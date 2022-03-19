Міноборони РФ заявило про використання в Україні гіперзвукових ракет "Кинжал"

Міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

Про це заявив 19 березня офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, пише російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"18 березня авіаційним ракетним комплексом "Кинжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області", –

заявив Конашенков.

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За даними російських ЗМІ, "Кинжал" - авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км. Повідомлялося, що дослідно-бойове чергування у Південному військовому окрузі РФ несуть 10 винищувачів-перехоплювачів у модифікації МіГ-31К "Кинжал". У лютому 2022 року російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинжал" прибували до Сирії для навчань.