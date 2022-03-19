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Комендантську годину на півтори доби запроваджують у Запоріжжі, з 16.00 19 березня до 6.00 21 березня
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Запоріжжі змінено час комендантської години.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"У м. Запоріжжя комендантська година розпочнеться сьогодні, 19 березня о 16.00 і завершиться у понеділок, 21 березня о 6.00", - уточнив він.
Він звертається до мешканців міста в проханням задля власної безпеки у цей час не виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).
"Оборона Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені та спрямовані на безпеку жителів регіону", - додає очільник регіону.
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