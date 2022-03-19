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Новини За кордоном
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Німеччина (2614) пожежа (3196) автобус (59)

Німеччина надіслала Україні засоби цивільного захисту, протипожежне обладнання та евакуаційний автобус

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

німеччина

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила про відправку Україні важкого протипожежного обладнання та засобів цивільного захисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У п’ятницю до охопленої війною України відправили 21 портативний пожежний насос, а також велику кількість захисного одягу, рятувального обладнання та евакуаційний автобус.

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У понеділок приїдуть дев’ять вантажівок для перевезення важкого пожежного обладнання, а в середу – близько 1600 дихальних апаратів.

"В Україні зараз важливо конкретно допомагати людям, які потребують допомоги. Ми тісно співпрацюємо з Україною над політикою розвитку протягом багатьох років. Звичайно, наші проєкти не можуть продовжуватися, як раніше під час війни. Тому ми діяли швидко та змінили механізми на дуже гострі потреби цієї надзвичайної ситуації", – сказала Шульце.

За словами Шульце, 2000 електрогенераторів і численні резервуари для води, намети та спальні мішки вже на шляху до України.

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"Порядок дня – це швидка та небюрократична допомога, яка доставляється день за днем туди, де вона найбільше потрібна. Наприклад, ми допомагаємо вогнегасниками, зчленованими вантажівками, електрогенераторами, житлом для людей, які втікають, і психологічною підтримкою", – зазначила міністр.

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Топ коментарі
+11
Мировой автогигант отправил 1 эвакуационнй автобус. Браво!
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19.03.2022 10:13
+7
Кацапським курвам прокладки і кацапським висереним виблядкам памперси нехай надішлють.
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19.03.2022 10:11
+7
Щедрая немчура....но только после нашей победы попробуйте рот открыть!!!! После войны мир изменится и вы, трусливые швабы, будете у нас как собаченка на привязи!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.03.2022 10:15
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Кацапським курвам прокладки і кацапським висереним ********* памперси нехай надішлють.
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19.03.2022 10:11 Відповісти
Вони зараз потребують.
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19.03.2022 10:12 Відповісти
Імпортозамєщєніє ! Памперси із ягєля !!!
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19.03.2022 10:18 Відповісти
Спочатку заслала Рашу з війною, а от тепер автобус?????.Тьху, гидоцтво. Шкода, що Раша тільки 2 рази перейшлася по Німеччині....
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19.03.2022 10:13 Відповісти
Соромлюсь спитати: а для кого це 1(!) евакуаційний автобус?
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19.03.2022 16:38 Відповісти
Мировой автогигант отправил 1 эвакуационнй автобус. Браво!
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19.03.2022 10:13 Відповісти
Пакт Молотова-Риббентропа номер 2. Очевидно, что Германии надоело содержать Польшу и Балтику и они решили их слить ради собственного обогащения. Если бы один дегенерат не заржал как конь при сотнях трупов от наводнения, то план бы сработал, а так пришел какой-то Шольц, который не понимает, что ему делать.

Все их подачки - только ради имитации помощи. Не удивлись, если их панцерфаусты еще сами по себе взрываться будут, им же это и нужно.
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19.03.2022 11:13 Відповісти
У цих німаків після розвалу стіни є найбільші запаси радянської зброї. Я впевнений що у них є ігла та різні схожі речі. Чому вони не передають нам все це.
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19.03.2022 10:14 Відповісти
Тому що вони продажні покидьки.
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19.03.2022 10:43 Відповісти
Щедрая немчура....но только после нашей победы попробуйте рот открыть!!!! После войны мир изменится и вы, трусливые швабы, будете у нас как собаченка на привязи!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.03.2022 10:15 Відповісти
Швабів ти чого згадуєш, невігласе, хіба вони титульний народ у німеччині? несеш усіляку х...ню як середньостатистичний рашист на концерті у лужніках...
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19.03.2022 12:15 Відповісти
Они бы ещё плюшевых мишек прислали.
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19.03.2022 10:16 Відповісти
Германия поставила в Украину очередную партию серьёзной озабоченности.

Уроды! Не можете реально помочь - хотя бы помаликвайте.
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19.03.2022 10:21 Відповісти
Самым ценным поделились , от себя оторвали - памперсами .
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19.03.2022 10:24 Відповісти
Я не хочу сказати, що це все непотрібно Україні, але....
Для країни, яка веде війну це всеодно, що потопаючому простягнути пляшку пива!
Вони десь поруч з Ізраелем з такою допомогою
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19.03.2022 10:24 Відповісти
Германия. Один противогаз. Мотопомпа - одна. Автобус - тоже один .
Израиль. Четыре бронированных автомобиля скорой помощи. Так что Израиль "сделал" гансов
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19.03.2022 10:29 Відповісти
гітлерівські виплятки в своєму репертуарі
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19.03.2022 10:25 Відповісти
Автобус то хоть на ходу?
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19.03.2022 10:25 Відповісти
Ганьба!!!
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19.03.2022 10:28 Відповісти
Свенья Шульце - какие-то у неё корни не немецкие . Была бы чистокровной , то и фамилия соответствовала бы - Schweine .
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19.03.2022 10:30 Відповісти
и на том спасибо... а подрастающему немецкому поколению надо подарить - пацанам презервативы, а бабам - контрацептивы... чтобы больше такого дерьма на свет не появлялось... такие же подарки надо сделать для микрона, чтобы тот одарил бесплатными подарками свою арабизирующуюся молодежь...
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19.03.2022 10:32 Відповісти
Скоро набор отвёрток пришлют. Немчура дебильная.
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19.03.2022 10:43 Відповісти
Не боитесь немцы, что при такой помощи, на эвакуационном автобусе к вам с войной рабсеяне приедут с автоматами?
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19.03.2022 10:44 Відповісти
Ну и покупая газ продолжает финансировать войну в Украине.
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19.03.2022 10:53 Відповісти
Швабів- в ЗАДНИЦЮ!!!!
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19.03.2022 10:54 Відповісти
Срамота!
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19.03.2022 10:59 Відповісти
Рейхсканцлер Adolf Hitler гордился бы потомками
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19.03.2022 11:14 Відповісти
Україні- палатки, а бош- кацапам запчастини до військової техніки.От така допомога.
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19.03.2022 11:46 Відповісти
Немецкая компания Bosch остановила поставки деталей для грузовых автомобилей в Россию после информации о том, что ее продукция могла использоваться в военных целях. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Bloomberg. Министерство по делам экономики Германии начало расследование против компании в связи с возможными поставками в Россию товаров двойного назначения в нарушение санкций ЕС. Ранее немецкий концерн прекратил поставки бытовой техники в Россию и заявил об остановке производства на принадлежащем ему заводе в Петербурге
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19.03.2022 12:23 Відповісти
Якщо ви не бачите, то придивіться до екіпіровки та техніки наших пожежників і рятувальників, у тому числі до потужних германьских машин для гасіння пожеж та евакуації людей з палаючих висотних будинків. І порівняйте їх із брезентовими совдепівськими робами та ЗІЛами донецьких "рятувальників", яких навіть не змогли пристойно одягнути для зйомки постановочного шоу про "обстріл Донецька Точкою-У". Зрозуміло, що ми очикуємо на більшу допомогу. Але плювати в колодязь не варто.
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19.03.2022 12:17 Відповісти
Допамагають як можуть


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19.03.2022 12:41 Відповісти
немецкие чмошники
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19.03.2022 13:49 Відповісти
дорогенькі німці, ну хіба ж можна йти на отакі страшенні самопожертви?
щас заплАчу...
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19.03.2022 19:08 Відповісти
 
 