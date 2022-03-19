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Міноборони РФ заявило про використання в Україні гіперзвукових ракет "Кинжал"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кинжал

Міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

Про це заявив 19 березня офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, пише російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"18 березня авіаційним ракетним комплексом "Кинжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області", –
заявив Конашенков.

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За даними російських ЗМІ, "Кинжал" - авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км. Повідомлялося, що дослідно-бойове чергування у Південному військовому окрузі РФ несуть 10 винищувачів-перехоплювачів у модифікації МіГ-31К "Кинжал". У лютому 2022 року російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинжал" прибували до Сирії для навчань.

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Топ коментарі
+69
дадада верим как вашим сказко что вы 2 я армия мира
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19.03.2022 10:21
+66
Вас,кацапів, ніякі кінжали вже не врятують.
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19.03.2022 10:21
+61
вундервафли пошли. гитлер тоже на супероружие наделся
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19.03.2022 10:22
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Использовать эту вундервафлю против подземных складов бессмысленно. В разрушении подземных складов главную роль играет боевая часть. Тем не менее надо иметь ввиду что мы имеем дело с мастером лжи и манипуляций. Этот склад могли подорвать и предатели, и деверсанты. Зачастую чтобы скрыть автора этого подрыва или вывести из под удара делается громкое публичное заявление что как раз наш случай. В кинжале главное преимущество это скорость и устойчивость к ПВО. Основная цель это корабли и неукрепленные КП. Чтобы разрушить подземный склад под Чернопольем для этого нужно открыть несколько ворот в лабиринте. Даже воронка в 50 метров ничего не может сделать там подземному складу.
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19.03.2022 11:49 Відповісти
Эко невидаль... "Кинжал", - это тот же самый "Искандер", только воздушного базирования.. Искандерами россия бомбит Украину с 5.00 24.02.22. В чем новость, робот Вердер?
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19.03.2022 10:46 Відповісти
А те що гіперзвукова- мабуть двигун інший та і сила удару від швидкості-сильніша, але маємо надію що в них їх не так багато
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19.03.2022 11:01 Відповісти
еще раз, - "Кинжал" = "Искандер".
Миг-31 выполняет роль первой ступени, которая выводит Кинжал-Искандер в стратосферу. В этом вссе отличие
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19.03.2022 11:12 Відповісти
забоялися забоялися - тільки плече до плечя плотніше стиснулося.
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19.03.2022 10:46 Відповісти
великий підземний склад ракет та авіаційних *********** українських військ у н аселеному пункті Делятин Івано-Франківської області"

---------------

спочатку оголисили склад..

потім що підземний з ракетами..

хоча важко довести,що це взагалі був "кинжал"..)
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19.03.2022 10:49 Відповісти
Докажуть , що там не було рокет, то завтра скажут что там був штаб Азова і "нацики" лікувались
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19.03.2022 10:55 Відповісти
буду писать на русском этот пост - много технического

народ. успокойтесь. все эти "гиперзвуковые" вундервафли бред сивой кобылы.
на пальцах - такая скорость доступна только при очень сильном разрежении. самый быстрый американский беспилотник Boeing X-43 летал на высоте 30 000 м на скорости 9.5 махов.
при снижении аппарата в более плотные слои атмосферы он просто сгорит как сгорают метеориты.

вот интересная статья про "гиперзвук". просто почитайте. это блеф чистой воды

https://defence-line.org/2022/01/gena-shhe-raz-pro-vundervafli-chastina-1/
https://defence-line.org/2022/01/shhe-raz-pro-vundervafli-chastina-2/
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19.03.2022 10:52 Відповісти
Але можут бути нові сплави і кераміка яка взята ще від Бурана. так що х ...з, але розслаблятися не потрібно
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19.03.2022 11:04 Відповісти
о "всьом новом " на рашці..

