Суд перенаправив 34,5 млн гривень з речових доказів на потреби ЗСУ, - Венедіктова

Суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на придбання Військових облігацій. Так, на потреби Збройних Сил України направили 34,5 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс генпрокурора.

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Зазначається, що ці кошти були арештовані у кримінальних справах щодо корупційних схем серед посадових осіб. Вони заволоділи державними коштами під час закупівлі спеціальної техніки для потреб міста Києва.

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