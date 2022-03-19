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"Азов" за ранок знищив деякі склади боєприпасів та техніку ворога у Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов

Вранці 19 березня бійці полку Азов здійснили власну спецоперацію та завдали значних втрат ворогу у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал захисників Маріуполя.

Відомо, що за ранок 19 березня в ході спецоперації бійцями полку "Азов"провели рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління, в ході якого було знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взводу піхоти. За попередніми даними знищено 1 танк, 2 БТРи та вантажні автомобілі.

Дивіться: Начальник патрульної поліції Маріуполя Вершинін просить Зеленського надати місту системи ППО: "Не дозволяйте їм нас знищувати!". ВIДЕО

"Боротьба за український Маріуполь триває!", - йдеться у повідомленні полку "Азов".
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Топ коментарі
+37
Кіборги!!!
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19.03.2022 11:27
+32
Азов - чемпион ..
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19.03.2022 11:25
+25
азовцы, держитесь, вы герои, мужества вам и побед!
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19.03.2022 11:30
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Азов - чемпион ..
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19.03.2022 11:25 Відповісти
Кіборги!!!
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19.03.2022 11:27 Відповісти
Шось мені здається, що азовці краще знають, що їм робити, хооооча, різні експерти можуть злізти з дивана, доїхати до Марічка та порадити хлопцям особисто
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19.03.2022 11:30 Відповісти
Задним умом все стратеги.
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19.03.2022 11:30 Відповісти
Якщо ви - такий спец у воєнній науці, то маєте знати, що військові на війни виконують накази. Немає наказу на відхід і здачу Маріуполя.
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19.03.2022 11:36 Відповісти
если б Мариуполь сразу сдали, то орки б пошли б дальше. А жить как ДНР никто не хочет
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19.03.2022 11:46 Відповісти
по селам разбрелись, мародерят
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19.03.2022 12:18 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!
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19.03.2022 11:28 Відповісти
Люська арестович говорит,что это всё тщетно и деблокирования не будет. Кто не согласен-провокатор.
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19.03.2022 11:29 Відповісти
Люські треба вже підозру вручати, а там вже хай розповідає, хто йому наказав оцю ср@нь вкидувати в інформпростір.
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19.03.2022 11:37 Відповісти
азовцы, держитесь, вы герои, мужества вам и побед!
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19.03.2022 11:30 Відповісти
захистники Маріуполя це просто неймовірні люди,звідки у простих людей стільки сил?нехай береже вас Бог!!!
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19.03.2022 11:30 Відповісти
Герої Азовці, за Вас молиться вся Україна!!!
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19.03.2022 11:51 Відповісти
У кацапов уже склад боеприпасов есть в Мариуполе?!
Генштаб, конечно, не может публиковать свои планы на будущие операции, но смотрю на карту liveuamap.com , читаю тут новости и - ну, не знаю...
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19.03.2022 12:03 Відповісти
Масштабных боевых действий сейчас пока нет - затишье. Идет масштабная информационная война, все заявления про уничтожения тех или иных никак проверить нельзя. Только верить на слово.
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19.03.2022 12:20 Відповісти
Я по-хорошему удивляюсь, откуда еще берут элементарно оружие-патроны для того что бы вести бои. Молчу даже о том что еще неделю назад говорили что нет воды, еды.

Кто как думает? На сколько долго физически реально там обороняться?

П.с. Слава Героям кто защищает Мариуполь
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19.03.2022 12:23 Відповісти
Як показала практика Грозного, можна і декілька місяців, по маштабу якраз майже те саме, але там русня залучила 50-100 к орди проти 4-7 к гарнізону.
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19.03.2022 12:38 Відповісти
Надеюсь, шо "деякі знищили", а деякі все ж залишили, "трохи тільки для себе"
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19.03.2022 12:43 Відповісти
прочитала,що ЗЄ дав героя командирам азову(розрахувався?).що,маріуполь уже всьо?как прасіл путін і бєня? після здачі, якось героя дати не комільфо.
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19.03.2022 13:16 Відповісти
Гундосик никому ничего не должен.
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19.03.2022 14:15 Відповісти
Короче, новое имя мальчика - Азов
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20.03.2022 19:23 Відповісти
 
 