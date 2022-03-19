Міноборони РФ заявило про використання в Україні гіперзвукових ракет "Кинжал"
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Міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.
Про це заявив 19 березня офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, пише російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
"18 березня авіаційним ракетним комплексом "Кинжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області", –
заявив Конашенков.
За даними російських ЗМІ, "Кинжал" - авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км. Повідомлялося, що дослідно-бойове чергування у Південному військовому окрузі РФ несуть 10 винищувачів-перехоплювачів у модифікації МіГ-31К "Кинжал". У лютому 2022 року російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинжал" прибували до Сирії для навчань.
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Миг-31 выполняет роль первой ступени, которая выводит Кинжал-Искандер в стратосферу. В этом вссе отличие
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спочатку оголисили склад..
потім що підземний з ракетами..
хоча важко довести,що це взагалі був "кинжал"..)
народ. успокойтесь. все эти "гиперзвуковые" вундервафли бред сивой кобылы.
на пальцах - такая скорость доступна только при очень сильном разрежении. самый быстрый американский беспилотник Boeing X-43 летал на высоте 30 000 м на скорости 9.5 махов.
при снижении аппарата в более плотные слои атмосферы он просто сгорит как сгорают метеориты.
вот интересная статья про "гиперзвук". просто почитайте. это блеф чистой воды
https://defence-line.org/2022/01/gena-shhe-raz-pro-vundervafli-chastina-1/
https://defence-line.org/2022/01/shhe-raz-pro-vundervafli-chastina-2/
У Росії реєструють нову мережу ресторанів "У дяді Вані". Заявку на реєстрацію логотипу подали до реєстру Федеральної служби інтелектуальної власності РФ.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів.Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
Ось ця людина.
http://www.mathnet.ru/rus/person18085
Ось стаття
http://extremal-mechanics.org/archives/25019
1. «Кинжал»
«Важным стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также не имеющего мировых аналогов, испытания успешно завершены, и более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа», - сказал Путин.
На видео показан перехватчик МиГ-31, запускающий баллистическую ракету на внешней подвеске. Самолет этот в РФ не производится, все сделаны еще в СССР. Ракета, очевидно, есть ничто иное, как Х-32, разработка которой была начата в 80-х на основе Х-22, а закончена в конце 90-х. Идея комплекса «Кинжал», видимо, состоит в том, чтобы подвесить Х-32 на МиГ-31. Последний способен разогнать ракету до стартовой скорости около 2.5 М и поднять на высоту пуска около 20 км, что позволяет ей достичь заявленных 7 М у цели.
Ничего принципиально нового в такой системе нет. Американцы еще в конце 50-х разработали баллистическую ракету Skybolt, которая запускалась с B-52 и разгонялась до 10 M. Но в серию она не пошла из-за очевидных проблем с наведением, связанных с тем, что точка пуска не имела жесткой географической привязки, а вектор начальной скорости был точно не определен (двигатель включался после сброса с самолета). В наше время можно определить координаты ракеты по GPS, а бортовой компьютер будет корректировать ее полет. Впрочем, способность «Кинжала» точно поражать цели вроде кораблей пока ничем не подтверждается, кроме примитивной анимации. В любом случае «вставшая с колен» Россия к созданию X-32 и МиГ-31 непричастна.
Стоит заметить, что пропаганда носится со словом «гиперзвук», как дурень с писаной торбой, хотя гиперзвуковыми считаются любые ракеты, летающие быстрей 4 М. В этом нет ничего особенного! Боеголовка МБР, например, входит в атмосферу со скоростью около 20 M, которую сбрасывает вдвое, чтобы не сгореть подобно метеору. Американская ракета «воздух-воздух» AMRAAM разгоняется до 4 M, к этому несущий ее истребитель может добавить около 2 M. Вот вам и «гиперзвуковое оружие»! На самом деле данный термин является пропагандистским штампом.
Нешановні, якщо ви не вмієте думать, або вам нічим думати-геть із влади!
А із другорядного коміка не робіть велетня і супергероя -він лише вміє читати тексти , котрі написав не сам.Справжні герої он там, на передовій!
Він розрахований на влучання ядерного заряду, там підземне місто....
Взагалі думаю що ця ракета існує тільки в голові тих хто спиз... гроші на її розробку)))
Будет это Эстония, США, Швеция, или Великобритания - не столь важно -
лишь бы дали матчасть, а добровольцев-волонтёров мы оформим.
Главное - ничего не обсуждать в интернете.
Просто снова удивить орков мощью и точностью украинских ракет.