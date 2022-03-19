Курс на членство в НАТО не можна вилучити з Конституції в умовах воєнного стану, - Веніславський
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Україна може погодитися на нейтральний статус і відмовитися від курсу на вступ до НАТО, прибравши його зі своєї Конституції. Але це неможливо, поки діє воєнний стан.
Про це повідомив представник президента в Конституційному суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Курс України на членство в НАТО закріплений на рівні Конституції. Це досить складна процедура внесення змін - дві сесії Верховної Ради, висновок КСУ, і також необхідно пам'ятати, що в умовах воєнного стану Конституція не може бути змінена, це норма самої Конституції", - зазначив він.
За його словами, що стосується нейтрального статусу, то якщо від його закріплення в Конституції з "залізобетонними юридично вивіреними гарантіями безпеки" буде відновлена територіальна цілісність, стане можливим зупинити війну і врятувати тисячі життів, то це може бути предметом переговорів на міжнародному рівні.
"Але, безумовно, з гарантіями, що повторення того, що ми зараз маємо, більше не буде", - додав Веніславський.
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Сейчас повод НАТО , в следующий раз они обвинят Украину в разработке химического или бактериологического оружия.
Причина войны одна - существование независимой Украины, а поводов для войны рашка придумает миллион.
Ніякі гарантії ОКРЕМИХ країн, навіть підтверджені всіма можливими угодами, нас не убезпечать: див. Будапештський меморандум, Договір з Російською Федерацією і т.п. В ОКРЕМІЙ країні може відбутися зміна політитичного курсу, чи інші критичні обставини не дадуть змоги виконати свої зобов'язання. Це може бути тимчасовим заходом до досягнення мети - КОЛЕКТИВНОЇ безпеки.