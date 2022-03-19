Німеччина надіслала Україні засоби цивільного захисту, протипожежне обладнання та евакуаційний автобус

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила про відправку Україні важкого протипожежного обладнання та засобів цивільного захисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У п’ятницю до охопленої війною України відправили 21 портативний пожежний насос, а також велику кількість захисного одягу, рятувального обладнання та евакуаційний автобус.

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У понеділок приїдуть дев’ять вантажівок для перевезення важкого пожежного обладнання, а в середу – близько 1600 дихальних апаратів.

"В Україні зараз важливо конкретно допомагати людям, які потребують допомоги. Ми тісно співпрацюємо з Україною над політикою розвитку протягом багатьох років. Звичайно, наші проєкти не можуть продовжуватися, як раніше під час війни. Тому ми діяли швидко та змінили механізми на дуже гострі потреби цієї надзвичайної ситуації", – сказала Шульце.

За словами Шульце, 2000 електрогенераторів і численні резервуари для води, намети та спальні мішки вже на шляху до України.

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"Порядок дня – це швидка та небюрократична допомога, яка доставляється день за днем туди, де вона найбільше потрібна. Наприклад, ми допомагаємо вогнегасниками, зчленованими вантажівками, електрогенераторами, житлом для людей, які втікають, і психологічною підтримкою", – зазначила міністр.