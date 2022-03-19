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війна (10717) Запоріжжя (865) комендантська година (58)

Комендантську годину на півтори доби запроваджують у Запоріжжі, з 16.00 19 березня до 6.00 21 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя

У Запоріжжі змінено час комендантської години.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"У м. Запоріжжя комендантська година розпочнеться сьогодні, 19 березня о 16.00 і завершиться у понеділок, 21 березня о 6.00", - уточнив він.

Він звертається до мешканців міста в проханням задля власної безпеки у цей час не виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).

"Оборона Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені та спрямовані на безпеку жителів регіону", - додає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині комендантську годину оголосили на півтори доби, до 7:00 17 березня, - Кулеба

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19.03.2022 09:42 Відповісти
чистят от дрг кацапов и агентуры скорей всего
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19.03.2022 09:53 Відповісти
а враги читать не умеют, наверное... что то тревожно мне, в Чонгаре орков много приехало...
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19.03.2022 09:52 Відповісти
шо опять на чорнобаевку
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19.03.2022 09:54 Відповісти
Ну чого ж ,з них станеться. Мабуть сподобалось.
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19.03.2022 10:01 Відповісти
 
 