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армія РФ (13448) Крим (12755) Росія (47144) Херсонщина (4231) Венедіктова (756) підозра (344)

Російський генерал Лямін - організатор вторгнення з Криму на Херсонщину одержав підозру, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,крым

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрили командувача 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ Збройних Сил РФ Дениса Ляміна, який організував вторгнення 24 лютого підлеглих військ з тимчасово окупованого півострову Крим на територію Херсонської області.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, за день до вторгнення генерал-майор пояснював вишикуваному особовому складу необхідність ескалації, використовуючи наративи російської пропаганди. Він особисто закликав підлеглих військовослужбовців зі зброєю в руках "захистити" народ так званих "ДНР" і "ЛНР", захопити та приєднати до Росії території Херсонської, Запорізької та Одеської областей як начебто її історичні території.

"Також установлено, що участь у віроломному нападі на Україну беруть, серед інших, і підпорядковані підозрюваному 126 окрема Горлівська Червонопрапорна, ордену Суворова бригада берегової оборони (військова частина 12676) та 127 окрема розвідувальна бригада (військова частина 67606), що входять до складу цього армійського корпусу.

На підстав зібраних доказів російському генералу повідомлено про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України за ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України", - зауважила Венедіктова.

Також читайте: Суд перенаправив 34,5 млн гривень з речових доказів на потреби ЗСУ, - Венедіктова

Вона додала, що цей російський генерал – 76-й підозрюваний в магістральній справі щодо агресії РФ.

"Кожен відповідальний за смерті на нашій землі буде покараний!", - резюмує генпрокурорка. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Может хватит уже эту чокнутую дуру публиковать? Достала уже она своими "пiдозрами" тем, кого невозможно реально судить. Уверен, ВСУ и без нее приговор этому уроду вынесут и исполнят!
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19.03.2022 11:39
+20
Кацапский хенерал так обеспокоился вашей *пiдозрой* как американцы обеспокоились ответными росийскими санкциями. Венедиктова уже *посадила* всех кого не смогла достать, и не посадила никого кто находится или находился в Украине
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19.03.2022 11:39
+15
Треба не "викрили генерала", а "викрали генерала".
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19.03.2022 11:36
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Треба не "викрили генерала", а "викрали генерала".
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19.03.2022 11:36 Відповісти
А тому, хто дав команду розмінувати перешейок з криму перед самим вторгненням, "підозру" не треба виносити, чи це поважні керівники?
Можливо, я чогось не знаю, але, нажаль, я так ї не зміг знайти жодної інформації, свідчащої що входженню окупаційних війск по шосе з Криму чинились якісь перешкоди.
Тай по часовій хроніці видно, як швидко, практично без перешкод, вони дістались до Каховки, та Мелітополю. Не тільки перешейок, але й залізничні колії ніхто не пошкодив.
Дуже дивно, адже це той напрямок, з якого мали чекати вторгнення в першу чергу.
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19.03.2022 12:39 Відповісти
Питання без відповіді з боку "влади"...Бо "слуги" ригАналів...
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19.03.2022 13:20 Відповісти
Кацапский хенерал так обеспокоился вашей *пiдозрой* как американцы обеспокоились ответными росийскими санкциями. Венедиктова уже *посадила* всех кого не смогла достать, и не посадила никого кто находится или находился в Украине
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19.03.2022 11:39 Відповісти
А чому з нашими зрадниками ніхто не працює?
Нема таких?
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19.03.2022 11:39 Відповісти
так зрадники і є саме ті, хто має працювати зі зрадниками
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19.03.2022 11:45 Відповісти
Риторичне запитання.
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19.03.2022 11:45 Відповісти
бо вєнєдіктава сваіх не чіпає....
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19.03.2022 13:21 Відповісти
Может хватит уже эту чокнутую дуру публиковать? Достала уже она своими "пiдозрами" тем, кого невозможно реально судить. Уверен, ВСУ и без нее приговор этому уроду вынесут и исполнят!
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19.03.2022 11:39 Відповісти
Согласен с вами полностью, она такую ***** несет, что задумываешься - здоров человек или нет. Любому понятно, что генералу этому до одного места ее пидозра. Сидят наверное ржут всем генштабом рф с нее.
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19.03.2022 11:53 Відповісти
Они там заняты сейчас. Заливают шары от чудовищных потерь своей орды. А когда обновляется статистика, то пьют ещё сильнее.
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19.03.2022 12:18 Відповісти
А Арестовича арестовать слабо?
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19.03.2022 11:42 Відповісти
А то, что не захотели перекрыть перешеек имеющимися силами и средствами КТО виноват?
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19.03.2022 11:43 Відповісти
100% Два-три сраных моста расфигачить градами не додумались? Тлт не захотели? Почему отвели артиллерию от границы с полуостровом, не разрушив перешеек?
Это должно быть расследовано и виновники наказаны (их имена все знают). Как и имена тех, кто провалил операцию с "вагнеровцами"
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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19.03.2022 11:48 Відповісти
Вони ніби були всі роки заміновані ,а за декілька тижнів до вторгнення розмінували ,або чомусь не рванули. Бутосов вже підіймає це питання.
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19.03.2022 11:50 Відповісти
вєнєдіктава НЕ ДОПУСТИТЬ розслідування...
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19.03.2022 13:22 Відповісти
"підозра" військовому злочинцю схожа на дурний жарт
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19.03.2022 11:45 Відповісти
Кулю в голову повинен отримати а не підозру. Акраще снаряд.
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19.03.2022 11:46 Відповісти
Зигу расшифровали: ****** на Vоротник
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19.03.2022 11:48 Відповісти
Где подозрения ******-генералам, разместивших как мишеней солдат в открытых казармах в Николаеве? Грош цена этой ********* прокуратуре!
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19.03.2022 11:51 Відповісти
венедиктова - це позор України, неможна писати призвіще з великої літери
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19.03.2022 11:53 Відповісти
Краще б він отримав не підозру, а кулю у скроню!!!
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19.03.2022 11:54 Відповісти
Венедіктова ну так поїдь його і арештуй! Найкращий арешт це як Мордвічова!
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19.03.2022 11:55 Відповісти
А підозри для тих хто повинен був займатися обороною Херсонщини?
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19.03.2022 11:57 Відповісти
Найкраща пiдозра это оторванная снарядом башка, дем с нетерпением.
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19.03.2022 12:05 Відповісти
И что? что это даёт? его что выдатут? его уже взяли? к чему это всё..?
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19.03.2022 12:06 Відповісти
Венедіктова - (ІБД) імитація бурної діяльності.
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19.03.2022 12:08 Відповісти
Я бачу комусь нічим більше зайнятись...
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19.03.2022 12:19 Відповісти
Ну да. Это намного-намного безопасней, чем заняться врагами внутри страны. А может венедиктова сознательно саботирует свою работу? Как и вся ЗЕшобла!
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19.03.2022 12:28 Відповісти
Хто отримає підозру за те, що Ляміну це вдолося?
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19.03.2022 12:51 Відповісти
БЄНЄДІКТОВА, А ДЕ МЕДВЕДЧУК? ПРОЇБ..ЛИ ЧИ НАВМИСНО ВІДПУСТИЛИ? АНУ ПОЯСНИ ТОВАРИСТВУ!
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19.03.2022 13:31 Відповісти
гуляти, так гуляти....вільми ху-ло заочно заарештуй, нехай він в бункері трясеться від страху

цікаво, за втечу медведчука, їй капнуло на карман?
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19.03.2022 15:44 Відповісти
 
 