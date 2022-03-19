Знищено ворожі батареї РСЗВ "Ураган" та 2С19 "МСТА-С" на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Захисники України знищили 2 батареї ворожої техніки на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"Сьогодні 2 батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 "МСТА-С", - йдеться у повідомленні.

В пресцентрі ОК обіцяють пізніше надати фотопідтвердження знищення ворожої техніки.

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