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Знищено ворожі батареї РСЗВ "Ураган" та 2С19 "МСТА-С" на Чернігівщині, - ОК "Північ"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України знищили 2 батареї ворожої техніки на Чернігівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".
"Сьогодні 2 батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 "МСТА-С", - йдеться у повідомленні.
В пресцентрі ОК обіцяють пізніше надати фотопідтвердження знищення ворожої техніки.
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До речі, в 2015-му українські підприємства почали розробку балістичної ракети 300-500км, а також протикорабельний комплекс 200км, однак в 2019-му прийшов до влади клоун, і вся ракетна програма України по факту була знищена, а спеціасти поїхали в польщу на клубніку.