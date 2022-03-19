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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,4 тис. осіб, 466 танків, 1470 броньованих машин, 95 літаків, 115 гелікоптерів
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Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 14400 осіб,
танків ‒ 466 од,
бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
артилерійських систем – 213 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 44 од,
літаків– 95 од,
гелікоптерів– 115 од,
автомобільної техніки - 914 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.
Спеціальна техніка - 11.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.
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Тарас Чорновіл
Не став шукати сам цитату, Борислав уже її навів у себе. Але Ліз Трасс цією дуже влучною фразою повторила те, що Зеленському вже й до неї спробували донести ряд інших західних політиків, зокрема її колеги з США та Франції. Та й я вже з десяток разів писав те саме. Ми не критикуємо владу. Так, покищо. Але єрмаки, подоляки, арєстовічі, арахамії - це не влада, це обслуга, а ще люди, запідозрені в нас і у наших союзників у зрадницьких діях. Зеленський повинен усунути зрадників, які в інтересах рф стараються пересварити нас із союзниками, принизити Україну капітулянтськими переговорами, тих, для кого представники путіна - "партнери", хто, врешті-решт, сьогодні дискредитує й самого Зеленського. Ці публічні сигнали від наших найвірніших партнерів свідчать, що там теж терпіння не безмежне. Допомога не припиниться, але може стати обмеженою, в Україні все це якоїсь миті може викликати внутрішнє збурення, чого ці своїми провокаційними заявами й добиваються.
І на останок, згадайте крилату фразу з "Хресного батька" про тих, хто перший пропонує тобі переговори з ворогом.
Повідомлення, про яке пишу, нижче в скопійованому дописі Берези:
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/Переслано з ТК Борислава Берези/
Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.
Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля
"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.
"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.
За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
Вот когда зсу погонят врага за паребрик, и вопрос у них будет стоять "спасать свою шкуру", это другие переговоры. Но нам очень нужно собраться и максимально мобилизоваться. Нужно просить серьезное наступательное вооружение, какие-нибудь высоко-точные ракеты земля-земля. Даешь контрнаступление!!!
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
Автоцистерны пополняют раздел автотехники.
1.Кацап бреше ЗАВЖДИ
2.Якщо не задавити московитську потвору зараз-то таку ж саму уйню будуть розгрібати наші онуки