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Унаслідок обстрілів та бомбардувань пошкоджено 489 закладів освіти, 69 з них повністю знищено

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа

Станом на ранок 19 березня, в Україні 489 закладів освіти зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів та бомбардувань, з них 69 повністю знищені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Телеграмі.

Зазначається, що за останню добу пошкоджено 25 закладів освіти, з них 5 знищено. 

"Ми все після нашої перемоги обов’язково відбудуємо, але ніколи не забудемо і не пробачимо! Фашистська Росія за цей геноцид освіти відповість сповна!" - заявив Бабак.

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Автор: Наталя Джума
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Там же ж українською мовою викладали, тому ці заклади і знищили.

Школи та ліцеї, як аеропорти та військові частини дуже небезпечні.
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19.03.2022 11:36 Відповісти
Драмтеатры и больницы
********** разбомбил.
На вопросы иностранцев
он орал: "Там штаб ИГИЛ!"
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19.03.2022 11:43 Відповісти
 
 