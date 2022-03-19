УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
43585 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
16 310 29
армія РФ (4403) війна (10717) Генштаб ЗС (734) втрати (2261)

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,4 тис. осіб, 466 танків, 1470 броньованих машин, 95 літаків, 115 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 14400 осіб,

танків  ‒ 466 од,

бойових броньованих машин ‒ 1470 од,

артилерійських систем  – 213 од,

РСЗВ  - 72 од,

засоби ППО  - 44 од,

літаків– 95 од,

гелікоптерів– 115 од,

автомобільної техніки  - 914 од,

кораблі /катери  - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.

Спеціальна техніка - 11.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Генштабі підтвердили ліквідацію російського генерал-лейтенанта Мордвічова

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+32
Jaroslav Lisevich

4 mins ·



Тарас Чорновіл
Не став шукати сам цитату, Борислав уже її навів у себе. Але Ліз Трасс цією дуже влучною фразою повторила те, що Зеленському вже й до неї спробували донести ряд інших західних політиків, зокрема її колеги з США та Франції. Та й я вже з десяток разів писав те саме. Ми не критикуємо владу. Так, покищо. Але єрмаки, подоляки, арєстовічі, арахамії - це не влада, це обслуга, а ще люди, запідозрені в нас і у наших союзників у зрадницьких діях. Зеленський повинен усунути зрадників, які в інтересах рф стараються пересварити нас із союзниками, принизити Україну капітулянтськими переговорами, тих, для кого представники путіна - "партнери", хто, врешті-решт, сьогодні дискредитує й самого Зеленського. Ці публічні сигнали від наших найвірніших партнерів свідчать, що там теж терпіння не безмежне. Допомога не припиниться, але може стати обмеженою, в Україні все це якоїсь миті може викликати внутрішнє збурення, чого ці своїми провокаційними заявами й добиваються.
І на останок, згадайте крилату фразу з "Хресного батька" про тих, хто перший пропонує тобі переговори з ворогом.
Повідомлення, про яке пишу, нижче в скопійованому дописі Берези:
===============
/Переслано з ТК Борислава Берези/
Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.
Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля
"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.
"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.

За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
показати весь коментар
19.03.2022 09:56
+18
показати весь коментар
19.03.2022 09:56
+11
Куда исчез блогер Кадыров? Сейчас будет оправдываться тем, что ему инстаграм и фейсбук блоканули.
показати весь коментар
19.03.2022 10:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.03.2022 09:56 Відповісти
Jaroslav Lisevich

4 mins ·



Тарас Чорновіл
Не став шукати сам цитату, Борислав уже її навів у себе. Але Ліз Трасс цією дуже влучною фразою повторила те, що Зеленському вже й до неї спробували донести ряд інших західних політиків, зокрема її колеги з США та Франції. Та й я вже з десяток разів писав те саме. Ми не критикуємо владу. Так, покищо. Але єрмаки, подоляки, арєстовічі, арахамії - це не влада, це обслуга, а ще люди, запідозрені в нас і у наших союзників у зрадницьких діях. Зеленський повинен усунути зрадників, які в інтересах рф стараються пересварити нас із союзниками, принизити Україну капітулянтськими переговорами, тих, для кого представники путіна - "партнери", хто, врешті-решт, сьогодні дискредитує й самого Зеленського. Ці публічні сигнали від наших найвірніших партнерів свідчать, що там теж терпіння не безмежне. Допомога не припиниться, але може стати обмеженою, в Україні все це якоїсь миті може викликати внутрішнє збурення, чого ці своїми провокаційними заявами й добиваються.
І на останок, згадайте крилату фразу з "Хресного батька" про тих, хто перший пропонує тобі переговори з ворогом.
Повідомлення, про яке пишу, нижче в скопійованому дописі Берези:
===============
/Переслано з ТК Борислава Берези/
Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.
Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля
"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.
"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.

За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
показати весь коментар
19.03.2022 09:56 Відповісти
Що він сказав не так?
показати весь коментар
19.03.2022 10:12 Відповісти
на кремль працюєш? несеш маячню висмоктану з якоїсь головки, сієш в суспільстві недовіру й невпевненість. куди тебе, в камеру чи до стіни?
показати весь коментар
19.03.2022 10:32 Відповісти
в спам. однозачно. больше не пиши.
показати весь коментар
19.03.2022 10:46 Відповісти
Все верно пишите, любые переговоры с рф - это об уступках, на которые готова пойти Украина. На данном этапе.
Вот когда зсу погонят врага за паребрик, и вопрос у них будет стоять "спасать свою шкуру", это другие переговоры. Но нам очень нужно собраться и максимально мобилизоваться. Нужно просить серьезное наступательное вооружение, какие-нибудь высоко-точные ракеты земля-земля. Даешь контрнаступление!!!
показати весь коментар
19.03.2022 11:58 Відповісти
Палала вата...палала.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
показати весь коментар
19.03.2022 09:56 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2022 12:11 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2022 12:11 Відповісти
По какой причине уже 10 дней застыло количество уничтоженных автоцистерн?
показати весь коментар
19.03.2022 09:56 Відповісти
Это был заблудившийся эшелон.
показати весь коментар
19.03.2022 09:57 Відповісти
по причине их ёк у русни
показати весь коментар
19.03.2022 09:57 Відповісти
60 цистерн это два ешелона с топливом из Беларуси.

Автоцистерны пополняют раздел автотехники.
показати весь коментар
19.03.2022 10:03 Відповісти
то насправді залізничні цистерни. автоцистерни окремо ніхто не рахує
показати весь коментар
19.03.2022 10:16 Відповісти
Рашики заявляют что у них все идет по плану,только почему то они все разоружаются и разоружаются.
показати весь коментар
19.03.2022 09:57 Відповісти
Так это просто такой план. ))
показати весь коментар
19.03.2022 10:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2ift8T7eVEo
показати весь коментар
19.03.2022 10:02 Відповісти
Нью Йорк Таймс за 18 число
показати весь коментар
19.03.2022 10:00 Відповісти
Вокруг Николаева картинка устаревшая. Орков оттеснили ближе к Херсону
показати весь коментар
19.03.2022 10:18 Відповісти
є приховані дані самих каців що втрати збройних сил близько 15к та ЧВК близько 2к
показати весь коментар
19.03.2022 10:06 Відповісти
Вони не приховані, вчора Швець озвучив доклад москалів, що амери перехопили. 14,5 тис рашавояк і 4,5 чевекашників.
показати весь коментар
19.03.2022 10:47 Відповісти
Неплохо было бы высоких чинов в сводку вносить:генералов,полкашей и т.д.
показати весь коментар
19.03.2022 10:07 Відповісти
Куда исчез блогер Кадыров? Сейчас будет оправдываться тем, что ему инстаграм и фейсбук блоканули.
показати весь коментар
19.03.2022 10:10 Відповісти
...дон))
показати весь коментар
19.03.2022 10:18 Відповісти
https://t.me/generalsvr2/136 здесь тоже о потерях рф
показати весь коментар
19.03.2022 11:31 Відповісти
Треба чітко усвідомити дві тези
1.Кацап бреше ЗАВЖДИ
2.Якщо не задавити московитську потвору зараз-то таку ж саму уйню будуть розгрібати наші онуки
показати весь коментар
19.03.2022 12:31 Відповісти
 
 