У Росії реєструють нову мережу ресторанів "У дяді Вані". Заявку на реєстрацію логотипу подали до реєстру Федеральної служби інтелектуальної власності РФ.
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19.03.2022 11:38 Відповісти
Але ж.. воно є і кошмарить Україну.??????
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19.03.2022 11:52 Відповісти
Кошмарить будете своих лобковых вшей дихлофосом,ватные тупые пдрсы
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19.03.2022 14:12 Відповісти
Ты не расслабляйся там с постоянными запорами на очке,хрюсский
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19.03.2022 14:10 Відповісти
Ага,пролетіла мимо,зараз закінчує огинати земний шарік і повертається додому.
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19.03.2022 10:53 Відповісти
Назвали цю гімно - ракету словом "кинджал", яке походить більше від арабського ханджар.Певно так трохи підлизнули кадиркіним , ассадам і прочім армянам...
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19.03.2022 10:57 Відповісти
Армяни православні християни - це трохи інше.
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19.03.2022 11:05 Відповісти
Не православні, у них своє - вірменська апостольська церква.
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19.03.2022 14:08 Відповісти
Ты тупой баран- настоящий хрюсский! Хоспади ,какие же вы тупые ,дичь средневековая
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19.03.2022 14:14 Відповісти
Вы как хотите, а мне впервые после 23.02.2022 аж страшно стало. Это ведь круче, чем 69 украинских самолётов, взорванных кацапами на земле ещё в первые дни войны. Теперь нам остаётся обстрелять мацкву заражёнными птицами и ударить грязной бомбой прямо по бункеру куйла.
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19.03.2022 11:00 Відповісти
Пошел *****, тварь рашистская ,*****,падла...
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19.03.2022 14:15 Відповісти
Відповідь бійців "Азова" Командир другого батальйону полку "Азов" Дмитро Кухарчук, як і його товариші, категорично не згоден з висновками радника Єрмака.Кухарчук щиро переконаний у тому, що питання деблокади міст, як і будь-яких інших військових операцій - суто прерогатива військових, а Олексій Арестович для цього не має відповідних компетенцій.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів.Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
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19.03.2022 11:03 Відповісти
коментар відмічено як спам
Арестовича поважаю, жобрий аналітик - але тут командир Кухарчук правий, окрім того Арестович ніколи не говорив і не говоре що щось там 100%, він говоре як варіанти, а не рішення для 100%-го виконання. Звісно щось треба добряче продумать і допомогти.
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19.03.2022 11:09 Відповісти
Добрий та хитрий маніпулятор, який дуже добре вміє перезуватися. А зараз він прсто впіймав хайп і купається в промінях слави. Бо він до всьго, ще й "нарцис".
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19.03.2022 11:56 Відповісти
а от арестович українців не поважає, у нього у війні винуватий Порошенко що до Конституції вписав курс до НАТО, хоча рашка на нас напала ще навіть до того як Порошенко став президентом. також арестович звинувачує українців в любові до білих хатинок вишень і хрущів в тому, що ми досі до космосу не полетіли і немає у нас такого прогресу високотехнічного, хоча в цьому винна корупція і купа внутрішніх ворогів, коротше це гівно егоїстичне у якого завше винен хтось, кого звинуватити безпечно для його сраки, а уж сам-то він ніколи ні в чому не винен.
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19.03.2022 13:59 Відповісти
Хтось є на форумі з Франківщини, щоб підтвердити або спростувати чи був нанесений якийсь удар? Бо в місцевих новинах про це навіть не згадують, хоч зазвичай завжди повідомляють про такі обстріли.
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19.03.2022 11:03 Відповісти
Яка Франківщина - Лвівщина
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19.03.2022 11:06 Відповісти
Делятин - Львівщина?
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19.03.2022 11:14 Відповісти
Деля́тин (до 1989 року - Ділятин) - селище міського типу Надвірнянського району Івано-Франківської області, яке є центром Делятинської селищної об'єднаної територіальної громади
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19.03.2022 11:15 Відповісти
Вибач я помилився(а ти вже вікіпедію шмалиш), я в душі не ї..б..у де це, але десь на іншому сайті (з укр.нет) було написано ,мабуть помилка, що Лвівщина.
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19.03.2022 11:47 Відповісти
Просто це недалеко від мене, за Союзу там меблі кухонні робили.
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19.03.2022 11:57 Відповісти
Животное,пшлонах отсюда заготавливать соль-крупы ,на Балалайню идет (пришла уже) великая сушшшшь...
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19.03.2022 14:19 Відповісти
Стукни по голові сильніше , нехай вчить географію.
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19.03.2022 12:58 Відповісти
Навіть якби був нанесений удар зруйнувати колишні склади ядерних боєголовок неможливо!
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19.03.2022 11:11 Відповісти
Брехня
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19.03.2022 12:50 Відповісти
Є, але я навіть не хочу цей дебілізм коментувати, ліньки по клаві пальцями бити.
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19.03.2022 12:55 Відповісти
Ми не можемо віддати жодної території"! Так це він має на увазі що обов'язково з тимчасово окупованим кремлівськими фашистами Кримом та Донбасом. так а чого вони капітулянті не все розповідають українському народу ,про що там таємно сговорились с лютим вором окупантом
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19.03.2022 11:11 Відповісти
Знову. Скільки можна. Звідки інфа про таємні домовленості? Ви розумієте значення слова - таємні?
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19.03.2022 11:27 Відповісти
а может ПОВЕЛИТЕЛЬ ГИПЕРЗВУКА - банально пы.дыть ???????
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19.03.2022 11:12 Відповісти
Точным попаданием ракетой "кинжал" помимо склада с боеприпасами было уничтожено 4 подводных лодки, 3 эсминца, 2 авианосца и более 30 межконтинентальных баллистических ракет.
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19.03.2022 11:18 Відповісти
А также разбудили деда Панаса и тот пошел и дал им пи...дюлей
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19.03.2022 12:01 Відповісти
Воронеж
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19.03.2022 11:18 Відповісти
Кому воно заявляїть,нащо?Вбивця незадоволений що йому дають відсіч?Чи може хтось нам заборонитиь захищати свою землю?Ти диви, маньяк віліз офіційні заяви робить.Шкода що в нас немає ЯО, я би довбанула з задоволенням кублу гадючому ,а там хай жаліються чортам у пеклі.
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19.03.2022 11:20 Відповісти
Кому цікаво.
Ось ця людина.
http://www.mathnet.ru/rus/person18085
Ось стаття
http://extremal-mechanics.org/archives/25019



1. «Кинжал»

«Важным стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также не имеющего мировых аналогов, испытания успешно завершены, и более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа», - сказал Путин.

