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Курс на членство в НАТО не можна вилучити з Конституції в умовах воєнного стану, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Україна може погодитися на нейтральний статус і відмовитися від курсу на вступ до НАТО, прибравши його зі своєї Конституції. Але це неможливо, поки діє воєнний стан.

Про це повідомив представник президента в Конституційному суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Курс України на членство в НАТО закріплений на рівні Конституції. Це досить складна процедура внесення змін - дві сесії Верховної Ради, висновок КСУ, і також необхідно пам'ятати, що в умовах воєнного стану Конституція не може бути змінена, це норма самої Конституції", - зазначив він.

За його словами, що стосується нейтрального статусу, то якщо від його закріплення в Конституції з "залізобетонними юридично вивіреними гарантіями безпеки" буде відновлена територіальна цілісність, стане можливим зупинити війну і врятувати тисячі життів, то це може бути предметом переговорів на міжнародному рівні.

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"Але, безумовно, з гарантіями, що повторення того, що ми зараз маємо, більше не буде", - додав Веніславський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+81
У 2014 році вже був нейтральний статус та офігенні гарантії.
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19.03.2022 11:19
+80
можна подумати що ті орки на нас не напали якщо би мали нейтральний статус- це тільки відмазка-ми більмо в їхніх очах вже століттями-
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19.03.2022 11:17
+71
Дивись щоб тебе не вилучили.
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19.03.2022 11:16
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встроміть йому щось довге і товсте в дупу - нехай втішиться і замовкне. Ні за яких умов ніяке гамно зєлєне нічого в Конституції міняти не буде. ...І будь-яке інше теж
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19.03.2022 11:49 Відповісти
Яке нах... вилучити з Конституції? Тобто на догоду російським окупантам? Вбиваємо і далі росіян. Треба гнути свою лінію.
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19.03.2022 11:51 Відповісти
зелення переробить Констітуцію під бубу і арахімію.
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19.03.2022 11:53 Відповісти
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19.03.2022 11:59 Відповісти
таке враження, що за Україну бьються Us, Britain і хлопці, а зелені тільки шукають привід під кацапню лягти.
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19.03.2022 11:59 Відповісти
перша домова з кацапнею і міф "зеленьский - патріот" тут же зникне на західі.
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19.03.2022 12:06 Відповісти
..Zасланці, на йух - это на северо-восток
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19.03.2022 12:08 Відповісти
Чому до війни не погодились на нейтральний статус і без нато. ***** свого добється Скільки біди ***** натворив у нас в краіні і шо напопятну влада піде
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19.03.2022 12:12 Відповісти
Как можно согласится на то что у нас уже было? В феврале 2014 Украина была нейтральным государством а курс в НАТО не был задекларирован в конституции - так почему же рашка тогда на нас напала анексировала Крым и часть Донбасса - ах да тогда они "защищал русскоязычных"?
Сейчас повод НАТО , в следующий раз они обвинят Украину в разработке химического или бактериологического оружия.
Причина войны одна - существование независимой Украины, а поводов для войны рашка придумает миллион.
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19.03.2022 13:16 Відповісти
Арестович с Зеленским кажись сегодня утром нашли нычку с волшебной мукой...
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19.03.2022 12:14 Відповісти
Не грались би наші керОвніки словами, після цих жахіть що переносить український народ, буде їм вава.
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19.03.2022 12:52 Відповісти
На сьогодні, Україна МАЄ нейтральний статус. Аж до того часу, доки не вступить в НАТО, чи інший оборонний альянс. Прагнення вступити не означає участі у військовому блоці. Чим цей нейтральний статус нам допоміг- бачите самі.
Ніякі гарантії ОКРЕМИХ країн, навіть підтверджені всіма можливими угодами, нас не убезпечать: див. Будапештський меморандум, Договір з Російською Федерацією і т.п. В ОКРЕМІЙ країні може відбутися зміна політитичного курсу, чи інші критичні обставини не дадуть змоги виконати свої зобов'язання. Це може бути тимчасовим заходом до досягнення мети - КОЛЕКТИВНОЇ безпеки.
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19.03.2022 13:03 Відповісти
Ці тварюки шукають любі лазейки аби здати нас *****.Україну ніколи не перемогали воєнним шляхом..тільки зрадою , ось вони знову хочуть зрадити..і сказати це заради миру, але з кацапами не можно домовлятися..іх потрібно знищити або вони знищать нас
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19.03.2022 14:48 Відповісти
Пішли вони ***** свої позаблоковим статусом на Ростов.
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19.03.2022 22:09 Відповісти
Бег по граблям видать любимое занятие слуг непонятно какого народа. Стефанчук уже готов менять конституцию, в нарушение самой же конституции. Имейте ввиду, что Укранцы нового януковича в лице зеленского не потерпят. Прекратите свою предательскую риторику против НАТО, мы это уже слышали. Лучше признайте законодательно россию террористическим государством со всеми вытекающими. А мы проследим за вашими руками. Слава УКРАИНЕ!!!!
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20.03.2022 08:23 Відповісти
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