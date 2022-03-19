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Знищено ворожі батареї РСЗВ "Ураган" та 2С19 "МСТА-С" на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ураган

Захисники України знищили 2 батареї ворожої техніки на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"Сьогодні 2 батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 "МСТА-С", - йдеться у повідомленні.

В пресцентрі ОК обіцяють пізніше надати фотопідтвердження знищення ворожої техніки.

Також читайте: Welcome to hell!: знищено колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+47
Ми до 2014 року не мали прописаного курсу в НАТО у Конституції, але це незавадило хуйлу напасти на Україну!
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19.03.2022 10:17
+28
Как только подвезут дроны-камикадцзе у лапотных вообще будет праздник,правда поминальный..
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19.03.2022 10:14
+20
Для того аби накривати кацапські аеродроми і порти потрібні балістичні ракети з дальністю польоту від 1000 км. В 1994-му році, чучма подарував рашистам не тільки ядерну зброю, а й балістичні ракети з дальністю 2000 км (більше 500 штук), а також стратегічні бомбардувальники, які запускають ці ракети.
До речі, в 2015-му українські підприємства почали розробку балістичної ракети 300-500км, а також протикорабельний комплекс 200км, однак в 2019-му прийшов до влади клоун, і вся ракетна програма України по факту була знищена, а спеціасти поїхали в польщу на клубніку.
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19.03.2022 10:47
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Как только подвезут дроны-камикадцзе у лапотных вообще будет праздник,правда поминальный..
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19.03.2022 10:14 Відповісти
Ми до 2014 року не мали прописаного курсу в НАТО у Конституції, але це незавадило ***** напасти на Україну!
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19.03.2022 10:17 Відповісти
Меня мучает вопрос к теме, а что у нас нечем накрыть расейские корабли, которые кидают ракеты на Винницу, Львов...? Нечем накрыть аеродромы в на расии, с которых стартуют бомбометальщики на Харьков? Или боимся спровоцировать *****?
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19.03.2022 10:29 Відповісти
Боятся спровоцировать ху@ ла , так как есть надежда заглянуть ему толи в глаза , толи в один глаз.
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19.03.2022 10:39 Відповісти
Для того аби накривати кацапські аеродроми і порти потрібні балістичні ракети з дальністю польоту від 1000 км. В 1994-му році, чучма подарував рашистам не тільки ядерну зброю, а й балістичні ракети з дальністю 2000 км (більше 500 штук), а також стратегічні бомбардувальники, які запускають ці ракети.
До речі, в 2015-му українські підприємства почали розробку балістичної ракети 300-500км, а також протикорабельний комплекс 200км, однак в 2019-му прийшов до влади клоун, і вся ракетна програма України по факту була знищена, а спеціасти поїхали в польщу на клубніку.
показати весь коментар
19.03.2022 10:47 Відповісти
Зараз в Україні з ракет тільки точка-у (100-200км), однак їх залишилось так мало, що можна сказати, що ракетних військ у нас немає. От так із-за двох довпойопів, які займали пост президента - у нас армія 19 сторіччя.
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19.03.2022 10:50 Відповісти
А чем? Да нечем. У нас нет ракет на 5000 км. А те что есть со значительно меньшей дальностью и не так уж и много...
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19.03.2022 10:52 Відповісти
Я не ракетчик, но ведь есть же на вооружении такие как "Нептун", "Ольха" и тому подобные. Согласен что ответный обстрел военных аэродромов на расии, будут рашисты расценивать как нападение, но корабли же находятся в территориальных водах Украины! Танки можно а корабли нельзя? Или лучше додавить оборонительное НАТО на провокацию?
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19.03.2022 11:03 Відповісти
Ну какая "Ольха", какой "Нептун"? ***** дало команду зелени, все ракетные программы свернуть а бабло направить на ремонт дорог, что-бы его орде было удобно захватывать наши города.
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19.03.2022 11:25 Відповісти
"Нептун", "Ольха" и тому подобные - с 19 года финансирование было остановлено.
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19.03.2022 11:08 Відповісти
Скільки в них ще цього гівна. Нищать, нищать, а воно знов десь береться. Задовбали москалі, не можуть просто тихенько здохнуть
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19.03.2022 11:52 Відповісти
 
 