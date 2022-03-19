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У Кремлі досі не змогли досягти жодної зі своїх першочергових цілей: масштаб українського спротиву став для них сюрпризом, - міноборони Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

У Кремлі здивовані масштабами й жорсткістю українського спротиву у відповідь на російську агресію проти країни.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У Кремлі по сей день не змогли досягти жодної зі своїх першочергових цілей. Для них було сюрпризом масштаб і жорсткість українського спротиву", - заявили у відомстві.

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У Міноборони Великої Британії додали, що росіяни були змушені змінити свій операційний підхід, і нині реалізують стратегію виснаження, зокрема, через надмірне використання ракет, що призводить до збільшення жертв серед цивільного населення, знищення інфраструктури та посилення гуманітарної кризи в Україні.

Зазначається, що у самій Росії Путін посилив контроль над ЗМІ, аби контролювати наратив та відволікти громадян від операційних проблем власної армії в Україні та великих втрат серед солдат.

У Кремлі досі не змогли досягти жодної зі своїх першочергових цілей: масштаб українського спротиву став для них сюрпризом, - міноборони Великої Британії 01
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Топ коментарі
+22
АДрестович , тікай із краіни , поки тебе не порвали на шматки 😡
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19.03.2022 11:47
+14
Вони просто не знають ще, що в ОП "z"радники президента готують Україні. Ніякого НАТО і взагалі Порох винен що мордва на нас напала. Не треба було приймати в конституції шлях до надо. "Короче нужно просто перестать стрелять" і займатись "великим будівництвом"
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19.03.2022 11:41
+12
підарашка, як захопили, так і відхопили!

герої Чорнобаївки, в який раз ************* там своє токовище збирають, вояки срані?
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19.03.2022 11:46
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Давайте Україні танки, артилерію, беспілотники....Захід як завжди, хоче сачкувати.
При всій повазі до наших Т-72, Абрамси набагато кращі і влоб не пробиваються. Треба нарощувати допомогу.
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19.03.2022 11:36 Відповісти
Это только начало -- давайте оружие будет еще ЖЕСТЧЕ !!!
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19.03.2022 11:38 Відповісти
вас свиноцабак будут еще ЖЕСТЧЕ драть...!
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19.03.2022 11:52 Відповісти
кстати да, для штурма засевшей русни абрамсы вполне бы пригодились
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19.03.2022 11:58 Відповісти
У травні 2014 року, коли російські солдати на Донбасі вже розтинали людям животи та стріляли в підлітків за жовто-блакитний прапор, я виступала в Берліні на Європейському форумі письменників. І коли у своїй промові я порівняла Путіна з Гітлером і Сталіним, модератор був настільки шокований, що мені вимкнули мікрофон, а в публікації це порівняння вилучили. Минуло вісім років. Скільки ж людських життів можна було б урятувати, якби ЄС і США вісім років тому усвідомили факт, що новий Гітлер готовий продовжити з того місця, де зупинився попередній. Якби нинішній пакет санкцій був застосований до Росії ще тоді, одразу після анексії Криму, якби зло назвали злом і опирались йому, замість заплющувати очі й поступатися, - ми не були б там, де ми зараз. - Оксана Забужко https://zbruc.eu/node/111094
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19.03.2022 12:02 Відповісти
У нас якраз з танками проблем нема, та і як показують відео боїв Т-64 набагато краще нижнєтагільських Т-72, в першу чергу в збереженні екіпажів. Зараз почнеться позиційне стояння на місці, на потрібна арта, багато арти, всіх калібрів. Ну і розвідувальні безпілотники.
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19.03.2022 12:23 Відповісти
А їх ПОПЕРЕДЖУВАЛИ , що з кожного вікна будуть по окупантам гамзелити

а за перемовини і кой хто з ОПУ по дупі отримує
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19.03.2022 11:37 Відповісти
русскій корабль дістався вказаного місця та з нетерпінням чекає решту асвабадітєлєй
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19.03.2022 11:38 Відповісти
а наши эксперды знали всё еще в 18-м году
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19.03.2022 11:40 Відповісти
АДрестович , тікай із краіни , поки тебе не порвали на шматки 😡
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19.03.2022 11:47 Відповісти
Цього дебила в Марки треба щоб обісцявся!
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19.03.2022 11:56 Відповісти
Ремарочка Марік.
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19.03.2022 11:57 Відповісти
Активация внутренней грызни говорит о том, что чинуши почуяли силу украинского народа. Поняли, что их шкура уже в безопасности и взялись за старое. Очень надеюсь, что это вброс. Иначе, Арестович сделал подарок кацапам, перекладывая вину за убитых детей, разрушенные города, военные преступления на украинцев. Мол, это наша старая власть виновата, что хрюсия напала и творит бесчинства. Повторюсь, очень надеюсь, что это вброс.
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19.03.2022 11:58 Відповісти
Думаю, що ні.

Люся завжди був проституткою...

І перевзувався на ходу.

