовці СБУ", - додає Синєгубов.

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19.03.2022 09:35 Відповісти
картофечка печёная из бурятика
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19.03.2022 09:38 Відповісти
вот на куа туда васятко залез https://twitter.com/i/status/1505074630582804480
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19.03.2022 09:40 Відповісти
29 раз обстреливали Харьков... а может пора начинать обстреливать белгород, смоленск, курск, воронеж, саратов?
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19.03.2022 09:48 Відповісти
Пусть поля покажу усыпанные дохлым лугандонским ополчением.
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19.03.2022 09:58 Відповісти
 
 