На видео показан перехватчик МиГ-31, запускающий баллистическую ракету на внешней подвеске. Самолет этот в РФ не производится, все сделаны еще в СССР. Ракета, очевидно, есть ничто иное, как Х-32, разработка которой была начата в 80-х на основе Х-22, а закончена в конце 90-х. Идея комплекса «Кинжал», видимо, состоит в том, чтобы подвесить Х-32 на МиГ-31. Последний способен разогнать ракету до стартовой скорости около 2.5 М и поднять на высоту пуска около 20 км, что позволяет ей достичь заявленных 7 М у цели.

Ничего принципиально нового в такой системе нет. Американцы еще в конце 50-х разработали баллистическую ракету Skybolt, которая запускалась с B-52 и разгонялась до 10 M. Но в серию она не пошла из-за очевидных проблем с наведением, связанных с тем, что точка пуска не имела жесткой географической привязки, а вектор начальной скорости был точно не определен (двигатель включался после сброса с самолета). В наше время можно определить координаты ракеты по GPS, а бортовой компьютер будет корректировать ее полет. Впрочем, способность «Кинжала» точно поражать цели вроде кораблей пока ничем не подтверждается, кроме примитивной анимации. В любом случае «вставшая с колен» Россия к созданию X-32 и МиГ-31 непричастна.

Стоит заметить, что пропаганда носится со словом «гиперзвук», как дурень с писаной торбой, хотя гиперзвуковыми считаются любые ракеты, летающие быстрей 4 М. В этом нет ничего особенного! Боеголовка МБР, например, входит в атмосферу со скоростью около 20 M, которую сбрасывает вдвое, чтобы не сгореть подобно метеору. Американская ракета «воздух-воздух» AMRAAM разгоняется до 4 M, к этому несущий ее истребитель может добавить около 2 M. Вот вам и «гиперзвуковое оружие»! На самом деле данный термин является пропагандистским штампом.
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19.03.2022 11:22 Відповісти
Насправді тим, у кого в голові мізки, а не тирса, зрозуміло, хто наближав московську агресію.Нажапь,в українців дуже коротка пам*ять, тому нагадаю про мантри "найвеличнішого" за лічені дні до нападу, де він вимагав від західних лідерів "не розганяти паніку", про "велике крадівництво", яке замість реалізації оборонних програм лагодило дороги дпя швидкого просування колон орків, про невиконання оборонних замовлень, про призначення на керівні посади недоумків тарана-хомчака і далі до безкінечності.Думаєте, генштаб рфії це не прийняв до уваги? Тепер вони на чолі із янелохом скавчать, мовляв, ми не думали, що кацапи нападуть!
Нешановні, якщо ви не вмієте думать, або вам нічим думати-геть із влади!
А із другорядного коміка не робіть велетня і супергероя -він лише вміє читати тексти , котрі написав не сам.Справжні герої он там, на передовій!
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19.03.2022 11:32 Відповісти
Я згоден з тобою, але в Порошенка також РИЛО в ПУХУ, ненада ляля, і якщо вже розібратися, то у всих президентів починаючи, ОСОБЛИВО З КРАВЧУКА ПАДЛА, з їхньої волі за 30 років тільки розвалювали Україну, а що НЄЄЄ!?
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19.03.2022 11:50 Відповісти
Вина у тому, що перед виборами не оголосив військовий стан, амінь.
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19.03.2022 13:01 Відповісти
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19.03.2022 11:47 Відповісти
Гіперзапашна ракета - новітня зброя рашки.
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19.03.2022 11:59 Відповісти
****** - звонил знакомым в Делятин - впервые слышат!
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19.03.2022 11:52 Відповісти
Чомусь в олігархічних українських змі повідомили, що це правда про Делятин.
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19.03.2022 13:42 Відповісти
Совковий склад судного дня мультяшною ракетою)))) Там вже на вуха любе гівно лиють, походу в рашистів вже макарони замість мозгів раз пішла така пропаганда....

Він розрахований на влучання ядерного заряду, там підземне місто....

Взагалі думаю що ця ракета існує тільки в голові тих хто спиз... гроші на її розробку)))
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19.03.2022 12:02 Відповісти
Украине никто не мешает молча заключить нужный договор с нужной страной и воспользоваться не менее мощными ракетами для уничтожения подземных складов противника. И не только складов.
Будет это Эстония, США, Швеция, или Великобритания - не столь важно -
лишь бы дали матчасть, а добровольцев-волонтёров мы оформим.
Главное - ничего не обсуждать в интернете.
Просто снова удивить орков мощью и точностью украинских ракет.
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19.03.2022 15:46 Відповісти
я тоже не понимаю, почему мы встали в оборону и не завозим лет. оружие..
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19.03.2022 18:38 Відповісти
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