Тут відчув хайп (Бо що-що, а тріпатись він вміє), і почав різко відробляти свої 5 копійок.

Це просто закид для вивчення реакції народу, як перша ластівка від ОП про капітуляцію.

Як не шкода....
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19.03.2022 12:05 Відповісти
Це не вкид,а реальність.Є його відеокоментарій про позаблоковість.За 17.03 22.
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19.03.2022 12:09 Відповісти
ну да, ну да, вброс. Самого арестовича.

Это существо - политическая гиена, которая делает капитал на любом хайпе, и которая не имеет никаких принципов. А то, что демонстрирует - это ситуативная политика, сообразно ситуации в его понимании.
А подарками он кацапов и так забросал, начиная с интервью о вагнеровцах с соседом гогилашвили. Там вообще одни подарки, из-под которых уже только ГРУ и ФСБ, но и самих кацапов уже не видно, а только придуманная концепция некой "активации внутренней грызни".
С 24-го уже нет оттенков, есть только черное и белое. Ну и политический симбиоз и мимикрия мечущихся гиен пошиба арестовича.
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19.03.2022 15:52 Відповісти
Вони просто не знають ще, що в ОП "z"радники президента готують Україні. Ніякого НАТО і взагалі Порох винен що мордва на нас напала. Не треба було приймати в конституції шлях до надо. "Короче нужно просто перестать стрелять" і займатись "великим будівництвом"
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19.03.2022 11:41 Відповісти
руzzкий "мир" пришел туда где его не звали, поэтому он разрушает и убивает, принуждая к своему "миру".
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19.03.2022 11:42 Відповісти
підарашка, як захопили, так і відхопили!

герої Чорнобаївки, в який раз ************* там своє токовище збирають, вояки срані?
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19.03.2022 11:46 Відповісти
еще не вечер.
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19.03.2022 11:45 Відповісти
Возити воду в Крим президентським літаком ***** було б значно дешевше, ніж такою ціною.
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19.03.2022 11:45 Відповісти
Росте в країні дуб зелений,
На дубі - золотий ланцюг;
Щодня бандерiвець веселий
Катує руських волоцюг;
Іде праворуч - шмайсер взводить,
Ліворуч - в бік ножа встромить.
Такі дива: москаль не ходить,
А мовчки на гіллі висить.
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19.03.2022 11:46 Відповісти
Там на заплутаних доріжках
Сліди небачених паскуд
Ізбушкі без курячих ніжок
Розкидані то там то тут ..
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19.03.2022 12:12 Відповісти
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19.03.2022 13:18 Відповісти
450 танков лаптеногих в утиль все по строгому плану *****...
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19.03.2022 11:48 Відповісти
Сюрпризом??? Это будет концом..
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19.03.2022 11:48 Відповісти
А для нас стало сюрпризом, что некоторые страны лежали, лежат и будут лежать под фашистами. Даже в условиях угрозы ядерной войны, географически находясь в Европе.
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19.03.2022 11:53 Відповісти
Временами кажется, что статьями про наши успехи Запад оправдывается перед своими гражданами, что не даёт нам всё, что мы просим (не только закрытое небо, но даже истребители!!). Типа "зачем давать им больше, они и так справляются".

Они-то нам ничего не обязаны. "На бумаге". Но я сейчас не про обязательства "на бумаге", а про обязательства, задекларированные Западом во всевозможных публичных выступлениях лидеров их стран последних 25 лет. Все пламенные речи про защиту демократии и свободы. "Моральный долг", если хотите. Тот самый моральный долг, благодаря которому НАТО спасло Боснию и Косово от геноцида со стороны сербов в 90-х. Иначе все их громкие заявления о защите ценностей цивилизованного мира - лишь враньё и лицемерие. Потому обязаны помогать. Пусть не военным участием, пусть не передачей оружия, которым можно самим захватить территории россии, но вшивые истребители - обязаны. Или пусть не рассказывают, как они защищают угнетённую свободу по всему миру.
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19.03.2022 11:54 Відповісти
Як не досягли мети? Он вже в Конституцію лізуть.
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19.03.2022 11:57 Відповісти
Як це не досягли? А заява Арестовича що Порох винний що на нас напали, i краще бути нейтральною країною i вiдмовитись вiд вступу в НАТО?
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19.03.2022 12:01 Відповісти
Если Зеленский сегодня же не уволит Арестовича, то это значит что тот действовал (говорил) с одобрения или команды президента. Только так и никак иначе
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19.03.2022 12:37 Відповісти
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19.03.2022 12:07 Відповісти
У них цель - подмять Украину. И они ее достигают, уничтожая целые города, разрушая инфраструктуру и экономику. Не мытьем, так катанием.
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19.03.2022 12:34 Відповісти
так они своих целей не достигнут
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19.03.2022 13:18 Відповісти
Я шось не дуже впевнений, дивлячись на те як змінюється риторика ОП...
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19.03.2022 12:37 Відповісти
 
 